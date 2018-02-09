Режиссёр «Джона Уика» берется за «Форсаж»?

Постоянный сценарист «Форсажей» Крис Морган напишет скрипт для спин-оффа, однако любые подробности о сюжете проекта пока что держатся в тайне. Также, по информации Variety, злодейка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон может стать центральной антагонисткой и в этом фильме.
Мировая премьера новой части экшн-франшизы намечена на 26 июля 2019-го.
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