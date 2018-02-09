Режиссёр «Джона Уика» берется за «Форсаж»?

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Анатолий Тарасов
10:36 09.02.2018
Кино / Новости кино

Universal предлагают Дэвид Литчу («Джон Уик», «Дэдпул 2», «Взрывная блондинка») режиссёрское кресло грядущего спин-оффа «Форсажа» о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Также в числе кандидатов фигурирует Шейн Блэк («Железный человек 3», «Поцелуй навылет», «Хищника»).

Постоянный сценарист «Форсажей» Крис Морган напишет скрипт для спин-оффа, однако любые подробности о сюжете проекта пока что держатся в тайне. Также, по информации Variety, злодейка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон может стать центральной антагонисткой и в этом фильме.

 

Мировая премьера новой части экшн-франшизы намечена на 26 июля 2019-го.

Vesti.lv / Фото
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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

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