Режиссёр «Приключений Паддингтона» поставит «Вилли Вонку»

Вместо того, чтобы ещё раз экранизировать роман Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», «Уорнеры» решили посвятить фильм ранним приключениям Вилли Вонки, когда тот впервые попадает в Лумпалэнд и знакомится с Умпа-Лумпами. Если приквел будет иметь успех, то впоследствии студия может запустить целую франшизу.
В продюсерах проекта значится Дэвид Хеймэн, известный по работе над всеми частями «Гарри Поттера» и «Гравитацией» Альфонсо Куарона. Написание сценария WB доверили Саймон Ричу – шоураннеру сериала «Мужчина ищет женщину».
Подробности о дате начала съёмок / премьеры картины и процессе кастинга не разглашаются, но известно, что к заглавной роли присматривается Райан Гослинг.
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