Режиссёр «Приключений Паддингтона» поставит «Вилли Вонку»

Постановщик двух частей «Приключений Паддингтона» Пол Кинг вступил в переговоры с Warner Bros. по поводу режиссёрского кресла ленты «Вилли Вонка». Сюжет расскажет о предыстории эксцентричного кондитера, ранее сыгранного Джином Уайлдером и Джонни Деппом.

Вместо того, чтобы ещё раз экранизировать роман Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», «Уорнеры» решили посвятить фильм ранним приключениям Вилли Вонки, когда тот впервые попадает в Лумпалэнд и знакомится с Умпа-Лумпами. Если приквел будет иметь успех, то впоследствии студия может запустить целую франшизу.

В продюсерах проекта значится Дэвид Хеймэн, известный по работе над всеми частями «Гарри Поттера» и «Гравитацией» Альфонсо Куарона. Написание сценария WB доверили Саймон Ричу – шоураннеру сериала «Мужчина ищет женщину».

Подробности о дате начала съёмок / премьеры картины и процессе кастинга не разглашаются, но известно, что к заглавной роли присматривается Райан Гослинг.