Режиссёр «Зови меня своим именем» раскрыл подробности продолжения

Лука Гуаданьино, снявший нашумевший фильм «Зови меня своим именем», который идёт в кинотеатрах Риги, уже давно признавался, что хочет снять продолжение – и вот теперь, похоже, даже определился с основной идеей. Режиссер раскрыл первые подробности о сюжете сиквела.

В интервью The Hollywood Reporter Гуаданьино рассказал, что действие сиквела, вероятнее всего, развернется в эпоху конца 1980-х годов, во времена падения Берлинской стены и начала эпидемии СПИДа, передаёт PopcornNews.

«Мне кажется, это будет очень релевантная составляющая истории», рассуждает режиссер. «Мне кажется, Элио вырастет большим любителем кино, и я представляю, как он сидит где-то в кинотеатре, смотрит «Анкор» Пола Веккиали… Это могла бы быть первая сцена сиквела».

«Анкор» — выпущенный в 1988 году фильм, считающийся первой французской картиной, в которой открыто говорится о СПИДе.

Пока сиквел «Зови меня своим именем» не был анонсирован официально, и окончательной точки в вопросе, доведется ли Гуаданьино все-таки снять продолжение, стоит ждать не раньше марта – после «Оскара».

Фильм «Зови меня своим именем»: экранизация романа Андре Акимана о любовной связи между не по годам развитым подростком Элио Перлманом и начинающим ученым Оливером, который проводит лето в итальянском особняке его родителей. Помогая с научной документацией уважаемому профессору Перламану, красивый и легкомысленный практикант попутно завоевывает сердце его неискушенного сына.