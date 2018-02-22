Режиссёрское кресло нового фильма о Бонде займет...

Хотя официального предложения оскароносному постановщику ещё не поступало, в прошлом Бойл выражал заинтересованность в бондиане.
Ранее в числе главных претендентов на пост режиссёра значился Янн Деманж («'71», «Белый парень Рик»), но инсайдеры уверяют, что его имя выбыло из шорт-листа: студия оказалась заинтересована в более именитом постановщике вроде Бойла.
Над сценарием картины трудятся Нил Первис и Роберт Уэйд, известные по работе над «Спектром», «Скайфоллом», «Квантом милосердия» и «Казино Рояль».
Дистрибуцией «Бонда 25» MGM займутся вместе с Annapurna Pictures, старт съёмок ожидается этой весной. На широкие экраны шпионский боевик с Дэниэлом Крэйгом в главной роли попадёт 8 ноября 2019 года.
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