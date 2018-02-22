Режиссёрское кресло нового фильма о Бонде займет...

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11:19 22.02.2018
Кино / Новости кино

Режиссёрское кресло 25-го фильма о Джеймсе Бонде по-прежнему пустует, однако у продюсеров наметился новый фаворит: согласно информации Variety, выбор MGM и Eon Productions пал на создателя «На игле» и «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойла.

Хотя официального предложения оскароносному постановщику ещё не поступало, в прошлом Бойл выражал заинтересованность в бондиане.

 

Ранее в числе главных претендентов на пост режиссёра значился Янн Деманж («'71», «Белый парень Рик»), но инсайдеры уверяют, что его имя выбыло из шорт-листа: студия оказалась заинтересована в более именитом постановщике вроде Бойла.

 

Над сценарием картины трудятся Нил Первис и Роберт Уэйд, известные по работе над «Спектром», «Скайфоллом», «Квантом милосердия» и «Казино Рояль».

 

Дистрибуцией «Бонда 25» MGM займутся вместе с Annapurna Pictures, старт съёмок ожидается этой весной. На широкие экраны шпионский боевик с Дэниэлом Крэйгом в главной роли попадёт 8 ноября 2019 года.

Vesti.lv / Фото
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