Международный спорт — это всегда политика и война. И Россия пока проигрывает все «сражения», поддерживая своих спортсменов по принципу: «денег нет, но вы держитесь». Международные санкции после 2014 оказались более серьезными, чем вначале пытались представить в Москве.
Одним из символом разгрома олимпийского спорта в РФ стала форма сборной, в которой команда выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане. При изготовлении формы нельзя было использовать цвета национального флага России, государственный герб и символы, которые позволили бы определить, какую страну представляют спортсмены.
Эту нейтральную форму покорно шьет агентство Za Sport (входит в ZA Group, подконтрольную Анастасии Задориной, дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» генерала Михаила Шекина. После первых санкций 2014 года Задорина прославилась выпуском патриотических маечек «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Сейчас она покорно выпускает нейтральную олимпийскую форму.
Все, что смогла сделать верховная власть в России — это посочувствовать. «Мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, — признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена и чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены».
Между тем, российских спортсменов массово лишают медалей. Многим из них, включая даже тех, кто не был замешан в допинговых скандалах, запрещают участие в спортивных соревнованиях. Тем же, кого обещают допустить на Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, предстоит жить в бывшей тюрьме, питаться всякой гадостью и не демонстрировать национальную принадлежность под угрозой исключения с Игр.
Летят тополя,« ответить
Эскандеры летят.
Спасайтесь пиндосы,
пампепс ваш обосран.
Скоторусские мутанты по делу удалены..это радует..а про то что в россии летает то кроми говнолетов у россии ничего нет..« ответить
Главное, что всё законно, и скандинавы со справками от врачей ничего не нарушают...« ответить
Торжество Фемиды.
Прости.утки россии с майками патриотов россии...« ответить
НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ - ТОЛЬКО ЦИФРЫ!« ответить
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ...
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ США....
Место россии у пораши..презренные« ответить
""Эту нейтральную форму покорно шьет агентство Za Sport""« ответить
Не покорно-а за ВАШИ БАБКИ. Идиот бучельников, лечись придурок.
Kā man patīk, kad Krievijas sportistus pazemo! Tas ir skaisti, pilnīgs kaifs! Bet paši vainīgi, nav ko dopingu rīt un negodīgi uzvarēt!« ответить
Скоро ту-ту в скотовагоне - тебе понравится!« ответить
pedriots tu esi« ответить
Ты патриот пиши свои коменты на своих сайтах тут их некто не читает......провокатор!« ответить
Kaifo tas kas kaifo pēdējais. Priecājies tālāk dabūsi pirādziņu.« ответить
Да пох ваш мок и олимпиада в целом,честно говоря!« ответить
Еб..сь сами там!
Весь мир - это не есть пиндосня и ес!
Это всего лишь 1/10 мира!
Найдем где и как соревноваться!
Xa. Pareizi, rīkojiet Rašā dopingnarkomānu sacensības ar devīzi - Krievu dopings labākais pasaulē!« ответить
No kurienes zini? Ak jā, tu taču degustē urīnu! Kā urīns tev vislabāk garšo?« ответить
Krievu mēsl, muti ciet. Es tev neatļauju runāt.« ответить
Tev, līdzīgi ka sunim, no seniem laikiem nebija atļauts ne runāt, ne pilsetā iekšā iet.« ответить
Tu savu muti ielik dirsa ja vares pidaras.« ответить
Россия долго шла к успеху.« ответить
Поделом
Россия сейчас отойдёт от этой наглой пропиндосско-англососской агонии, и сделает свой вывод, Наглость парализует, но после отходняка включаются мозги и наглецам тогда уже мало не покажется. Русские в долгу не останутся! Ждите, уроды ответку!« ответить