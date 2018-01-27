РФ доигралась до разгрома со своим «Санкции? Не смешите мои Искандеры»(29)

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Владимир Бучельников
18:15 26.01.2018
Спорт / Спортсмены

Россия В.Путина поставила на спорт безумные ставки: огромные расходы на Олимпиады и чемпионаты, ввод спортсменов в политику и привязка госидеологии к спортивным успехам. В результате, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать спортсменов из РФ. По его мнению, нормального спорта в России нет, а есть лишь система госдопинга.

Международный спорт — это всегда политика и война. И Россия пока проигрывает все «сражения», поддерживая своих спортсменов по принципу: «денег нет, но вы держитесь».  Международные санкции после 2014 оказались более серьезными, чем вначале пытались представить  в Москве. 

 

Одним из символом разгрома олимпийского спорта в РФ стала форма сборной, в которой команда выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане. При изготовлении формы нельзя было использовать цвета национального флага России, государственный герб и символы, которые позволили бы определить, какую страну представляют спортсмены.

 

 

 

Эту нейтральную форму покорно шьет агентство Za Sport (входит в ZA Group, подконтрольную Анастасии Задориной, дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» генерала Михаила Шекина. После первых санкций 2014 года Задорина прославилась выпуском патриотических маечек «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Сейчас она покорно выпускает нейтральную олимпийскую форму. 

 

 

 

 

Все, что смогла сделать верховная власть в России — это посочувствовать. «Мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, — признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена и чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены».

 

Между тем, российских спортсменов массово лишают медалей. Многим из них, включая даже тех, кто не был замешан в допинговых скандалах, запрещают участие в спортивных соревнованиях. Тем же, кого обещают допустить на Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, предстоит жить в бывшей тюрьме, питаться всякой гадостью и не демонстрировать национальную принадлежность под угрозой исключения с Игр. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (29)
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CCCP 18:13 26:01:2018

Летят тополя,
Эскандеры летят.
Спасайтесь пиндосы,
пампепс ваш обосран.

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ваня 19:37 26:01:2018

Скоторусские мутанты по делу удалены..это радует..а про то что в россии летает то кроми говнолетов у россии ничего нет..

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федя 20:46 26:01:2018

Главное, что всё законно, и скандинавы со справками от врачей ничего не нарушают...
Торжество Фемиды.

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Ваня 21:20 26:01:2018

Прости.утки россии с майками патриотов россии...

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 18:16 26:01:2018

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ - ТОЛЬКО ЦИФРЫ!
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ...
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ США....

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ваня 19:44 26:01:2018

Место россии у пораши..презренные

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22 20:17 26:01:2018

""Эту нейтральную форму покорно шьет агентство Za Sport""

Не покорно-а за ВАШИ БАБКИ. Идиот бучельников, лечись придурок.

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Latviešu patriots 18:21 26:01:2018

Kā man patīk, kad Krievijas sportistus pazemo! Tas ir skaisti, pilnīgs kaifs! Bet paši vainīgi, nav ko dopingu rīt un negodīgi uzvarēt!

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СМЕРШ >>Latviešu patriots 18:38 26:01:2018

Скоро ту-ту в скотовагоне - тебе понравится!

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123 18:41 26:01:2018

pedriots tu esi

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ВАСЯ 19:12 26:01:2018

Ты патриот пиши свои коменты на своих сайтах тут их некто не читает......провокатор!

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Да. Патриотсу. 19:32 26:01:2018

Kaifo tas kas kaifo pēdējais. Priecājies tālāk dabūsi pirādziņu.

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ха 18:25 26:01:2018

Да пох ваш мок и олимпиада в целом,честно говоря!
Еб..сь сами там!
Весь мир - это не есть пиндосня и ес!
Это всего лишь 1/10 мира!
Найдем где и как соревноваться!

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Latviešu patriots 18:29 26:01:2018

Xa. Pareizi, rīkojiet Rašā dopingnarkomānu sacensības ar devīzi - Krievu dopings labākais pasaulē!

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ыыы 18:52 26:01:2018

No kurienes zini? Ak jā, tu taču degustē urīnu! Kā urīns tev vislabāk garšo?

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Latviešu patriots 18:57 26:01:2018

Krievu mēsl, muti ciet. Es tev neatļauju runāt.

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123 19:05 26:01:2018

Tev, līdzīgi ka sunim, no seniem laikiem nebija atļauts ne runāt, ne pilsetā iekšā iet.

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Atbilde patriotam 19:18 26:01:2018

Tu savu muti ielik dirsa ja vares pidaras.

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Саня 18:27 26:01:2018

Россия долго шла к успеху.
Поделом

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Суки! Русские всегда побеждают! 18:50 26:01:2018

Россия сейчас отойдёт от этой наглой пропиндосско-англососской агонии, и сделает свой вывод, Наглость парализует, но после отходняка включаются мозги и наглецам тогда уже мало не покажется. Русские в долгу не останутся! Ждите, уроды ответку!

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123

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (13)

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