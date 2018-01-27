Россия В.Путина поставила на спорт безумные ставки: огромные расходы на Олимпиады и чемпионаты, ввод спортсменов в политику и привязка госидеологии к спортивным успехам. В результате, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать спортсменов из РФ. По его мнению, нормального спорта в России нет, а есть лишь система госдопинга.

Международный спорт — это всегда политика и война. И Россия пока проигрывает все «сражения», поддерживая своих спортсменов по принципу: «денег нет, но вы держитесь». Международные санкции после 2014 оказались более серьезными, чем вначале пытались представить в Москве.

Одним из символом разгрома олимпийского спорта в РФ стала форма сборной, в которой команда выступит на Олимпиаде в Пхёнчхане. При изготовлении формы нельзя было использовать цвета национального флага России, государственный герб и символы, которые позволили бы определить, какую страну представляют спортсмены.

Эту нейтральную форму покорно шьет агентство Za Sport (входит в ZA Group, подконтрольную Анастасии Задориной, дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» генерала Михаила Шекина. После первых санкций 2014 года Задорина прославилась выпуском патриотических маечек «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Сейчас она покорно выпускает нейтральную олимпийскую форму.

Все, что смогла сделать верховная власть в России — это посочувствовать. «Мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, — признался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Ведутся интенсивные контакты с Международным олимпийским комитетом с тем, чтобы ситуация была прояснена и чтобы интересы тех спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде, были полностью обеспечены и соблюдены».

Между тем, российских спортсменов массово лишают медалей. Многим из них, включая даже тех, кто не был замешан в допинговых скандалах, запрещают участие в спортивных соревнованиях. Тем же, кого обещают допустить на Зимнюю Олимпиаду в Южной Корее, предстоит жить в бывшей тюрьме, питаться всякой гадостью и не демонстрировать национальную принадлежность под угрозой исключения с Игр.