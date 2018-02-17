Следующие высказывания были сделаны пару дней назад, но большинство СМИ как-то обошло их стороной. Между тем они позволяют русским понять, чем на самом деле является Многонациональная Федерация. Правильный ответ — колонией Европейского союза.

Ладно, более трепетные читатели могут заменить этот термин эвфемизмом — у РФ и ЕС сложились «особые отношения». На днях посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер дал интервью газете «Коммерсант», из которого можно сделать простой вывод: европейцы свою колонию не бросят, даже под давлением США, пишет «Спутник и Погром».

Прежде всего, Маркус Эдерер подбодрил элиту Ресурсной Федерации, сообщив, что ЕС не увидел последствий публикации «кремлевского списка». По его словам, вывод должны делать предприниматели. Они, конечно, опасаются неопределенности, но «что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации».

Безопасность ЕС

Тем не менее европейский дипломат обеспокоен обострением отношений между РФ и США, но не потому, что он хочет, чтобы все жили дружно. Просто может пострадать безопасность самой Европы. Ядерное оружие, ракеты — всё это не шутка. Договор по открытому небу «крупные державы постепенно сводят на нет», «по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США и Россия предъявляют друг другу серьезные претензии», а уж СНВ-3 и вовсе могут не продлить после истечения срока действия в 2021 году. «У меня все это вызывает тревогу. Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война», — заявил посол ЕС в Москве.

Пока США грозят РесФеду, администрация Дональда Трампа обещает принять новые санкции, сами европейцы вводить новые ограничения против РФ не собираются. Маркус Эдерер так прямо и сказал в интервью «Коммерсанту»:

Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции — и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций. Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения.

Еще раз — внимание. Вашингтон публично объявлял, что главная цель санкций — «вернуть как было». То есть Донбасс — слить, Крым — вернуть. На этой неделе руководство США вновь это повторило: санкции будут отменяться только после ухода из Крыма. А у ЕС другая позиция — санкции ради Минских соглашений. Но этот документ касается исключительно Донбасса. Получается, что у европейцев претензий по полуострову как бы и нет. Ну, еще бы. Безответственные конспирологи еще с момента появления «вежливых людей» в Симферополе говорят, что присоединение Крыма было совместной операцией РесФеда, Евросоюза и, вероятно, самого майданного Киева.

Впрочем, русским здесь переживать сверх меры и не надо: что-то наше вернули, теперь надо стараться это удержать. Даже если это произошло в рамках чужой игры, как побочный эффект — ничего страшного. Российская Империя участвовала в чужих играх от Петра I до Александра I, своего не упускала, и постепенно выросла до субгегемона и создателя первого прототипа ЕС на Венском конгрессе, где у русских было место председателя.

Далее Маркус Эдерер похвалил РФ вместе с Китаем за стойкость в отстаивании еще одной европейской «мурзилки» — Ирана, и так называемой «ядерной сделки». Он даже выразил солидарность со стороны Евросоюза. «Если речь идет о нераспространении ядерного оружия, это соглашение — лучшее, чего мы могли бы добиться тогда и что у нас есть сейчас. Иран его выполняет, о чем свидетельствует МАГАТЭ, поэтому у ЕС нет причины подвергать эту сделку сомнениям. Мы сожалеем, что у США иной взгляд на этот вопрос», — отметил посол.

За всё хорошее дипломат поманил элиты Ресурсной Федерации морковкой — действующим упрощенным визовым режимом. По его данным, несмотря на все европейские «санкции», в 2016 году ЕС выдал 3 млн шенгенских виз гражданам РФ (пятая часть всех шенгенских виз на планете), 80% из них были многократными. Как сказал Эдерер, у него еще нет данных за 2017 год, они будут опубликованы только в апреле, но предполагается, что в прошлом году было выдано еще больше виз. С учетом того, что доходы населения в РесФеде падают уже четвертый год, разумно предполагать: все, у кого еще остались деньги на европейский вояж, спешат насладиться Старым Светом.

В общем, рус и европеец бхай-бхай, мы вас не бросим даже перед США, приезжайте к нам и несите ваши денежки. Не самый плохой вариант для русских, особенно если они будут понимать расклад сил и кто кому кем приходится. На этом фоне можно уже предпринимать умные тактические шаги, у которых есть шанс в итоге выстроиться в интересную стратегическую линию.