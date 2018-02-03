РФ об идее разместить ядерное оружие в Прибалтике: мы нацелим все на эти точки!(74)

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Виталий Вавилкин
11:00 03.02.2018
В мире / Россия

Россия в состоянии оперативно отреагировать на возможное размещение ядерных зарядов на базах США и НАТО в Восточной Европе и Прибалтике, ее военно-техническое развитие позволяет это сделать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды, включая самолеты F-35, говорится в новой американской ядерной доктрине.

 

«С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. В случае, если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено все (на эти цели)», — заявил Клинцевич.

 

«Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз», — добавил он.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (74)
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Latviešu patriots 11:10 03:02:2018

Pareizi būtu jāraksta NATO ir spiesti reaģēt uz Krievijas draudiem!

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narod 11:18 03:02:2018

amerikanci toka za 2016 god bombili 7 nezavisimix gosudarst. Razbombili vesj blizhnij vostok, chto teperj Evropa polna bezhencev, tak kto tut mirovoj agressor s bolee 700 baz po miru..

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Пророк 11:29 03:02:2018

14 мая 1955 г. в Варшаве между европейскими странами социалистического содружества — СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией, — был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор). 5 июня 1955 г. после передачи ратификационных грамот всеми участниками Варшавского договора на хранение правительству Польши Договор вступил в силу.

Заключение Договора было вызвано деятельностью НАТО (Организация Североатлантического договора — военный политический союз) и имело цель обеспечить безопасность стран-участниц Варшавского договора и поддержание мира в Европе.

Договор предусматривал оказание странами-участницами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в кризисных обстоятельствах и создание Объединённого командования вооружёнными силами.

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства-участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил.

Государства Варшавского договора создали Объединённое командование вооружёнными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединённых вооружённых сил (местопребывание штаба — Москва). Высший орган Организации Варшавского договора — Политический консультативный комитет (ПКК). В его совещаниях, как правило, принимали участие руководители коммунистических и рабочих партий, а также главы правительств государств, входящих в ОВД. Первое заседание Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора состоялось в 1956 г.

В рамках Организации ВД осуществлялись многообразные формы и методы военного сотрудничества: совместные учения «Квартет» (1963), «Октябрьский штурм» (1965), «Влтава» (1966), «Родопы» (1967), «Шумава» (1968), «Север» (1968), «Неман» (1968), «Одра — Ниса» (1969), «Братство по оружию» (1970), «Щит-72» (1972) и др.

Организацией ВД было подписано соглашение по вопросам, относящимся к Западному Берлину (1971), заключены двусторонние договоры СССР, Польши, ГДР и ЧССР с ФРГ, заложившие основу для оздоровления обстановки в Европе.

Был заключён ряд важных соглашений касающихся всеобщего сокращения вооружений и запрещения термоядерного оружия и других видов оружия массового поражения: Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963); договор «О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» (1967); договор о нераспространении ядерного оружия (1968); договор «О запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения» (1971) и др.

26 апреля 1985 г. ввиду истечения срока действия Варшавский договор был продлён на 20 лет.

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Пророк 11:32 03:02:2018

1 августа 1975 г. в столице Финляндии Хельсинки представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии подписали заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Пророк 11:36 03:02:2018

Договор о нераспространении ядерного оружия

Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года

Статья I
Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами.

Статья II
Каждое из государств-участников настоящего Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.

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Пророк 11:37 03:02:2018

АНглосаксам верить, себя не уважать

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Пророк 11:54 03:02:2018

России нужно принять ответку 5той поправке НАТО, от куда бы из страны НАТО не прилетело, обратка отправляется к месту старта и главному Демократу в Вашингтон и иже с ними

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Сергей 12:04 03:02:2018

Мудачек

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оса 12:07 03:02:2018

Пророка на Твайку ну видно что созрел

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Пророк 12:12 03:02:2018

Уважаемые Латвийцы! Вся эта демагогия с оккупацией, насаждение национализма и т. д. устроенна только для того, чтоб ВЫ уважаемые с "честью и достоинством", как бандерлоги из мультика Маугли приняли на себя участь жертвы в чужой заварухе. И от Вас не сильно зависит, какие ракеты куда полетят. Это, как максимум, как минимум после зачисток от связей с Россией Вы уважаемые просто помрете с голодухи или сбежите с насиженных мест.. У меня только один вопрос, Вы уважаемые к этому готовы?

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Пророк 12:15 03:02:2018

Я от Твайки переехал в другое место, у меня тут Ганнушкина клиника не далече, а Твайка, это ваша прерогатива.

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оса 12:21 03:02:2018

Пророк я думал ты немножко а ты на всю голову здвинутый прощай

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Пророк правильно говорит 12:46 03:02:2018

Только страусы не хотят видеть этой правды.

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ВАСЯ 14:17 03:02:2018

А В ЧЁМ ОН НЕПРАВ?КАК АУКНЕТСЯ ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЛИ ТЫ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ДУМАЕШЬ ВОЙНУ ПОСМОТРЕТЬ ПУСКАЙ РУССКИХ УБИВАЮТ А ТЕБЕ ХОРОШО БУДЕТ ТЫ НЕ СЕРГЕЙ ТЫ Л.ОБАТЫЙ ПРИХВОСТЕНЬ

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Обаяние 15:10 03:02:2018

Варшавский договор обеспечил Мир на ... сколько лет? Плюс по инерции мир и покой и сегодня.

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россия 15:47 03:02:2018

в оон оговорёно количество ядерных держав, если какое-нибудь карликовое типа государство захочет у себя разместить ядерное оружие США, то оно будет полностью уничтожино РОССИЕЙ и это правильно, не надо странам возомнившим себя неонацистами позволять даже мечтать об этом - целую ПУТИН.

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мнение 11:12 03:02:2018

Надо не просто нацеливать, а предупредить, поставить ультимаматум о выведении, и в случае невыполнения уничтожать. Именно так действует Израиль, и никто на Западе его за это не осуждает.

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Обаяние 11:27 03:02:2018

Готовы ударить и по своим? Латвия Родина более 60% славян , а Латгалия под 100% . Пора призвать политиков к ответу! Торгуют Родиной , продались США и легли под НАТО , а народу это надо?!!

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Ну 11:34 03:02:2018

Каких славян, кто у нас здесь славяне, кроме беларусов и украинцев и поляков, откуда их столько:?

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Саня 11:41 03:02:2018

Наверное, русские решили, что они- славяне, иного объяснения нет.

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-ну 13:31 03:02:2018

Ты,га..но лучше скажи,откуда здесь столько холов и кого Вам тут надо,быдло мигрантское?

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Восточная Европа и Прибалтика - 11:13 03:02:2018

А нас-то за что ?! )))))

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Latviešu patriots 11:45 03:02:2018

Вас за то, что по кухням сидели, делая вид что вас это не касается, пока ваши национальные ухари распоясывались до самой непотребности.

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оса 12:25 03:02:2018

А потому что у Путина свой принцип чисто его ноу-хау бей своих что бы чужие боялись

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О ба на! 12:35 03:02:2018

Так Восточная Европа и Прибалтика уже под Пyтиным ?! А иначе, как можно бить по своим?

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10 дюймов 11:13 03:02:2018

интересненько!---вот куда нужно бежать в случае авиаудара по Риге? где находятся бомбоубежища?

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Это самая большая гостайна 11:25 03:02:2018

Допуск к ней есть только у избранных.

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max 11:38 03:02:2018

в сейм побежишь законы принимать )))

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Александр Шерстобитов 11:17 03:02:2018

Пусть целятся. Главное, чтобы не вернулись.

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ВАСЯ 14:20 03:02:2018

ЗДОХНУТЬ ХОЧЕШЬ? АДРЕС СВОЙ НАПИШИ ПОМОГУТ

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)