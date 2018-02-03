США будут размещать по всему миру авиацию, способную нести ядерные заряды, включая самолеты F-35, говорится в новой американской ядерной доктрине.
«С военно-технической точки зрения для России это простая локализация. В случае, если авиация США с ядерными зарядами будет размещена на их базах в Восточной Европе и базах НАТО в Прибалтике, на бывших советских аэродромах и аэродромах стран бывшего Варшавского договора, конечно, у России оперативно будет перенацелено все (на эти цели)», — заявил Клинцевич.
«Россия будет вынуждена защищать себя от этих угроз», — добавил он.
Pareizi būtu jāraksta NATO ir spiesti reaģēt uz Krievijas draudiem!« ответить
amerikanci toka za 2016 god bombili 7 nezavisimix gosudarst. Razbombili vesj blizhnij vostok, chto teperj Evropa polna bezhencev, tak kto tut mirovoj agressor s bolee 700 baz po miru..« ответить
14 мая 1955 г. в Варшаве между европейскими странами социалистического содружества — СССР, Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, Чехословакией, — был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (Варшавский договор). 5 июня 1955 г. после передачи ратификационных грамот всеми участниками Варшавского договора на хранение правительству Польши Договор вступил в силу.« ответить
Заключение Договора было вызвано деятельностью НАТО (Организация Североатлантического договора — военный политический союз) и имело цель обеспечить безопасность стран-участниц Варшавского договора и поддержание мира в Европе.
Договор предусматривал оказание странами-участницами взаимопомощи в случае нападения на одну из них, взаимные консультации в кризисных обстоятельствах и создание Объединённого командования вооружёнными силами.
Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства-участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил.
Государства Варшавского договора создали Объединённое командование вооружёнными силами, руководящее вместе с Военным советом и штабом деятельностью Объединённых вооружённых сил (местопребывание штаба — Москва). Высший орган Организации Варшавского договора — Политический консультативный комитет (ПКК). В его совещаниях, как правило, принимали участие руководители коммунистических и рабочих партий, а также главы правительств государств, входящих в ОВД. Первое заседание Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора состоялось в 1956 г.
В рамках Организации ВД осуществлялись многообразные формы и методы военного сотрудничества: совместные учения «Квартет» (1963), «Октябрьский штурм» (1965), «Влтава» (1966), «Родопы» (1967), «Шумава» (1968), «Север» (1968), «Неман» (1968), «Одра — Ниса» (1969), «Братство по оружию» (1970), «Щит-72» (1972) и др.
Организацией ВД было подписано соглашение по вопросам, относящимся к Западному Берлину (1971), заключены двусторонние договоры СССР, Польши, ГДР и ЧССР с ФРГ, заложившие основу для оздоровления обстановки в Европе.
Был заключён ряд важных соглашений касающихся всеобщего сокращения вооружений и запрещения термоядерного оружия и других видов оружия массового поражения: Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (1963); договор «О принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» (1967); договор о нераспространении ядерного оружия (1968); договор «О запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения» (1971) и др.
26 апреля 1985 г. ввиду истечения срока действия Варшавский договор был продлён на 20 лет.
1 августа 1975 г. в столице Финляндии Хельсинки представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии подписали заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.« ответить
Договор о нераспространении ядерного оружия« ответить
Одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года
Статья I
Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами.
Статья II
Каждое из государств-участников настоящего Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, равно как и не добиваться и не принимать какой-либо помощи в производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств.
АНглосаксам верить, себя не уважать« ответить
России нужно принять ответку 5той поправке НАТО, от куда бы из страны НАТО не прилетело, обратка отправляется к месту старта и главному Демократу в Вашингтон и иже с ними« ответить
Мудачек« ответить
Пророка на Твайку ну видно что созрел« ответить
Уважаемые Латвийцы! Вся эта демагогия с оккупацией, насаждение национализма и т. д. устроенна только для того, чтоб ВЫ уважаемые с "честью и достоинством", как бандерлоги из мультика Маугли приняли на себя участь жертвы в чужой заварухе. И от Вас не сильно зависит, какие ракеты куда полетят. Это, как максимум, как минимум после зачисток от связей с Россией Вы уважаемые просто помрете с голодухи или сбежите с насиженных мест.. У меня только один вопрос, Вы уважаемые к этому готовы?« ответить
Я от Твайки переехал в другое место, у меня тут Ганнушкина клиника не далече, а Твайка, это ваша прерогатива.« ответить
Пророк я думал ты немножко а ты на всю голову здвинутый прощай« ответить
Только страусы не хотят видеть этой правды.« ответить
А В ЧЁМ ОН НЕПРАВ?КАК АУКНЕТСЯ ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЛИ ТЫ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ДУМАЕШЬ ВОЙНУ ПОСМОТРЕТЬ ПУСКАЙ РУССКИХ УБИВАЮТ А ТЕБЕ ХОРОШО БУДЕТ ТЫ НЕ СЕРГЕЙ ТЫ Л.ОБАТЫЙ ПРИХВОСТЕНЬ« ответить
Варшавский договор обеспечил Мир на ... сколько лет? Плюс по инерции мир и покой и сегодня.« ответить
в оон оговорёно количество ядерных держав, если какое-нибудь карликовое типа государство захочет у себя разместить ядерное оружие США, то оно будет полностью уничтожино РОССИЕЙ и это правильно, не надо странам возомнившим себя неонацистами позволять даже мечтать об этом - целую ПУТИН.« ответить
Надо не просто нацеливать, а предупредить, поставить ультимаматум о выведении, и в случае невыполнения уничтожать. Именно так действует Израиль, и никто на Западе его за это не осуждает.« ответить
Готовы ударить и по своим? Латвия Родина более 60% славян , а Латгалия под 100% . Пора призвать политиков к ответу! Торгуют Родиной , продались США и легли под НАТО , а народу это надо?!!« ответить
Каких славян, кто у нас здесь славяне, кроме беларусов и украинцев и поляков, откуда их столько:?« ответить
Наверное, русские решили, что они- славяне, иного объяснения нет.« ответить
Ты,га..но лучше скажи,откуда здесь столько холов и кого Вам тут надо,быдло мигрантское?« ответить
А нас-то за что ?! )))))« ответить
Вас за то, что по кухням сидели, делая вид что вас это не касается, пока ваши национальные ухари распоясывались до самой непотребности.« ответить
А потому что у Путина свой принцип чисто его ноу-хау бей своих что бы чужие боялись« ответить
Так Восточная Европа и Прибалтика уже под Пyтиным ?! А иначе, как можно бить по своим?« ответить
интересненько!---вот куда нужно бежать в случае авиаудара по Риге? где находятся бомбоубежища?« ответить
Допуск к ней есть только у избранных.« ответить
в сейм побежишь законы принимать )))« ответить
Пусть целятся. Главное, чтобы не вернулись.« ответить
ЗДОХНУТЬ ХОЧЕШЬ? АДРЕС СВОЙ НАПИШИ ПОМОГУТ« ответить