Россия голосует против резолюции Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая придает особый статус ЛГБТ-представителей, наряду с мигрантами и цыганами.

«В Российской Федерации представители ЛГБТ-сообщества не выделяются в категорию уязвимых граждан. Если текст проекта будет сохранен в прежнем виде, считаю необходимым возразить против его принятия», — заявил на заседании конгресса в Страсбурге Станислав Мошаров, председатель Челябинской городской думы, цитирует его Znak.Com. Мошаров озвучил позицию МИДа России.

Представитель МИД РФ добавил, что шанс у мигрантов и цыган попасть в резолюцию появится только в том случае, если проект разделят на три документа и примут по-отдельности, чтобы Россия могла проголосовать против попадания в текст документа упоминания сексуальных меньшинств.

На международной арене Россия продолжает утверждать, что ЛГБТ-представители не нуждаются на ее территории в особой защите, так как никогда не подвергались какой-либо дискриминации, а в некоторых регионах, вроде Чеченской Республики, таковые якобы никогда не проживали.

Напомним, в 2013 году Россия предложила в ООН текст «Олимпийского перемирия», позволяющий дискриминацию ЛГБТ. Россия также неоднократно добивалась отмены консультативного статуса гей-организаций при ООН.

Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской политической Ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и региональные органы власти из сорока семи стран-участников Совета Европы.