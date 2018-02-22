«В Российской Федерации представители ЛГБТ-сообщества не выделяются в категорию уязвимых граждан. Если текст проекта будет сохранен в прежнем виде, считаю необходимым возразить против его принятия», — заявил на заседании конгресса в Страсбурге Станислав Мошаров, председатель Челябинской городской думы, цитирует его Znak.Com. Мошаров озвучил позицию МИДа России.
Представитель МИД РФ добавил, что шанс у мигрантов и цыган попасть в резолюцию появится только в том случае, если проект разделят на три документа и примут по-отдельности, чтобы Россия могла проголосовать против попадания в текст документа упоминания сексуальных меньшинств.
На международной арене Россия продолжает утверждать, что ЛГБТ-представители не нуждаются на ее территории в особой защите, так как никогда не подвергались какой-либо дискриминации, а в некоторых регионах, вроде Чеченской Республики, таковые якобы никогда не проживали.
Напомним, в 2013 году Россия предложила в ООН текст «Олимпийского перемирия», позволяющий дискриминацию ЛГБТ. Россия также неоднократно добивалась отмены консультативного статуса гей-организаций при ООН.
Конгресс местных и региональных властей является общеевропейской политической Ассамблеей в составе Совета Европы, представляющей местные и региональные органы власти из сорока семи стран-участников Совета Европы.
Россия единственная вменяемая походу.« ответить
Отдельный статус для извращенцев и людей с сексуальными отклонениями должен быть. Тюрьма или психбольница.« ответить
Если они требуют себе таких же прав, как и нормальные люди, то зачем им какой-то особый статус?!« ответить