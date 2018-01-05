Ридли Скотт берется за сказку Walt Disney

Ридли Скотт планирует занять режиссёрское кресло фэнтези-ленты «Сага о Мерлине» от студии Walt Disney Pictures. Если переговоры завершатся успешно, то Скотт также выступит продюсером проекта вместе с Джил Неттер («Жизнь Пи»).

В основе сюжета находится первая книга из цикла романов американского писателя Томаса Арчибальда Баррона, «Потерянные годы Мерлина», выпущенная в 1996 году. Действие начинается в древнем Уэльсе, где молодой волшебник по имени Эмрис открывает в себе сверхъестественные способности. Юный маг отправляется в путешествие с целью осознать свое предназначение и научиться управлять колдовскими умениями.

За написание сценария картины отвечает оскароносная Филиппа Бойенс, ранее приложившая руку к трилогиям «Властелин Колец» и «Хоббит», а также к «Кинг Конгу» и грядущим «Хроникам хищных городов». Сам Т.А. Баррон будет активно вовлечён в процесс создания экранизации.

По информации Variety, «Сага о Мерлине» может стать следующим фильмом сэра Ридли, параллельно с этим разрабатывающего криминальную драму «Картель» по роману Дона Уинслоу и продолжение «Чужого: Завет», в котором постановщик собирается показать «эволюцию ксеноморфа».