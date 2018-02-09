Рига-2030: где будут жилые новостройки?

В утвержденном плане развития Риги до 2030 года обозначены территории, наиболее благоприятные для жилищного строительства.

По мнению разработчиков плана, жилищное строительство в столице имеет неплохие перспективы, несмотря на то, что количество населения в Латвии сокращается. Люди хотят жить с большим комфортом и готовы вкладывать средства в новее жилье.

Итак, где в обозримом будущем планируется построить жилые дома?

1. Район Сканстес

Рига заинтересована в развитии несколько опустевшего центра города. Наиболее перспективным является район Скансте, в котором еще много незастроенных площадей. В центре города будет разрешена точечная многоэтажная застройка – не выше шести этажей, чтобы не нарушать исторические сложившиеся пропорции. В Скансте же разрешено строить дома высотой в 15 этажей.

2. Виллы, особняки…

Многие рижане перебираются за город, желая быть поближе к природе. Однако и в пределах административной территории столицы хватает зеленых уголков, где можно построить индивидуальные дома, не уступающие загородным. Индивидуальные или рядные дома могут появиться в Трисциемсе, Мангальсале Югле, Берги, а в перспективе – в Клейсты, Спилве и приморской Болдерае.

3. На окраинах

На отдаленных от центра территориях будет развиваться новая многоэтажная застройка. Планируется, что в основном будут строиться относительно невысокие дома – в 3-5 этажей.