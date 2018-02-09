Рига-2030: где будут жилые новостройки?

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Павел Кириллов
09:30 09.02.2018
Наш город / Наш город

В утвержденном плане развития Риги до 2030 года обозначены территории, наиболее благоприятные для жилищного строительства.

По мнению разработчиков плана, жилищное строительство в столице имеет неплохие перспективы, несмотря на то, что количество населения в Латвии сокращается. Люди хотят жить с большим комфортом и готовы вкладывать средства в новее жилье.

 

Итак, где в обозримом будущем планируется построить жилые дома?

 

1. Район Сканстес

 

Рига заинтересована в развитии несколько опустевшего центра города. Наиболее перспективным является район Скансте, в котором еще много незастроенных площадей. В центре города будет разрешена точечная многоэтажная застройка – не выше шести этажей, чтобы не нарушать исторические сложившиеся пропорции. В Скансте же разрешено строить дома высотой в 15 этажей.

 

2. Виллы, особняки…

 

Многие рижане перебираются за город, желая быть поближе к природе. Однако и в пределах административной территории столицы хватает зеленых уголков, где можно построить индивидуальные дома, не уступающие загородным. Индивидуальные или рядные дома могут появиться в Трисциемсе, Мангальсале Югле, Берги, а в перспективе – в Клейсты, Спилве и приморской Болдерае. 

 

3. На окраинах

 

На отдаленных от центра территориях будет развиваться новая многоэтажная застройка. Планируется, что в основном будут строиться относительно невысокие дома – в 3-5 этажей.

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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