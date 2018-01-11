Рига 2030: какой ей быть? Скажите свое слово

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Татьяна Пушкарева
07:54 11.01.2018
Наш город / Наш город

9 января началось и до 8 февраля продолжится общественное обсуждение нового генерального плана развития Риги до 2030 года. Это очень важный документ, на основании которого будет происходить развитие столицы в ближайшие 12 лет.

Рижская дума приглашает всех желающих высказать своем мнение по поводу этого основополагающего документа. Собрание, на котором состоится обсуждение подготовленной редакции Генерального плана развития Риги и отчета о влиянии на окружающую среду, состоится в зале заседаний Рижской думы в 17 часов вечера 23 января.

 

Перед тем, как идти на дискуссию, можно ознакомиться с подготовленными думой документами. Они доступны здесь:

 

• на портале geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020;

• на выставке в вестибюле второго этажа Рижской думы (Ратушная площадь 1);

• на 5-м этаже департамента городского развития Рижской думы (ул. Амату 4) в приемное время.

 

По непонятным вопросам можно проконсультироваться со консультироваться со специалистами департамента городского развития Рижской думы.

 

Письменные предложения о редакции плана до 8 февраля 2018 года можно подавать:

 

• на портале geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020;

• отправляя по почте департаменту городского развитяи Рижской думы на адрес: ул. Амату, 4, Рига, LV-1050 (почтовый штемпель 08.02.2018);

• в любом центре приема посетителей Рижской думы.

 

Решение о передаче редакции плана на общественное огбсуждение Рижская дума приняла на своем заседании 15 декабря 2017 года. Одновременно Рижская дума утвердила 11 тематических планировок, которые были подготовлены в ходе разработки Генерального плана развития Риги. В них детально рассмотрены различные вопросы градостроительства.

 

Дополнительная информация: http://ej.uz/Rigas-teritorija

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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Павел Кириллов
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