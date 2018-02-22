Черное золото скрывается на дне Балтийского моря, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На днях литовские парламентарии призвали латвийские власти начать ратификацию договора о морской границе. Специалисты говорят, что подоплека этого призыва кроется в желании нашего южного соседа начать добычу нефти в Балтийском море.

Даешь ратификацию

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, заявил, что со стороны Латвии на протяжении десяти лет отсутствует политическая воля по решению вопроса о ратификации морской границы между двумя странами. На днях В. Пранцкетис встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и говорил о морских рубежах. «Дискуссия по вопросам раздела ресурсов только на экспертном уровне не имеет смысла. Литва приветствовала бы стремление Латвии начать процесс ратификации договора в парламенте», — заявил В. Пранцкетис.

Экономист Лаймонис Телма в беседе с газетой «СЕГОДНЯ» отметил, что балтийские республики на протяжении многих лет спорят из–за линии морской границы. «Предметом спора, скорее всего, являются потенциальные нефтяные залежи в Балтийском море. Однако предположение о месторождении нефти до сих пор не подтверждено», — сказал Л. Телма.

Агрессивный по нужде

По его словам, в Литве запасы нефти составляют 23,9 млн кубометров. «Наш южный сосед, в отличие от Латвии, является активным добытчиком черного золота. Добыча осуществляется в 58 скважинах на 14 исследованных нефтяных месторождениях. По информации Литовской геологической службы при Министерстве окружающей среды, только за прошлый год там было добыто 68 тыс. кубометров нефти. Правда, это на 12% меньше, чем за 2016–й. Впрочем, добыча в Литве сокращается с 2001 года по причине того, что иссякают разведываемые места ее скопления. Видимо, поэтому официальный Вильнюс ищет новые возможности на море», — рассказал собеседник «СЕГОДНЯ».

Добавим, что в Литве разрешение качать нефть имеют восемь компаний. У нас всего одна. И это несмотря на доказанный еще в 1960–х годах факт: нефть в Латвии есть. Специалисты тогда утверждали, что перспективная зона нефтедобычи в Латвии небольшой полосой уходит от Кулдиги в море. А качество нашей нефти близко к марке Brent.

В морском поле и один — воин

По некоторым подсчетам, в здешних недрах находится до миллиона баррелей нефти. Что до морских запасов, то их поиском в 1975–1980 гг. занималась польско–немецко–советская фирма Petrobaltic, успевшая пробурить 28 скважин. Тогда было обнаружено восемь нефтяных и газовых месторождений. По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря залегает около 250 млн баррелей нефти общей стоимостью 6 млрд долларов.

В прошлом году Министерство экономики ЛР объявило открытый конкурс в области исследования и добычи углеводородов в территориальных морских водах Латвии.

На конкурс выставлялся участок латвийских территориальных вод вблизи побережья Курземе площадью 31,62 кв. км, признанный перспективным в плане нефтедобычи. Ожидаемые запасы — 58 млн баррелей. В сентябре 2017 года победитель — компания Baltic Oil Managment — получил лицензию сроком до 30 лет, в том числе на проведение исследований — сроком до 10 лет.

ЦИТАТА

«По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря залегает около 250 млн баррелей нефти общей стоимостью 6 млрд долларов».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.