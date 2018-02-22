Рига и Вильнюс делят нефть(7)

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газета Сегодня
19:00 21.02.2018
газета Сегодня / Экономика

Черное золото скрывается на дне Балтийского моря, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

На днях литовские парламентарии призвали латвийские власти начать ратификацию договора о морской границе. Специалисты говорят, что подоплека этого призыва кроется в желании нашего южного соседа начать добычу нефти в Балтийском море. 

 

Даешь ратификацию

 

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, заявил, что со стороны Латвии на протяжении десяти лет отсутствует политическая воля по решению вопроса о ратификации морской границы между двумя странами. На днях В. Пранцкетис встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и говорил о морских рубежах. «Дискуссия по вопросам раздела ресурсов только на экспертном уровне не имеет смысла. Литва приветствовала бы стремление Латвии начать процесс ратификации договора в парламенте», — заявил В. Пранцкетис.

Экономист Лаймонис Телма в беседе с газетой «СЕГОДНЯ» отметил, что балтийские республики на протяжении многих лет спорят из–за линии морской границы. «Предметом спора, скорее всего, являются потенциальные нефтяные залежи в Балтийском море. Однако предположение о месторождении нефти до сих пор не подтверждено», — сказал Л. Телма.

 

Агрессивный по нужде

 

По его словам, в Литве запасы нефти составляют 23,9 млн кубометров. «Наш южный сосед, в отличие от Латвии, является активным добытчиком черного золота. Добыча осуществляется в 58 скважинах на 14 исследованных нефтяных месторождениях. По информации Литовской геологической службы при Министерстве окружающей среды, только за прошлый год там было добыто 68 тыс. кубометров нефти. Правда, это на 12% меньше, чем за 2016–й. Впрочем, добыча в Литве сокращается с 2001 года по причине того, что иссякают разведываемые места ее скопления. Видимо, поэтому официальный Вильнюс ищет новые возможности на море», — рассказал собеседник «СЕГОДНЯ». 

 

Добавим, что в Литве разрешение качать нефть имеют восемь компаний. У нас всего одна. И это несмотря на доказанный еще в 1960–х годах факт: нефть в Латвии есть. Специалисты тогда утверждали, что перспективная зона нефтедобычи в Латвии небольшой полосой уходит от Кулдиги в море. А качество нашей нефти близко к марке Brent. 

 

В морском поле и один — воин

 

По некоторым подсчетам, в здешних недрах находится до миллиона баррелей нефти. Что до морских запасов, то их поиском в 1975–1980 гг. занималась польско–немецко–советская фирма Petrobaltic, успевшая пробурить 28 скважин. Тогда было обнаружено восемь нефтяных и газовых месторождений. По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря залегает около 250 млн баррелей нефти общей стоимостью 6 млрд долларов. 

 

В прошлом году Министерство экономики ЛР объявило открытый конкурс в области исследования и добычи углеводородов в территориальных морских водах Латвии. 

 

На конкурс выставлялся участок латвийских территориальных вод вблизи побережья Курземе площадью 31,62 кв. км, признанный перспективным в плане нефтедобычи. Ожидаемые запасы — 58 млн баррелей. В сентябре 2017 года победитель — компания Baltic Oil Managment — получил лицензию сроком до 30 лет, в том числе на проведение исследований — сроком до 10 лет.

 

ЦИТАТА

 

«По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря залегает около 250 млн баррелей нефти общей стоимостью 6 млрд долларов». 

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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ПЕДУАРДАМ 19:12 21:02:2018

ЩА ЛАТЫШСКИЕ ВЫМЕРАТЫ НА КУРЗЕМСКОЙ НЕФТИ
ВО ПОДНИМУТСЯ...

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Latviešu patriots 19:26 21:02:2018

Ko, okupantu skaudība aiz mēles rausta? Tev tur tik tiešām nekas nespīd! Bet mēs Latvieši uz naftas ieguvi pelnīsim!

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CCCP 19:28 21:02:2018

Теоритически, мы милиардеры! А практичаски мы били янтарной жемчужиной СССР и все про€бали! Осталис педики и проститутки, бомжи и бедные пенсионеры. Нефть у нас в недрах ЖД.

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Гражданин LV 20:05 21:02:2018

Кем, из выше перечисленных, являешься ты?

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:D 20:24 21:02:2018

Судя по нику, СССР все 4 в одном.

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екцол 19:27 21:02:2018

есть предчувствие что титульные опять лоханутся ....

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Юрий 19:46 21:02:2018

А что с этого получат жители? Правильно,ничего :(зачем какие то конкурсы? Пусть фирма разработчик будет государственная,и все деньги в казну.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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