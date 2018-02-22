На днях литовские парламентарии призвали латвийские власти начать ратификацию договора о морской границе. Специалисты говорят, что подоплека этого призыва кроется в желании нашего южного соседа начать добычу нефти в Балтийском море.
Даешь ратификацию
Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, заявил, что со стороны Латвии на протяжении десяти лет отсутствует политическая воля по решению вопроса о ратификации морской границы между двумя странами. На днях В. Пранцкетис встретился с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом и говорил о морских рубежах. «Дискуссия по вопросам раздела ресурсов только на экспертном уровне не имеет смысла. Литва приветствовала бы стремление Латвии начать процесс ратификации договора в парламенте», — заявил В. Пранцкетис.
Экономист Лаймонис Телма в беседе с газетой «СЕГОДНЯ» отметил, что балтийские республики на протяжении многих лет спорят из–за линии морской границы. «Предметом спора, скорее всего, являются потенциальные нефтяные залежи в Балтийском море. Однако предположение о месторождении нефти до сих пор не подтверждено», — сказал Л. Телма.
Агрессивный по нужде
По его словам, в Литве запасы нефти составляют 23,9 млн кубометров. «Наш южный сосед, в отличие от Латвии, является активным добытчиком черного золота. Добыча осуществляется в 58 скважинах на 14 исследованных нефтяных месторождениях. По информации Литовской геологической службы при Министерстве окружающей среды, только за прошлый год там было добыто 68 тыс. кубометров нефти. Правда, это на 12% меньше, чем за 2016–й. Впрочем, добыча в Литве сокращается с 2001 года по причине того, что иссякают разведываемые места ее скопления. Видимо, поэтому официальный Вильнюс ищет новые возможности на море», — рассказал собеседник «СЕГОДНЯ».
Добавим, что в Литве разрешение качать нефть имеют восемь компаний. У нас всего одна. И это несмотря на доказанный еще в 1960–х годах факт: нефть в Латвии есть. Специалисты тогда утверждали, что перспективная зона нефтедобычи в Латвии небольшой полосой уходит от Кулдиги в море. А качество нашей нефти близко к марке Brent.
В морском поле и один — воин
По некоторым подсчетам, в здешних недрах находится до миллиона баррелей нефти. Что до морских запасов, то их поиском в 1975–1980 гг. занималась польско–немецко–советская фирма Petrobaltic, успевшая пробурить 28 скважин. Тогда было обнаружено восемь нефтяных и газовых месторождений. По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря залегает около 250 млн баррелей нефти общей стоимостью 6 млрд долларов.
В прошлом году Министерство экономики ЛР объявило открытый конкурс в области исследования и добычи углеводородов в территориальных морских водах Латвии.
На конкурс выставлялся участок латвийских территориальных вод вблизи побережья Курземе площадью 31,62 кв. км, признанный перспективным в плане нефтедобычи. Ожидаемые запасы — 58 млн баррелей. В сентябре 2017 года победитель — компания Baltic Oil Managment — получил лицензию сроком до 30 лет, в том числе на проведение исследований — сроком до 10 лет.
ЦИТАТА
«По оценкам экспертов, на дне Балтийского моря залегает около 250 млн баррелей нефти общей стоимостью 6 млрд долларов».
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
ЩА ЛАТЫШСКИЕ ВЫМЕРАТЫ НА КУРЗЕМСКОЙ НЕФТИ« ответить
ВО ПОДНИМУТСЯ...
Ko, okupantu skaudība aiz mēles rausta? Tev tur tik tiešām nekas nespīd! Bet mēs Latvieši uz naftas ieguvi pelnīsim!« ответить
Теоритически, мы милиардеры! А практичаски мы били янтарной жемчужиной СССР и все про€бали! Осталис педики и проститутки, бомжи и бедные пенсионеры. Нефть у нас в недрах ЖД.« ответить
Кем, из выше перечисленных, являешься ты?« ответить
Судя по нику, СССР все 4 в одном.« ответить
есть предчувствие что титульные опять лоханутся ....« ответить
А что с этого получат жители? Правильно,ничего :(зачем какие то конкурсы? Пусть фирма разработчик будет государственная,и все деньги в казну.« ответить