Первый грузовой экспресс Рига — Минск успешно стартовал со станции Шкиротава (Рига–Сортировочная). Это результат договора, заключенного в октябре прошлого года между Латвийской и Белорусской железными дорогами, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В удобстве нового маршрута руководство Latvijas dzelzceLS и «Беларуская чыгунка» убедилось, встретив состав на следующий день в Минске, где как раз проходила встреча премьер–министра Латвии Мариса Кучинскиса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президента ЛЖД Эдвина Берзиньша со своими белорусскими коллегами.

Грузовой экспресс–поезд, отправившийся из Риги в Минск, доставил 21 контейнер с оборудованием для текстильной промышленности, 13 вагонов–зерновозов и три вагона с продукцией металлургической промышленности.

Открылись перспективы

Для ЛЖД этот экспресс важен еще в одном аспекте: контейнеры, которые прибыли в Минск по железной дороге из Рижского порта, были отправлены в Белоруссию из Индии в рамках сотрудничества с германской логистической компанией RTSB GmbH.

По мнению представителей ЛЖД, это свидетельствует о достижении первых результатов в привлечении новых партнеров из стран Южной Азии. И это новое партнерство открывает для Латвии возможности перевозки новых видов грузов и дальнейшие перспективы развития транспортной отрасли и логистики. Это оптимистичное заявление прозвучало на фоне общего спада транзитных грузовых перевозок и просочившейся ранее в прессу информации о предстоящих сокращениях на ЛЖД.

«Долгосрочная цель — обеспечить регулярный грузопоток по маршруту Рига — Минск, который имеет большой потенциал, создаваемый развитием китайско–белорусского индустриального парка «Великий Камень», — подчеркнул президент ЛЖД Эдвинс Берзиньш.

Предполагается, что в белорусско–китайском индустриальном парке «Великий Камень» число сотрудников достигнет 120 тысяч человек. И пока все только начинается, если ЛЖД успеет застолбить там свое место в логистической цепочке доставки грузов, то потом придется отбиваться от конкурентов, а не прорываться на уже занятый рынок перевозок.

Конкуренты озабочены

Кстати, визит премьера Кучинскиса в Белоруссию и его встреча с президентом Лукашенко обеспокоил литовских бизнесменов. Литовские политологи предрекают, что данный визит может сказаться на экспорте белорусских грузов через литовскую Клайпеду. Так как часть грузов после такой встречи на высшем уровне может быть переориентировна в латвийские порты.

Как известно, Латвия и Литва весьма активно конкурируют между собой за привлечение белорусских грузов. Замглавы Лиепайской экономоческой зоны Улдис Хмелевский полагает, что результаты визита премьера в Белоруссию могут положительно повлиять на грузоперевозки уже во втором полугодии.

А на данный момент стало известно, что перевозка грузов по Латвийской железной дороге в январе 2018 года уменьшилась на 15,9% в сравнении с январем 2017 года.

Вадим ФАЛЬКОВ.

Фото LDZ.