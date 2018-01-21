Рига: на глазах у многочисленных прохожих утонул человек(7)

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Виталий Вавилкин
13:45 20.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В пятницу, 19 января, на улице Кугю в Риге очевидцы заметили некоего мужчину, провалившегося под лед, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Какое-то время люди смотрели, надеясь, что мужчина сумеет выбраться из воды, но, к сожалению, этого не произошло.

 

На место приехала бригада ГПСС и с помощью водолазов тело мужчины удалось найти подо льдом.

 

Отметим, что в тот же день сотрудникам ГПСС удалось спасть мужчину, который во время прогулки провалился под лед у Южного моста.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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gore 15:34 20:01:2018

ljudi,skoljko vam let.

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Да какая разница где и как. 15:49 20:01:2018

Да какая разница, если человек дурак, то неважно сколько ему лет.
Хуторские недоумки до самый старости думают, что свет заканчивается за дальним лесом.

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мухтар 16:46 20:01:2018

Латвия по темпам глупостей и мерзкрму отношению к своим жителям вырвалась в ЛИДЕРЫ! Даже утопающему ни кто не захотел помочь. Скорее всего всё будет как предсказывали,Великая Литва поглатит эту маленькую страну как только построят "Акрополис".Так жалко латышей.Ужас.

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Latviešu patriots 17:49 20:01:2018

Marš suņubūdā blusainais!

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мухтар 18:10 20:01:2018

Дрессировщик из тебя не получился.Сходи лучше покатайся в скейтпарк,а то там как то пусто без тебя.

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inna 19:16 20:01:2018

Esli celovek idiot, to eto nadolgo. Cto oni tam iskali ?

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нет слов 20:44 20:01:2018

Никто не помог. Ужас!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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