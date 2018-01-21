В пятницу, 19 января, на улице Кугю в Риге очевидцы заметили некоего мужчину, провалившегося под лед, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Какое-то время люди смотрели, надеясь, что мужчина сумеет выбраться из воды, но, к сожалению, этого не произошло.

На место приехала бригада ГПСС и с помощью водолазов тело мужчины удалось найти подо льдом.

Отметим, что в тот же день сотрудникам ГПСС удалось спасть мужчину, который во время прогулки провалился под лед у Южного моста.