Какое-то время люди смотрели, надеясь, что мужчина сумеет выбраться из воды, но, к сожалению, этого не произошло.
На место приехала бригада ГПСС и с помощью водолазов тело мужчины удалось найти подо льдом.
Отметим, что в тот же день сотрудникам ГПСС удалось спасть мужчину, который во время прогулки провалился под лед у Южного моста.
ljudi,skoljko vam let.« ответить
Да какая разница, если человек дурак, то неважно сколько ему лет.« ответить
Хуторские недоумки до самый старости думают, что свет заканчивается за дальним лесом.
Латвия по темпам глупостей и мерзкрму отношению к своим жителям вырвалась в ЛИДЕРЫ! Даже утопающему ни кто не захотел помочь. Скорее всего всё будет как предсказывали,Великая Литва поглатит эту маленькую страну как только построят "Акрополис".Так жалко латышей.Ужас.« ответить
Marš suņubūdā blusainais!« ответить
Дрессировщик из тебя не получился.Сходи лучше покатайся в скейтпарк,а то там как то пусто без тебя.« ответить
Esli celovek idiot, to eto nadolgo. Cto oni tam iskali ?« ответить
Никто не помог. Ужас!« ответить