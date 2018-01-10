Рига названа вторым лучшим местом для туристов в Европе(2)

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Виталий Вавилкин
17:55 10.01.2018
Lifenews / Интересно

Крупнейший туристический портал в мире “TripAdvisor” поставил Ригу на седьмое место среди самых приятных для путешествия мест на планете.

По Европе же столица Латвии заняла второе место, уступая лишь польскому Гданьску.

 

О Риге портал “TripAdvisor” написал, что столица Латвии является крупнейшим городом в странах Балтии, отражающим традиции гордых латышей и разных стран, которые оккупировали это место раньше.

 

“Исторический центр города попал в списки достояний UNESCO благодаря неповторимой архитектуре Югендстиля. Благодаря же дешевым авиакомпаниям в Старую Ригу массово хлынули туристы, открывая для себя бары и рестораны, дойти до которых с легкостью можно прогуливаясь на ногах по городу”, — сказано в заметке.

 

Отметим, что, согласно “TripAdvisor”, в Риге есть несколько особых объектов, которые помогут еще больше насладиться поездкой – Старая Рига, Верманский сад и бывшее здание КГБ. В общей сложности в столице Латвии есть “565 вещей, которыми можно себя занять”.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Самое 18:00 10:01:2018

лучше место в ЕС,где можно НАЖРАТЬСЯ,НАСЦАТЬ НА ПАМЯТНИК,А ПОТОМ ПОД НИМ ЕЩЁ и ПОТРАХАТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 18:26 10:01:2018

atbalstu. 100%

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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