Крупнейший туристический портал в мире “TripAdvisor” поставил Ригу на седьмое место среди самых приятных для путешествия мест на планете.

По Европе же столица Латвии заняла второе место, уступая лишь польскому Гданьску.

О Риге портал “TripAdvisor” написал, что столица Латвии является крупнейшим городом в странах Балтии, отражающим традиции гордых латышей и разных стран, которые оккупировали это место раньше.

“Исторический центр города попал в списки достояний UNESCO благодаря неповторимой архитектуре Югендстиля. Благодаря же дешевым авиакомпаниям в Старую Ригу массово хлынули туристы, открывая для себя бары и рестораны, дойти до которых с легкостью можно прогуливаясь на ногах по городу”, — сказано в заметке.

Отметим, что, согласно “TripAdvisor”, в Риге есть несколько особых объектов, которые помогут еще больше насладиться поездкой – Старая Рига, Верманский сад и бывшее здание КГБ. В общей сложности в столице Латвии есть “565 вещей, которыми можно себя занять”.