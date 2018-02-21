Рига патриотов(8)

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газета Сегодня
15:30 21.02.2018
газета Сегодня / Наш город

Столица готовится к главному празднику года, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Удивительно, но территория вокруг памятника Свободы не имеет своего названия. Эту оплошность исправят рижские власти.

 

Площадь для торжеств

 

Вспомнив про грядущее столетие Латвийской Республики, депутаты комитета городского развития Рижской думы решили присвоить название «площадь Бривибас» территории вокруг памятника Свободы.

 

Странно, что до этого никто не додумался раньше, но лучше поздно, чем никогда.

 

Территория вокруг памятника Свободы от бульв. Райниса до перекрестка бульваров Зигфрида Анны Мейеровица и Аспазияс регулярно используется как место проведения торжественных мероприятий, однако технически это место сейчас называется «бульвар Бривибас».

 

«У переименования этого участка бульвара Бривибас будет и практическое, и символическое значение в ходе празднования столетия государства», — заявил председатель комитета городского развития Максим Толстой.

 

Возле новой площади планируется разместить табличку с разъясняющим текстом: «Площадь названа в честь столетия со дня провозглашения Латвийской Республики».

 

Окончательное решение о присвоении названия «площадь Бривибас» еще должна принять Рижская дума.

 

И другие герои

 

Празднование столетнего юбилея страны оставит и другие следы на карте Риги. Ранее столичные власти поддержали и другие патриотические переименования улиц.

 

Так, начало улицы Краста от ул. 13 Января до ул. Езусбазницас предлагается переименовать в набережную Генерала Радзиньша. Генерал Петерис Радзиньш (1880—1930) спланировал и провел операцию по освобождению Риги, завершившуюся отступлением бермондтовцев из Риги 11 ноября 1919 года.

 

Хотят переименовать и часть длиннющей улицы Бикерниеку. Начало ул. Бикерниеку от Бривибас гатве до исторической Бикерниекской трассы планируется назвать улицей Вилиса Гелбе. В. Гелбе был морским офицером и комендантом Лимбажи, погиб геройской смертью в 1919 году в освободительных боях за Латвию.

 

Кроме того, по предложению Общества культуры Латгалии решено присвоить участку ул. Кенгарага от ул. Аустувес до ул. Маскавас название улицы Франциса Трасунса. Ф. Трасунс был духовником и политиком и всю жизнь занимался охраной латгальского языка и культуры.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (8)
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Саня 15:38 21:02:2018

Предлагаю назвать просто.
Ļeņina laukums

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Lena Leņina 16:08 21:02:2018

Я согласна,только рядом биотуалет поставте плиз ,а то к милде далековато бегать!
P.S.стати милда от слова:мильдоний!

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взгляд из ближнего зарубежья 15:44 21:02:2018

набережная Генерал Петерис Радзиньш
назвать улицей Вилиса Гелбе
улицы Франциса Трасунса
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история высосаная из пальца...кто все эти люди???почему раньше об никто ни слухом ни духом,а зговорили только за полгода до,так называемого "столетия"???И почему нет ни одной Русской фамилии и это в стране где проживает почти половина Русских!?

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Latviešu patriots 16:37 21:02:2018

Neiesim taču sūda krievus godināt! Tas būtu par traku!

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Гражданин LV 17:11 21:02:2018

Ну да - в учебниках истории в интерпретации её по версии ЦК КПСС, о них действительно не упоминалось. Даже более того - за интерес к этим людям можно было реальный срок схлопотать. Однако, это не значит, что их не было и это только справедливо, что их память должна быть увековечена.

Назови русские фамилии тех, кто сражался за независимость Латвии!

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Latviešu patriots 15:46 21:02:2018

Gejlaukums!

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Latviešu patriots 15:47 21:02:2018

Gejlaukums

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Latviešu patriots 16:35 21:02:2018

Lieliski. 16.martā Brīvības Laukumā godināsim 15. un 19. SS Latviešu divīziju varoņus! Gods tiem un slava! Dievs, svētī Latviešu Leģionārus!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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