Рига перед Новым годом: женщины подрались в магазине из-за картошки (15)

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Герман Бергер
22:55 30.12.2017
Наша Латвия / Социум

Две пожилые женщины устроили потасовку из-за картошки в одном из рижских торговых центров, сообщил в Facebook журналист Владимир Дорофеев.

«Сходил сегодня в Максиму — разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки. Картошка закончились, высыпали новую и тут началось. А в Мего вызвал скорую одной женщине, которая, оплатив покупки упала в обморок прямо у кассы и разбила бутылку вина. С наступающем!», — написал Дорофеев.

 

 

Как пояснил автор порталу, потасовка произошла в небольшой «Максиме» в Плявниеках.

 

«Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств кто за кем стоял, и кто имеет первочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей. В пылу дискуссии у двух преденденток на неоспоримое преимущество, нервы не выдержали и они перешли от словесных к силовым методам. Старческий спарринг разнял другой покупатель, стремившийся побыстрее набрать морковки, лежавшей рядом с картошкой. Обалдевшие от наглости молодого человека бабушки переключились к словесному поношению юности, а воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто, разошлись в разные стороны», — рассказал журналист.

 

Как сообщают пользователи соцсетей в субботу, 30 декабря, во всех торговых центрах Риги наблюдается предпраздничное столпотворение. Многие рекомендуют не посещать большие супермакеты.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (15)
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дело не в картошке 23:24 30:12:2017

это могли быть и апельсины.Теснота в маленьких да и больших магазинах вот причина ссоры

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Иг 23:57 30:12:2017

Ностальгия по совку - вот причина ссоры

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кто о чем 00:14 31:12:2017

а грязный о бане

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ИвАн 06:59 31:12:2017

Ох уж эти мигранты! Прям как скот. Так и не очеловечились.

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быдлу 07:45 31:12:2017

Варзилов-биомусор, а вот этот твой высер тянет на статью, оскорбление целого народа,
впрочем ты себе уже срок давно заработал за оскорбление русских, России и Президента.
Придётся за это ответить,и ответишь, падаль!

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быдлу ИвАну 07:46 31:12:2017

Варзилов-биомусор, а вот этот твой высер тянет на статью, оскорбление целого народа,
впрочем ты себе уже срок давно заработал за оскорбление русских, России и Президента.
Придётся за это ответить,и ответишь, падаль!.

« ответить
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Vova 08:20 31:12:2017

Pravda glaza koļit?

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ИвАн 09:42 31:12:2017

Есть такой народ- мигранты? Когда вы выливаете на других тонны оскорблений и лжи, это по вашему нормально, а вы вот такие сятые коровы? Иди подрочи, ущербный ватник!

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567 00:02 31:12:2017

то ли Максима то ли Мего. Автору надо было бы определиться с предновогодними фантазиями

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рнп 00:06 31:12:2017

то ли Максима то ли Мего . Автор! Определитесь, где фантазируете.

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Latviešu patriots 00:18 31:12:2017

Īstens feiks.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
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