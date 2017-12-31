Две пожилые женщины устроили потасовку из-за картошки в одном из рижских торговых центров, сообщил в Facebook журналист Владимир Дорофеев.

«Сходил сегодня в Максиму — разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки. Картошка закончились, высыпали новую и тут началось. А в Мего вызвал скорую одной женщине, которая, оплатив покупки упала в обморок прямо у кассы и разбила бутылку вина. С наступающем!», — написал Дорофеев.

Как пояснил автор порталу, потасовка произошла в небольшой «Максиме» в Плявниеках.

«Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств кто за кем стоял, и кто имеет первочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей. В пылу дискуссии у двух преденденток на неоспоримое преимущество, нервы не выдержали и они перешли от словесных к силовым методам. Старческий спарринг разнял другой покупатель, стремившийся побыстрее набрать морковки, лежавшей рядом с картошкой. Обалдевшие от наглости молодого человека бабушки переключились к словесному поношению юности, а воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто, разошлись в разные стороны», — рассказал журналист.

Как сообщают пользователи соцсетей в субботу, 30 декабря, во всех торговых центрах Риги наблюдается предпраздничное столпотворение. Многие рекомендуют не посещать большие супермакеты.