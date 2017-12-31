«Сходил сегодня в Максиму — разнял двух бабушек, которые устроили драку из-за картошки. Картошка закончились, высыпали новую и тут началось. А в Мего вызвал скорую одной женщине, которая, оплатив покупки упала в обморок прямо у кассы и разбила бутылку вина. С наступающем!», — написал Дорофеев.
Как пояснил автор порталу, потасовка произошла в небольшой «Максиме» в Плявниеках.
«Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств кто за кем стоял, и кто имеет первочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей. В пылу дискуссии у двух преденденток на неоспоримое преимущество, нервы не выдержали и они перешли от словесных к силовым методам. Старческий спарринг разнял другой покупатель, стремившийся побыстрее набрать морковки, лежавшей рядом с картошкой. Обалдевшие от наглости молодого человека бабушки переключились к словесному поношению юности, а воинственно плюнув друг другу и молодому любителю моркови на пальто, разошлись в разные стороны», — рассказал журналист.
Как сообщают пользователи соцсетей в субботу, 30 декабря, во всех торговых центрах Риги наблюдается предпраздничное столпотворение. Многие рекомендуют не посещать большие супермакеты.
это могли быть и апельсины.Теснота в маленьких да и больших магазинах вот причина ссоры« ответить
Ностальгия по совку - вот причина ссоры« ответить
а грязный о бане« ответить
Ох уж эти мигранты! Прям как скот. Так и не очеловечились.« ответить
Варзилов-биомусор, а вот этот твой высер тянет на статью, оскорбление целого народа,« ответить
впрочем ты себе уже срок давно заработал за оскорбление русских, России и Президента.
Придётся за это ответить,и ответишь, падаль!
Варзилов-биомусор, а вот этот твой высер тянет на статью, оскорбление целого народа,« ответить
впрочем ты себе уже срок давно заработал за оскорбление русских, России и Президента.
Придётся за это ответить,и ответишь, падаль!.
Pravda glaza koļit?« ответить
Есть такой народ- мигранты? Когда вы выливаете на других тонны оскорблений и лжи, это по вашему нормально, а вы вот такие сятые коровы? Иди подрочи, ущербный ватник!« ответить
то ли Максима то ли Мего. Автору надо было бы определиться с предновогодними фантазиями« ответить
то ли Максима то ли Мего . Автор! Определитесь, где фантазируете.« ответить
Īstens feiks.« ответить