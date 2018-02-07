Рига: пока муж был на работе супруга периодически напивалась, крича на детей

В конце минувшей недели около 17:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Саркандаугаву, где жители многоквартирного дома сообщили о соседке, которая истерично кричала на протяжении долгого времени.

Оказалось, что, пока муж был на работе, мать двоих детей употребляла алкоголь, не справляясь с материнскими обязанностями.

Прибыв на место, стражи порядка постучали в двери указанной квартиры, где появилась хозяйка — заметно выпившая дама, с трудом справляющаяся с беседой.

Беседу с женщиной перебивал громкий детский плач и крики, в виду чего стражи порядка решили проверить квартиру. В одной из комнат находились дети 1 и 2 лет. У одного из них долгое время не менялся подгузник.

Стражи порядка попросили женщину позаботиться о малыше, однако та начала кричать, обвиняя соседей в том, что они вызвали полицию. Женщина игнорировала многократные призывы полицейских успокоить детей и сменить подгузники.

Мать решено было проверить на содержание алкоголя в крови, который показал 2,87 промилле. В свою очередь, во время проверки данных удалось выяснить, что женщина уже ранее попадалась в поле зрение полиции в связи с неисполнением родительских обязанностей.

В то же время удалось связаться с отцом, который пообещал отпроситься с работы и незамедлительно вернуться домой.

По возвращению мужчина рассказал, что утром, когда он уходил на работу, жена не была пьяной. Ранее он подозревал, что пока его нет супруга выпивает, однако подтвердить этого ему ранее не удавалось. Мужчина поблагодарил соседей за то, что они вызвали полицию.

Детей оставили под опекой отца. Кроме того, мужчине объяснили его права повторно обращаться в полицию, если женщина продолжит агрессивно себя вести.

Материалы дела были переданы в отдел полиции по профилактике правонарушений.