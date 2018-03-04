Многие заметили, что в последние дни рижские улице превратились почти что в соляные копи. На улицах и тротуарах столицы соляная пыль и соляные наросты уже в таких объемах, что жители жалуются на ситуацию в социальных сетях. Пишет портал Jauns.lv. Однако с точки зрения должностных лиц Рижской думы все в пределах нормы.

Соль делает столицу «неаппетитной» не только визуально. Это так же сильно вредит обуви и автомашинам, вызывая коррозию. В эти дни, несмотря на мороз, автомойки работают с полной нагрузкой — автомобилисты стараются спасти своих железных коней.

На самом деле альтернативы соли нет, утверждают журналисты. Гранулы в считанные часы забьют городскую канализацию, для модернизации которой недостаточно денег. К тому же службы, ответственные за содержание улиц в настоящий момент используют соль редко, в отдельных местах. На улицах скопилась соль, которая использовалась на протяжение всей зимы. И в этом году ее использовалось меньше, чем в предыдущие зимы. А настоящая причины белых тротуаров и проезжей части — сухая и холодная погода.