Соль делает столицу «неаппетитной» не только визуально. Это так же сильно вредит обуви и автомашинам, вызывая коррозию. В эти дни, несмотря на мороз, автомойки работают с полной нагрузкой — автомобилисты стараются спасти своих железных коней.
На самом деле альтернативы соли нет, утверждают журналисты. Гранулы в считанные часы забьют городскую канализацию, для модернизации которой недостаточно денег. К тому же службы, ответственные за содержание улиц в настоящий момент используют соль редко, в отдельных местах. На улицах скопилась соль, которая использовалась на протяжение всей зимы. И в этом году ее использовалось меньше, чем в предыдущие зимы. А настоящая причины белых тротуаров и проезжей части — сухая и холодная погода.
ne ubiraja sneg, na nego sipjat bolj.« ответить
Вспоминаю, как «соловьи Атмоды» — всякие там Ивансы и Инкенсы — с ненавистью клеймили Советскую власть за то, что в то время улицы Риги посыпались песком с солью.« ответить
Что они сейчас скажут?
А как Европа что она применяет?« ответить
Они в отличии от нас не варвары
v evropah snega netu. tam drugoi klimat.« ответить