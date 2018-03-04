Рига покрылась солью(4)

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Анатолий Тарасов
20:58 03.03.2018
Наша Латвия / Социум

Многие заметили, что в последние дни рижские улице превратились почти что в соляные копи. На улицах и тротуарах столицы соляная пыль и соляные наросты уже в таких объемах, что жители жалуются на ситуацию в социальных сетях. Пишет портал Jauns.lv. Однако с точки зрения должностных лиц Рижской думы все в пределах нормы.

Соль делает столицу «неаппетитной» не только визуально. Это так же сильно вредит обуви и автомашинам, вызывая коррозию. В эти дни, несмотря на мороз, автомойки работают с полной нагрузкой — автомобилисты стараются спасти своих железных коней.

 

На самом деле альтернативы соли нет, утверждают журналисты. Гранулы в считанные часы забьют городскую канализацию, для модернизации которой недостаточно денег. К тому же службы, ответственные за содержание улиц в настоящий момент используют соль редко, в отдельных местах. На улицах скопилась соль, которая использовалась на протяжение всей зимы. И в этом году ее использовалось меньше, чем в предыдущие зимы. А настоящая причины белых тротуаров и проезжей части — сухая и холодная погода.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (4)
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nabljudaju 07:50 04:03:2018

ne ubiraja sneg, na nego sipjat bolj.

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Реалист 08:36 04:03:2018

Вспоминаю, как «соловьи Атмоды» — всякие там Ивансы и Инкенсы — с ненавистью клеймили Советскую власть за то, что в то время улицы Риги посыпались песком с солью.
Что они сейчас скажут?

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дед мороз 08:38 04:03:2018

А как Европа что она применяет?
Они в отличии от нас не варвары

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janka 10:39 04:03:2018

v evropah snega netu. tam drugoi klimat.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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