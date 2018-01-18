Рига прикроет срамные места

Власти города продолжают войну с домами–развалюхами, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

На очереди — еще четыре строения, которые портят вид города. Их приведут в порядок в принудительном порядке.

Четыре месяца на размышления

Речь идет о домах по ул. Баускас, 69, Баускас, 69а, ул. Миера, 14, и ул. Я. Асара, 22.

Зданиям на ул. Баускас, 69, и Баускас, 69а, присвоен статус аварийных домов категории А.

Как информируют в Рижской думе, когда–то это были многоквартирные жилые дома, однако после денационализации перешли в совместное владение ряда лиц, семеро из которых в настоящее время живут за границей. Классическая история — при таком раскладе с собственниками, здания очень часто доходят до ручки.

Оба здания находятся в критическом состоянии, в одном из них был пожар.

Решение о принудительном приведении обоих зданий в порядок предусматривает, что совладельцам строений в течение трех месяцев необходимо подготовить документы по приведению зданий в порядок в таком объеме, чтобы они не представляли угрозы. Работы следует провести в течение четырех месяцев. Если в установленный срок работы не начнутся или не будут завершены в установленный срок, департамент собственности обеспечит исполнение решения в принудительном порядке, взыскав потраченные на это средства самоуправления с совладельцев зданий.

Строению на ул. Я. Асара также присвоен статус дома–развалюхи категории А. Согласно имеющейся в распоряжении департамента собственности Рижской думы информации, собственники здания умерли, и департамент проведет снос оставшихся конструкций здания.

Посторонним вход запретить!

Здание на ул. Миера, 14, имеет статус развалины категории В и портит вид образующемуся в этом районе города кварталу творческой молодежи.

После того как в прошлом году сотрудники департамента собственности Рижской думы провели технический осмотр здания и сообщили об этом его владельцам, вдоль фасада со стороны ул. Миера был установлен защитный навес для пешеходов, а фасадная часть прикрыта защитной сеткой, однако в целом визуальное и техническое состояние строения не улучшилось. Кроме того, на прилегающую к зданию территорию могут беспрепятственно попадать посторонние лица. Поэтому одобренный на заседании комитета городской собственности проект решения о принудительном приведении здания в порядок предусматривает, что в течение двух недель со дня вступления в силу этого решения необходимо полностью огородить здание, чтобы в него не могли попадать посторонние. Эти работы тоже должны быть завершены в течение четырех месяцев.

Григорий АНТОНОВ.