Рига: пьяный подросток напал на собственного отца, оставив мужчину с синяками на лице(4)

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Виталий Вавилкин
19:50 09.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В воскресенье поздней ночью сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис, где в одной из квартир на улице Ринужу произошел семейный конфликт.

Прибыв на место, стражи порядка увидели мужчину с синяком под глазом, его жену и 17-летнего сына. Все трое были заметно пьяны.

 

Во время беседы стало ясно, что в тот вечер мать с отцом употребляли алкоголь, а позже домой пришел и сын, который тоже провел вечер, употребляя горячительные напитки. Сын был агрессивно настроен и напал на отца, оставив на его лице синяки.

 

После выяснения обстоятельств отец сообщил полицейским, что переночует в другом месте, поскольку не хочет еще больше нагнетать ситуацию.

 

Учитывая, что пьяный сын был несовершеннолетним, стражи порядка проверили его на алкоголь, констатировав 2,32 промилле. В этой связи был составлен протокол, а также проинформирован отдел профилактики детских правонарушений РМП и Сиротский суд.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:07 09:01:2018

БУХОЙ ПАПА ПЛОХО РАЗГОВАРИВАЛ НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ...УН
ВИНЬШ НЕГРИБЕЙЯ ПАДЗЕРТ МЕЛНУ КАФИЮ АР БАЛЗАМУ
АР
САВУ ИСТУ ДЕЛИНЮ....УН ИСТАЙС ЛАТВЕШУ ПУЙСИС
ДЕВА
ВЕЦАМ ШМУРГУЛЕМ ПА ПУРНУ...
ДЕЛИНЬШ ИР ИСТАЙС ЛАТВЕШУ ПАТРИОТС!!!!!
ШПРОТАМС,НЕ?! ДИЕВС СВЕТИ ЛАТВИЮ....

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Latviešu patriots 21:03 09:01:2018

Pleskavas idiotam. Tā bija krievu ģimene. Vecmilgrāvis - okupantu perēklis.

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Latviešu patriots 21:05 09:01:2018

atbalstu 100%

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Rubik Džan 22:27 09:01:2018

Pats ar sevīm runa, lubraks....

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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