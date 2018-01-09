Прибыв на место, стражи порядка увидели мужчину с синяком под глазом, его жену и 17-летнего сына. Все трое были заметно пьяны.
Во время беседы стало ясно, что в тот вечер мать с отцом употребляли алкоголь, а позже домой пришел и сын, который тоже провел вечер, употребляя горячительные напитки. Сын был агрессивно настроен и напал на отца, оставив на его лице синяки.
После выяснения обстоятельств отец сообщил полицейским, что переночует в другом месте, поскольку не хочет еще больше нагнетать ситуацию.
Учитывая, что пьяный сын был несовершеннолетним, стражи порядка проверили его на алкоголь, констатировав 2,32 промилле. В этой связи был составлен протокол, а также проинформирован отдел профилактики детских правонарушений РМП и Сиротский суд.
БУХОЙ ПАПА ПЛОХО РАЗГОВАРИВАЛ НА ЛАТЫШСКОМ ЯЗЫКЕ...УН« ответить
ВИНЬШ НЕГРИБЕЙЯ ПАДЗЕРТ МЕЛНУ КАФИЮ АР БАЛЗАМУ
АР
САВУ ИСТУ ДЕЛИНЮ....УН ИСТАЙС ЛАТВЕШУ ПУЙСИС
ДЕВА
ВЕЦАМ ШМУРГУЛЕМ ПА ПУРНУ...
ДЕЛИНЬШ ИР ИСТАЙС ЛАТВЕШУ ПАТРИОТС!!!!!
ШПРОТАМС,НЕ?! ДИЕВС СВЕТИ ЛАТВИЮ....
Pleskavas idiotam. Tā bija krievu ģimene. Vecmilgrāvis - okupantu perēklis.« ответить
atbalstu 100%« ответить
Pats ar sevīm runa, lubraks....« ответить