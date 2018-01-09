В воскресенье поздней ночью сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Вецмилгравис, где в одной из квартир на улице Ринужу произошел семейный конфликт.

Прибыв на место, стражи порядка увидели мужчину с синяком под глазом, его жену и 17-летнего сына. Все трое были заметно пьяны.

Во время беседы стало ясно, что в тот вечер мать с отцом употребляли алкоголь, а позже домой пришел и сын, который тоже провел вечер, употребляя горячительные напитки. Сын был агрессивно настроен и напал на отца, оставив на его лице синяки.

После выяснения обстоятельств отец сообщил полицейским, что переночует в другом месте, поскольку не хочет еще больше нагнетать ситуацию.

Учитывая, что пьяный сын был несовершеннолетним, стражи порядка проверили его на алкоголь, констатировав 2,32 промилле. В этой связи был составлен протокол, а также проинформирован отдел профилактики детских правонарушений РМП и Сиротский суд.