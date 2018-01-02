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Официально вступили в силу правила Рижской думы о присвоении софинансирования на подключение недвижимых объектов к городской централизованной системе канализации и водоснабжения.

Компания Rīgas ūdens в период с 2012-го по 2015 год обеспечила реализацию проекта «Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь», который софинансировался из средств европейского Фонда сплочения.

В результате у жителий Марупе (на административной территории Риги), Катлакалнса и Болдераи появилась возможность получать услуги общественного водопользования. Однако из-за административного бремени и издержек, необходимых для соблюдения требований нормативных актов, касающихся строительства, количество подключений остается небольшим.

Поэтому было принято решение сделать шаг навстречу жителям, помогая подключиться к центральной системе водоснабжения и канализации. Планируется паредоставить софинансирование нескольким тысячам жителей из прибыли Rīgas ūdens. Такой шаг, безусловно, улучшит благосостояние многих рижан.

Утвержденные комитетом обязательные правила Рижской думы «О софинансировании Рижского самоуправления по подключению недвижимой собственности к центральной системе водоснабжения и канализации» устанавливают размер муниципального финансирования, выделяемого на подключение недвижимой собственности к центральной системе канализации или подключение недвижимой собственности к центральной системе водоснабжения и канализации, критерии для определения объема муниципального финансирования, условия его получения и порядок выплаты.

Муниципальное софинансирование будет предоставляться физическим лицам – владельцам жилых домов, до границ участка которых или красной линии участка в ходе реализации проекта «Развитие водного хозяйства в Риге, 4-я очередь» сделаны ответвления центральной системы канализации или центральной системы водоснабжения и канализации. Недвижимость должна представлять собой сданный в эксплуатацию жилой дом, права собственности должны быть закреплены в земельной книге, также не должно быть долгов по налогу на недвижимую собственность и за полученные услуги Rīgas ūdens.

Муниципальное софинансирование планируется предоставлять и тем физическим лицам, которые сделали подключение до вступления в силу обязательных правил или обнародования информации о возможностях получения финансирования Рижского самоуправления.

Обязательные правила предусматривают выделение финансирования на подключение, а также компенсацию расходов на работы по подключению в следующем размере: 50% от утвержденной сметы расходов на работы по подключению или компенсируемых расходов, но не более 1200 евро, и 60% от утвержденной сметы расходов на работы по подключению или суммы компенсируемых расходов по подключению, если подключение осуществляется к централизованной системе водоснабжения и канализации, но не более 1700 евро.

В свою очередь определенной категории лиц – людям с 1-й или 2-й группой инвалидности, лицам, имеющим статус нуждающегося или малообеспеченного лица, политически репрессированным или лицам, на попечении которых находятся родственники первой и второй степени, приемные дети с 1-й группой инвалидности, задекларированные в недвижимой собственности, для которой запрашиваются средства у самоуправления, будет предоставляться 100% финансирование стоимости работ по подключению или суммы компенсируемых расходов по подключению.

Чтобы обеспечить целесообразное использование муниципального финансирования, обязательные правила предусматривают, что в случае, если заявитель в течение 10 лет после получения муниципального финансирования прекращает пользоваться услугами общественного водного хозяйства и прерывает договор на общественное водоснабжение, самоуправление имеет право требовать возвращения выплаченных средств.