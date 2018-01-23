Рига, Вена или Париж? Голосуем за лучший город Земли!

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Тимур Пушкарев
12:21 23.01.2018
Наш город / Наш город

Приятная новость и большая честь: Рига вошла в список 20 европейских городов, претендующих на титул “Лучший туристический маршрут Европы” в 2018 году (“European Best Destination”).

Теперь от нас зависит, какое место она займет в этом рейтинге. До 8 февраля каждый может отдать свой голос за любимый город на сайте www.europeanbestdestination.com. Голосовать можно раз в неделю с одного устройства.

 

В этом году на титул лучшего туристического маршрута в Европе, кроме Риги, претендуют Вроцлав, Лиссабон, Вена, Лондон, Афины, Милан, Прага, Будапешт, Париж, Бильбао, Амстердам, Котор, Эдинбург, остров Хвар, Берлин, Барселона, Брюссель, Кольмар и Бохинь, сообщает riga.lv.

 

В последнее время Рига решительно становится любимицей туристов. Недавно стало известно, что согласно британской версии крупнейшего туристического портала TripAdvisor, столица Латвии второе место в топ-10 среди европейских пунктов назначения и седьмое место в мировой десятке.

 

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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