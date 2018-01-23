Рига, Вена или Париж? Голосуем за лучший город Земли!

Приятная новость и большая честь: Рига вошла в список 20 европейских городов, претендующих на титул “Лучший туристический маршрут Европы” в 2018 году (“European Best Destination”).

Теперь от нас зависит, какое место она займет в этом рейтинге. До 8 февраля каждый может отдать свой голос за любимый город на сайте www.europeanbestdestination.com. Голосовать можно раз в неделю с одного устройства.

В этом году на титул лучшего туристического маршрута в Европе, кроме Риги, претендуют Вроцлав, Лиссабон, Вена, Лондон, Афины, Милан, Прага, Будапешт, Париж, Бильбао, Амстердам, Котор, Эдинбург, остров Хвар, Берлин, Барселона, Брюссель, Кольмар и Бохинь, сообщает riga.lv.

В последнее время Рига решительно становится любимицей туристов. Недавно стало известно, что согласно британской версии крупнейшего туристического портала TripAdvisor, столица Латвии второе место в топ-10 среди европейских пунктов назначения и седьмое место в мировой десятке.