Рига выдвинута на титул «Лучший туристический маршрут Европы» в 2018 году

Лучший туристический маршрут определяется голосованием в интернете на сайте www.europeanbestdestination.com. Голосование продлится с 18 января по 8 февраля. Голосовать можно один раз в неделю с одного устройства.
В этом году на титул лучшего туристического маршрута в Европе претендуют 20 городов: Рига, Вроцлав, Лиссабон, Вена, Лондон, Афины, Милан, Прага, Будапешт, Париж, Бильбао, Амстердам, Котор, Эдинбург, остров Хвар, Берлин, Барселона, Брюссель, Кольмар и Бохинь.
«Выдвижение на титул лучшего туристического маршрута Европы – это инструмент, помогающий привлечь в город еще больше туристов. К тому же титул приносит не только экономические преимущества, привлекая новых туристов, но и обеспечивает публичность в СМИ», — рассказала председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.
В проекте участвуют департамент туризма Латвийского агентства инвестиций и развития, Институт Латвии, национальная авиакомпания «airBaltic» и другие партнеры.
В последний раз Рига номинировалась на титул лучшего туристического маршрута Европы в 2015 году и завоевала пятое место в конкуренции 20 городов. Лучший туристический маршрут в Европе определяется уже девятый год подряд. В прошлом году титул завоевал португальский город Порто.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.