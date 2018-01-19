Рига выдвинута на титул «Лучший туристический маршрут Европы» в 2018 году

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Виталий Вавилкин
14:30 18.01.2018
Lifenews / Интересно

Рига вошла в список 20 европейских городов, претендующих на титул «Лучший туристический маршрут Европы» в 2018 году («European Best Destination»), сообщила Анна Блауа, руководитель проектов связей с общественностью «Live Riga».

Лучший туристический маршрут определяется голосованием в интернете на сайте www.europeanbestdestination.com. Голосование продлится с 18 января по 8 февраля. Голосовать можно один раз в неделю с одного устройства.

 

В этом году на титул лучшего туристического маршрута в Европе претендуют 20 городов: Рига, Вроцлав, Лиссабон, Вена, Лондон, Афины, Милан, Прага, Будапешт, Париж, Бильбао, Амстердам, Котор, Эдинбург, остров Хвар, Берлин, Барселона, Брюссель, Кольмар и Бохинь.

 

«Выдвижение на титул лучшего туристического маршрута Европы – это инструмент, помогающий привлечь в город еще больше туристов. К тому же титул приносит не только экономические преимущества, привлекая новых туристов, но и обеспечивает публичность в СМИ», — рассказала председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

 

В проекте участвуют департамент туризма Латвийского агентства инвестиций и развития, Институт Латвии, национальная авиакомпания «airBaltic» и другие партнеры.

 

В последний раз Рига номинировалась на титул лучшего туристического маршрута Европы в 2015 году и завоевала пятое место в конкуренции 20 городов. Лучший туристический маршрут в Европе определяется уже девятый год подряд. В прошлом году титул завоевал португальский город Порто.

LETA / Фото
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