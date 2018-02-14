«Ригас межи»: десять лет непрерывного развития и движения вперед

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Герман Бергер
10:30 14.02.2018
Наша Латвия

Муниципальное коммерческое предприятие «Ригас межи» отметило 10 лет своей деятельности — бурной, динамичной, социально ответственной, разнообразной.

Такой разнообразной, что, рассказывая о том, что на сегодня оно собой представляет, можно с головой окунуться и в зелень самого большого городского парка в Европе Mežaparks cо знаменитой эстрадой и любимыми праздниками горожан, можно до бесконечности восхищаться ландшафтной красотой городских насаждений в нашей столице, созданной умелыми руками работников Dārzi un parki, углубиться в вопросы выращивания элитных сортов сосен и елей в лесопитомнике «Норупе», что рядом с Огре, уже не удивляться оснащенности и модернизации местной лесопилки, которая выпускает разнообразную высококачественную продукцию, благодаря чему цикл и именуется здесь замкнутым. 

 

 

Лесная столица Европы

 

Но главная ценность «Ригас межи» — это люди, те специалисты, которые за эти десять лет своей профессиональной деятельности превратили «Ригас межи» в одну из ведущих и процветающих компаний нашей страны, главной задачей которой остается сохранение и приумножение лесного богатства Латвии.

 

Для предприятия важны не только лесозаготовка и деревопереработка, но также сохранение лесопосадок, селекционная работа, восстановление лесов. Для примера: в год «Ригас межи» восстанавливает от 350 до 450 гектаров своих лесов. Все это стало возможно благодаря лесопитомнику «Норупе», в котором запущен полный цикл по выращиванию саженцев. Ежегодно к посадке готовы около 2 миллионов саженцев, и большинство из них как раз и идут на восстановление лесных массивов, принадлежащих «Ригас межи». Остальные реализуются на рынке. На сегодняшний день город Рига является одним из самых крупных в Латвии владельцев лесных площадей и однозначно самым большим среди всех европейских столиц, опережая даже такие города, как Берлин или Вена.

 

 

Самый успешный хозяйственный проект Рижской думы

 

За эти десять лет «Ригас межи» выросло из коротких штанишек небольшого агентства, которое занималось лесным хозяйством, став со временем одним из самых больших в своей отрасли, обеспечивая полный цикл от выращивания деревьев до деревопереработки. Формула «от семени до доски» здесь работает безотказно. Хозяйство у «Ригас межи» огромное, вот почему несколько лесничеств, парк культуры и отдыха Mežaparks, отделение Dārzi un parki, которое занимается озеленением нашей столицы, — это все одна большая семья.

 

Процессу образования этого предприятия старт был дан в 2007 году, когда решили агентуру «Ригас межи» преобразовать в муниципальное предприятие ООО «Ригас межи», в которое со временем были включены и городские агентуры Mežaparks и Rīgas Dārzi un parki. Не секрет, что у этой идеи, принятой тогдашними руководителями Рижской думы, было много противников — во всяком случае, были слышны предостерегающие голоса, с недоверием к этому проекту относились многие. Но время показало и доказало: такой шаг оказался в итоге правильным и стратегически верным. Более того, это самое успешное решение и успешный проект в хозяйственной деятельности Рижской думы. За десять лет экономические показатели «Ригас межи» заметно увеличились. Это касается и эффективности предприятия, и оптимизации внутренних ресурсов, и механизации рабочего процесса.

 

Немецкая модель на латвийской земле

 

Система лесного хозяйства, которая используется в отрасли сегодня, была заимствована в свое время у Германии, где когда–то необдуманно обошлись с лесными ресурсами, практически ликвидировав все леса, распилив их на дрова и использовав для строительства домов. Тогда и была придумана немцами спасительная концепция лесного хозяйства, которое подразумевает замкнутый цикл. Что на сегодня представляет оно в Латвии?

 

Прежде всего это сбор элитных семян и выращивание из них саженцев. Ежегодно происходит их высаживание в грунт на подготовленную почву, на территории, где была проведена соответствующая работа (кошение травы и кустарника, выкорчевывание старых и больных деревьев), а также защита посадок от болезней и повреждения от животных. Деревья до шести метров высотой подвергаются обрезке ради повышения его качества, все это входит в комплекс мероприятий по прореживанию леса, улучшению лесной инфраструктуры. Параллельно проводятся инвентаризация лесных ресурсов, актуализация и разработка планов по улучшению лесного массива, его мелиорация. Все это со временем и должно привести к улучшению общей ситуации лесного хозяйства, его состояния.

 

А размахнуться в «Ригас межи» действительно есть где. Предприятие успешно справляется со всеми своими обязательствами по обслуживанию обширного лесного хозяйства на площади более 60 000 гектаров. То же самое относится к отделению DАrzi un parki. Лесные угодья, принадлежащие городу, остаются в надлежащем виде согласно латвийскому законодательству, отвечая всем требованиям по охране природы и окружающей среды. 

 

Здравствуй, Mežaparks!

 

Начиная с 2009 года к «Ригас межи» добавился Mežaparks — зеленое сердце Риги. Благодаря планомерным и долгосрочным работам по содержанию этого парка культуры и отдыха, а также массе общественных мероприятий число посетителей этого парка заметно возросло. Сегодняшние цифры на самом деле впечатляют: в среднем 1,7 млн. человек в год. Для «Ригас межи» этот парк на самом деле стал новым вызовом. Нужно было не просто перенять бразды правления, а полностью изменить подход к работе. Прежде всего это касалось недвижимости, которая находилась на этой территории, организации мероприятий, сотрудничества с партнерами по обслуживанию этой территории на площади более 350 гектаров. Все начиналось с элементарных вещей: наведения порядка, обустройства пешеходных дорожек, восстановления декоративных насаждений. Нужно было отдавать себе отчет в том, что Mežaparks должен был оставаться популярным местом отдыха горожан. А значит, парк требовал серьезной реконструкции. Вот почему главные мероприятия, которые проводят сегодня «Ригас межи», носят культурный и спортивный характер. 

 

В 2017 году стартовала самая масштабная реконструкция Большой эстрады. И все ради того, чтобы в год 100–летия Латвии Праздник песни и танца собрал еще больше латышского народа со всех уголков мира на обновленных и расширенных трибунах. За девять лет здесь прошли пять заключительных концертов Праздника песни и четыре больших хоровых концерта. За эти девять лет посещаемость парка заметно выросла: с 800 000 человек в 2009 году до двух миллионов сейчас. На содержание Mežaparks предприятие «Ригас межи» ежегодно из своей прибыли тратит до 600 000 евро.

 

Качественная древесина — наше все

 

В 2010 году у «Ригас межи» возникает идея своими силами начать реализацию плана по производству и переработке древесины и торговле круглым деревом. Правда, поначалу мнения руководства и работников предприятия на сей счет разделились — целесообразно ли это. Копья ломали не один год, пока после скрупулезного анализа состояния рынка и положения дел в отрасли не пришли к заключению, что такая деятельность необходима, так как продажа срубленного леса на аукционах, саженцев и молодых деревьев не позволяла на тот момент из доступных ресурсов получить максимальную прибыль. Эта идея получила свое развитие только в 2012 году. Все начиналось с бригады из восьми человек, которая с помощью мотопил стала проводить первые работы по прореживанию леса, его вырубке и вывозить материал на лесопилку. Через год с увеличением объема работ было заключено соглашение на услуги по обеспечению механизированной выработки леса, когда и была создана лесопилка «Норупе». Работы пошли в другом темпе. Еще через какое–то время «Ригас межи» закупило собственную специализированную технику. Сначала — использованную, а в 2015 году — новенькую для выработки и транспортировки лесных материалов.

 

Сегодня лесопилка «Норупе» — это мощное производство по переработке древесины, ее сортировке, которая включает в себя современную линию распилки дерева, его перепрофилирование, обработку кругляка, изготовление досок и обработанной древесины для мебели, изготовление опилочных и торфяных плит. Что немаловажно, необходимая для производства тепловая энергия вырабатывается прямо на месте из  биомассы, которая добывается из рижских лесов. В производстве задействованы четыре современные сушильные камеры (на них возможно снизить содержание влаги в древесине до 8%). Объем производства, на котором задействованы почти три десятка  человек, достигает 60 000 кубических метров переработанной древесины в год. С недавних пор здесь оборудовано также зимнее хранилище кругляка. Предприятие гибкое по своей структуре и приспособлено в короткие сроки удовлетворить любые запросы клиентов. С 2016 года оно предлагает самый широкий ассортимент продукции деревообработки с последующей сертификацией и упаковкой продукции.

 

Реконструкция лесопитомника «Норупе» — колыбели будущего леса

 

В 2011 году начались реконструкция лесопитомника «Норупе», который раскинулся на площади 10 гектаров, и строительство нового тепличного хозяйства (четыре теплицы площадью 4000 квадратных метров). Это было необходимо для увеличения количества саженцев и повышения их качества. Сегодня в колыбели будущего леса расположены не только административные и хозяйственные здания, но и три полигона для саженцев площадью 9000 квадратных метра и шесть плантаций генетически высококачественных семян (преимущественно сосна, а также ель, береза, ольха и дуб, килограмм которых может стоить более 1000 евро). За десять лет на старой базе был построен современный высокотехнологичный лесопитомник по выращиванию деревьев. Более 2 миллионов саженцев каждый год — этот показатель не может не впечатлять. Примерно 1,2–1,3 млн. из них используются для нужд «Ригас межи», остальные реализуются на рынке саженцев не только в Латвии, но также идут на экспорт. В основном — в Швецию.

 

Процесс по выращиванию саженцев максимально автоматизирован. Его можно контролировать на расстоянии с помощью соответствующих компьютерных программ. Не везде необходимо присутствие человека. Сегодня уже не надо бегать по рядам с лейкой и заниматься поливкой растений.
Не забывать о садах и парках

 

2012 год — это время присоединения к структуре «Ригас межи» отделения Dārzi un parki c двумя филиалами: «Ридзенес» и «Пардаугава». Конечно, поначалу были сомнения: ухаживать за парками и садами ведь не то же самое, что уход за лесами. Но время показало, что городские парки своей красоты от этого не утратили. Более того, впервые за 20 лет в Риге были открыты сразу два новых парка, включая Луцавсалу. А чего стоят 114 сакур, подаренных посольством Японии городу. Чуть позднее, в 2013–м, после реконструкции, был открыт парк в Зиемельблазме, восстановительные работы были проведены в парке возле пруда Мары, приведен в порядок Парк текстильщиков в Болдерае. В 2015 году дошли руки до парков в Гризинькалнсе, Зиедоньдарзсе и Миера парке, которые также были реконструированы. Благодаря финансированию из еврофондов была ревитализирована старая свалка на улице Августа Деглава, которая вскоре смогла заявить о себе как зона активного отдыха. Осенью 2016 года в Московском форштадте был открыт Парк Еревана. Сегодня на повестке дня — насаждения на улице Кр. Барона.

 

Декоративные цветы (используются 62 вида однолетников), клумбы, радующие глаз, другие насаждения из кустарников и деревьев… За всем этим хозяйством присматривают несколько десятков садоводов и арбористов, благодаря которым Рига с каждым годом становится все краше (в Dārzi un parki на постоянной основе работают 150 человек). За последние два года Рига неоднократно удостаивалась комплиментов и признания за свою цветочную красоту. Люди ее замечают, оценивают и восхищаются. Ежегодно «Ригас межи» в техническую базу Dārzi un parki инвестирует до 500 000 евро. Каждый день на улицах города можно увидеть тракторы и другую коммунальную технику, которая делает свою работу по благоустройству территории.
Охрана лесов — как первоочередная задача

 

В 2015 году в районе Болдерая была открыта не только смотровая площадка, но и пункт пожарной безопасности. Охрана лесов — еще одна функция «Ригас межи». Это событие стало знаковым для подразделения «Ригас межи» как отдела по защите леса, который ведет свою работу с первых годов существования предприятия. Пожарная безопасность — вещь, которой нельзя пренебрегать. Тем более в лесу. Вот почему этим вопросом здесь уделяется самое серьезное внимание. Тут и обучение и сертификация персонала, противопожарная работа в лесах (создание минерализированной полосы, общая протяженность которой более 500 километров, препятствующей распространению возгораний и так далее). Чем больше таких вышек, тем оперативнее и быстрее будут устраняться очаги возгорания. Зачастую с пожарами в лесах работники «Ригас межи» справляются своими силами и своей техникой. 

 

Еще одна задача — очистка лесных массивов от бытового мусора. Сегодня это тоже стало проблемой. Каждый год из городских лесов вывозится более 2000 кубических метров отходов, а это примерно 350 самосвалов. Другая беда — незаконная вырубка леса. С чем работники «Ригас межи» тоже борются по мере своих сил. Пик такой работы — под Новый год, когда начинается массовая вырубка молодых елочек. Но знайте: у леса есть глаза!
»Зеленые классы» для молодого поколения

 

Еще одно направление деятельности «Ригас межи» — просветительская и обучающая. Вот почему ради того, чтобы у школьников и молодежи появился осознанный интерес к лесу и связанным с ним областям, к этой отрасли лесного хозяйства в целом, чтобы они могли задуматься о выборе своей будущей профессии, а также ради того, чтобы общество больше понимало важность многогранности лесного хозяйства, начиная с 2012 года «Ригас межи» реализует образовательный проект «Зеленый класс». Это учебные экскурсии в разные подразделения «Ригас межи» и общение со специалистами лесничеств, лесопитомников и садовых парков.

 

@За все эти десять лет мы достигли главного — стабильности в своей работе. Все структурные подразделения функционируют в максимальном режиме, работа идет по многим направлениям. И, самое главное, мы видим плоды своей деятельности. Можно сказать, что наше предприятие «Ригас межи» за это время превратилось в большое стройное дерево, — проводит интересные параллели глава правления «Ригас межи» Айвар Тауриньш. — Много сделано, но еще много предстоит сделать. Лес — это наше богатство, как бы банально это ни звучало. И надо к нему относиться бережно. Эту мысль хочется донести до каждого человека. Не надо быть временщиками на нашей земле, необходимо осознавать, что любовь к природе — это не пустые слова. Это наша жизнь, жизнь наших детей. И я горжусь тем, что наше предприятие вносит свою скромную лепту в это грандиозное дело. Рига и Латвия богаты лесами, и так должно быть всегда».

 

Владимир ИВАНОВ.
Фото Владимира Старкова.

 

»Ригас межи» в цифрах:
5 — столько лесничеств входит в состав «Ригас межи»;

 

«Даугава», «Тирели», «Гауя», «Катринас» и «Рига»;

 

32 — столько лесников работают на лесных угодьях «Ригас межи»;

 

113 объектов — столько в общей сложности Рижских парков, садов, скверов обслуживает «Ригас межи» на площади 307 гектаров;

 

385 гектаров — общая площадь парка культуры и отдыха Mežaparks;

 

420 — столько работников числится в штате «Ригас межи»;

 

63 726,5 гектара — общая площадь обслуживания лесного хозяйства, включая MeZaparks, из них 58 016,2 гектара — исключительно лесная земля, которая находится в радиусе 50 км от Риги;

 

4601,6 гектара — такая площадь лесных угодьев на административных территориях Риги и Юрмалы отдана «Ригас межи» в обслуживание;

 

8 млн. — столько новых деревьев в лесах, принадлежащих городу, были посажены «Ригас межи» за десять лет.
Vesti.lv / Фото

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12.02.2018

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