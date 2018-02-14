«Ригас межи»: десять лет непрерывного развития и движения вперед

Процессу образования этого предприятия старт был дан в 2007 году, когда решили агентуру «Ригас межи» преобразовать в муниципальное предприятие ООО «Ригас межи», в которое со временем были включены и городские агентуры Mežaparks и Rīgas Dārzi un parki. Не секрет, что у этой идеи, принятой тогдашними руководителями Рижской думы, было много противников — во всяком случае, были слышны предостерегающие голоса, с недоверием к этому проекту относились многие. Но время показало и доказало: такой шаг оказался в итоге правильным и стратегически верным. Более того, это самое успешное решение и успешный проект в хозяйственной деятельности Рижской думы. За десять лет экономические показатели «Ригас межи» заметно увеличились. Это касается и эффективности предприятия, и оптимизации внутренних ресурсов, и механизации рабочего процесса.

Немецкая модель на латвийской земле

Прежде всего это сбор элитных семян и выращивание из них саженцев. Ежегодно происходит их высаживание в грунт на подготовленную почву, на территории, где была проведена соответствующая работа (кошение травы и кустарника, выкорчевывание старых и больных деревьев), а также защита посадок от болезней и повреждения от животных. Деревья до шести метров высотой подвергаются обрезке ради повышения его качества, все это входит в комплекс мероприятий по прореживанию леса, улучшению лесной инфраструктуры. Параллельно проводятся инвентаризация лесных ресурсов, актуализация и разработка планов по улучшению лесного массива, его мелиорация. Все это со временем и должно привести к улучшению общей ситуации лесного хозяйства, его состояния.

Система лесного хозяйства, которая используется в отрасли сегодня, была заимствована в свое время у Германии, где когда–то необдуманно обошлись с лесными ресурсами, практически ликвидировав все леса, распилив их на дрова и использовав для строительства домов. Тогда и была придумана немцами спасительная концепция лесного хозяйства, которое подразумевает замкнутый цикл. Что на сегодня представляет оно в Латвии?

А размахнуться в «Ригас межи» действительно есть где. Предприятие успешно справляется со всеми своими обязательствами по обслуживанию обширного лесного хозяйства на площади более 60 000 гектаров. То же самое относится к отделению DАrzi un parki. Лесные угодья, принадлежащие городу, остаются в надлежащем виде согласно латвийскому законодательству, отвечая всем требованиям по охране природы и окружающей среды.

Здравствуй, Mežaparks!

Начиная с 2009 года к «Ригас межи» добавился Mežaparks — зеленое сердце Риги. Благодаря планомерным и долгосрочным работам по содержанию этого парка культуры и отдыха, а также массе общественных мероприятий число посетителей этого парка заметно возросло. Сегодняшние цифры на самом деле впечатляют: в среднем 1,7 млн. человек в год. Для «Ригас межи» этот парк на самом деле стал новым вызовом. Нужно было не просто перенять бразды правления, а полностью изменить подход к работе. Прежде всего это касалось недвижимости, которая находилась на этой территории, организации мероприятий, сотрудничества с партнерами по обслуживанию этой территории на площади более 350 гектаров. Все начиналось с элементарных вещей: наведения порядка, обустройства пешеходных дорожек, восстановления декоративных насаждений. Нужно было отдавать себе отчет в том, что Mežaparks должен был оставаться популярным местом отдыха горожан. А значит, парк требовал серьезной реконструкции. Вот почему главные мероприятия, которые проводят сегодня «Ригас межи», носят культурный и спортивный характер.

В 2017 году стартовала самая масштабная реконструкция Большой эстрады. И все ради того, чтобы в год 100–летия Латвии Праздник песни и танца собрал еще больше латышского народа со всех уголков мира на обновленных и расширенных трибунах. За девять лет здесь прошли пять заключительных концертов Праздника песни и четыре больших хоровых концерта. За эти девять лет посещаемость парка заметно выросла: с 800 000 человек в 2009 году до двух миллионов сейчас. На содержание Mežaparks предприятие «Ригас межи» ежегодно из своей прибыли тратит до 600 000 евро.

Качественная древесина — наше все

В 2010 году у «Ригас межи» возникает идея своими силами начать реализацию плана по производству и переработке древесины и торговле круглым деревом. Правда, поначалу мнения руководства и работников предприятия на сей счет разделились — целесообразно ли это. Копья ломали не один год, пока после скрупулезного анализа состояния рынка и положения дел в отрасли не пришли к заключению, что такая деятельность необходима, так как продажа срубленного леса на аукционах, саженцев и молодых деревьев не позволяла на тот момент из доступных ресурсов получить максимальную прибыль. Эта идея получила свое развитие только в 2012 году. Все начиналось с бригады из восьми человек, которая с помощью мотопил стала проводить первые работы по прореживанию леса, его вырубке и вывозить материал на лесопилку. Через год с увеличением объема работ было заключено соглашение на услуги по обеспечению механизированной выработки леса, когда и была создана лесопилка «Норупе». Работы пошли в другом темпе. Еще через какое–то время «Ригас межи» закупило собственную специализированную технику. Сначала — использованную, а в 2015 году — новенькую для выработки и транспортировки лесных материалов.

Сегодня лесопилка «Норупе» — это мощное производство по переработке древесины, ее сортировке, которая включает в себя современную линию распилки дерева, его перепрофилирование, обработку кругляка, изготовление досок и обработанной древесины для мебели, изготовление опилочных и торфяных плит. Что немаловажно, необходимая для производства тепловая энергия вырабатывается прямо на месте из биомассы, которая добывается из рижских лесов. В производстве задействованы четыре современные сушильные камеры (на них возможно снизить содержание влаги в древесине до 8%). Объем производства, на котором задействованы почти три десятка человек, достигает 60 000 кубических метров переработанной древесины в год. С недавних пор здесь оборудовано также зимнее хранилище кругляка. Предприятие гибкое по своей структуре и приспособлено в короткие сроки удовлетворить любые запросы клиентов. С 2016 года оно предлагает самый широкий ассортимент продукции деревообработки с последующей сертификацией и упаковкой продукции.

Реконструкция лесопитомника «Норупе» — колыбели будущего леса

В 2011 году начались реконструкция лесопитомника «Норупе», который раскинулся на площади 10 гектаров, и строительство нового тепличного хозяйства (четыре теплицы площадью 4000 квадратных метров). Это было необходимо для увеличения количества саженцев и повышения их качества. Сегодня в колыбели будущего леса расположены не только административные и хозяйственные здания, но и три полигона для саженцев площадью 9000 квадратных метра и шесть плантаций генетически высококачественных семян (преимущественно сосна, а также ель, береза, ольха и дуб, килограмм которых может стоить более 1000 евро). За десять лет на старой базе был построен современный высокотехнологичный лесопитомник по выращиванию деревьев. Более 2 миллионов саженцев каждый год — этот показатель не может не впечатлять. Примерно 1,2–1,3 млн. из них используются для нужд «Ригас межи», остальные реализуются на рынке саженцев не только в Латвии, но также идут на экспорт. В основном — в Швецию.

Процесс по выращиванию саженцев максимально автоматизирован. Его можно контролировать на расстоянии с помощью соответствующих компьютерных программ. Не везде необходимо присутствие человека. Сегодня уже не надо бегать по рядам с лейкой и заниматься поливкой растений.

Не забывать о садах и парках

2012 год — это время присоединения к структуре «Ригас межи» отделения Dārzi un parki c двумя филиалами: «Ридзенес» и «Пардаугава». Конечно, поначалу были сомнения: ухаживать за парками и садами ведь не то же самое, что уход за лесами. Но время показало, что городские парки своей красоты от этого не утратили. Более того, впервые за 20 лет в Риге были открыты сразу два новых парка, включая Луцавсалу. А чего стоят 114 сакур, подаренных посольством Японии городу. Чуть позднее, в 2013–м, после реконструкции, был открыт парк в Зиемельблазме, восстановительные работы были проведены в парке возле пруда Мары, приведен в порядок Парк текстильщиков в Болдерае. В 2015 году дошли руки до парков в Гризинькалнсе, Зиедоньдарзсе и Миера парке, которые также были реконструированы. Благодаря финансированию из еврофондов была ревитализирована старая свалка на улице Августа Деглава, которая вскоре смогла заявить о себе как зона активного отдыха. Осенью 2016 года в Московском форштадте был открыт Парк Еревана. Сегодня на повестке дня — насаждения на улице Кр. Барона.

Декоративные цветы (используются 62 вида однолетников), клумбы, радующие глаз, другие насаждения из кустарников и деревьев… За всем этим хозяйством присматривают несколько десятков садоводов и арбористов, благодаря которым Рига с каждым годом становится все краше (в Dārzi un parki на постоянной основе работают 150 человек). За последние два года Рига неоднократно удостаивалась комплиментов и признания за свою цветочную красоту. Люди ее замечают, оценивают и восхищаются. Ежегодно «Ригас межи» в техническую базу Dārzi un parki инвестирует до 500 000 евро. Каждый день на улицах города можно увидеть тракторы и другую коммунальную технику, которая делает свою работу по благоустройству территории.

Охрана лесов — как первоочередная задача

В 2015 году в районе Болдерая была открыта не только смотровая площадка, но и пункт пожарной безопасности. Охрана лесов — еще одна функция «Ригас межи». Это событие стало знаковым для подразделения «Ригас межи» как отдела по защите леса, который ведет свою работу с первых годов существования предприятия. Пожарная безопасность — вещь, которой нельзя пренебрегать. Тем более в лесу. Вот почему этим вопросом здесь уделяется самое серьезное внимание. Тут и обучение и сертификация персонала, противопожарная работа в лесах (создание минерализированной полосы, общая протяженность которой более 500 километров, препятствующей распространению возгораний и так далее). Чем больше таких вышек, тем оперативнее и быстрее будут устраняться очаги возгорания. Зачастую с пожарами в лесах работники «Ригас межи» справляются своими силами и своей техникой.

Еще одна задача — очистка лесных массивов от бытового мусора. Сегодня это тоже стало проблемой. Каждый год из городских лесов вывозится более 2000 кубических метров отходов, а это примерно 350 самосвалов. Другая беда — незаконная вырубка леса. С чем работники «Ригас межи» тоже борются по мере своих сил. Пик такой работы — под Новый год, когда начинается массовая вырубка молодых елочек. Но знайте: у леса есть глаза!

»Зеленые классы» для молодого поколения

Еще одно направление деятельности «Ригас межи» — просветительская и обучающая. Вот почему ради того, чтобы у школьников и молодежи появился осознанный интерес к лесу и связанным с ним областям, к этой отрасли лесного хозяйства в целом, чтобы они могли задуматься о выборе своей будущей профессии, а также ради того, чтобы общество больше понимало важность многогранности лесного хозяйства, начиная с 2012 года «Ригас межи» реализует образовательный проект «Зеленый класс». Это учебные экскурсии в разные подразделения «Ригас межи» и общение со специалистами лесничеств, лесопитомников и садовых парков.

@За все эти десять лет мы достигли главного — стабильности в своей работе. Все структурные подразделения функционируют в максимальном режиме, работа идет по многим направлениям. И, самое главное, мы видим плоды своей деятельности. Можно сказать, что наше предприятие «Ригас межи» за это время превратилось в большое стройное дерево, — проводит интересные параллели глава правления «Ригас межи» Айвар Тауриньш. — Много сделано, но еще много предстоит сделать. Лес — это наше богатство, как бы банально это ни звучало. И надо к нему относиться бережно. Эту мысль хочется донести до каждого человека. Не надо быть временщиками на нашей земле, необходимо осознавать, что любовь к природе — это не пустые слова. Это наша жизнь, жизнь наших детей. И я горжусь тем, что наше предприятие вносит свою скромную лепту в это грандиозное дело. Рига и Латвия богаты лесами, и так должно быть всегда».

Владимир ИВАНОВ.

Фото Владимира Старкова.

»Ригас межи» в цифрах:

5 — столько лесничеств входит в состав «Ригас межи»; «Даугава», «Тирели», «Гауя», «Катринас» и «Рига»; «Даугава», «Тирели», «Гауя», «Катринас» и «Рига»;

32 — столько лесников работают на лесных угодьях «Ригас межи»;

113 объектов — столько в общей сложности Рижских парков, садов, скверов обслуживает «Ригас межи» на площади 307 гектаров;

385 гектаров — общая площадь парка культуры и отдыха Mežaparks;

420 — столько работников числится в штате «Ригас межи»;

63 726,5 гектара — общая площадь обслуживания лесного хозяйства, включая MeZaparks, из них 58 016,2 гектара — исключительно лесная земля, которая находится в радиусе 50 км от Риги;

4601,6 гектара — такая площадь лесных угодьев на административных территориях Риги и Юрмалы отдана «Ригас межи» в обслуживание;

8 млн. — столько новых деревьев в лесах, принадлежащих городу, были посажены «Ригас межи» за десять лет.