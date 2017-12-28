«Ригас межи» рапортует о сборе 15 геколитров сосновых шишек

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Это мероприятие, организованное «Ригас межи» для всех желающих прямо в лесу, становится доброй традицией. Каждый мог внести свой вклад в восстановление латвийского леса: в лесопитомнике «Норупе», что под Огре, прошел сбор сосновых шишек на плантации площадью пять гектаров. Каков результат? А он на самом деле потрясающий.

Всего было обработано 938 молодых сосенок, с которых в общей сложности было собрано 15 геколитров отборных шишек (геколитр — внесистемная кратная единица объема), а это около 1500 литров, если переводить на более привычную обывателю меру измерения. По подсчетам специалистов, из одного геколитра можно получить до 600 грамм элитных семян.

Что дальше будет с ними? Все очень просто — модель в «Ригас межи» апробирована давно. Рассказывает председатель правления «Ригас межи» Айвар Тауриньш.

— Собранные шишки отвезят на сушильные установки в Калснаву, где после основательной просушки на специальном оборудовании, самом современном в Латвии, из них получат семена. В дальнейшем семена хранятся в специальных банках при температуре около минус 5 градусов вплоть до весны будущего года. На самом деле храниться они могут до десяти лет, не теряя своего свойства прорастать. Каждой весной их по мере надобности выбирают из хранилища и высаживают в субстрат. В результате получается в среднем около двух миллионов саженцев! Те, что мы собрали в этом году, будут высажены на плантациях «Норупе» в год 100-летия Латвии.

То, что сбор шишек — мероприятие исключительной важности, подтвердил и руководитель лесопитомника «Норупе» Марис Друваскалнс.

— Будет хорошо, если эта традиция — привлекать к сбору семян добровольцев, продолжится. Может быть не каждому суждено посадить дерево, но зато каждый может собрать семена. И это уже здорово. По нашим прогнозам, эта плантация сможет производить семена на протяжении 40 лет. А значит все 40 лет мы можем все здесь встречаться перед Рождеством.

«Отличная идея — привлекать к этому процессу добровольцев. Сам с удовольствием приехал сюда, когда узнал от такой возможности. Отличная погода, работа на свежем воздухе в прекрасной компании. А все вместе мы делаем доброе дело — восстанавливаем латвийские леса», — заметил один из участников этого мероприятия Виктор, который, наряду с другими добровольцами, благодаря работникам «Ригас межи», познакомился со всем циклом: от посадки саженцев и всего цикла произрастания до заготовки древесины, а также был приглашен на экскурсию.

Более 1,5 миллиона саженцев будут высажены на территориях, принадлежащих «Рига межи», к 2019 году. В том числе и в Бикерниексом лесу, где не так давно прошли работы по очистке леса. Человеческого роста они достигнут в течении пяти лет.

На данный момент столица Латвии Рига является одним из самых больших собственников лесных угодий не только в стране, но и среди европейских столиц, по этому показателю опережая такие города, как Берлин или Вена. При этом, неотъемлемой частью деятельности «Ригас межи» является именно процесс восстановления лесов по принципу: на одно спиленное дерево — десять новых. Как следствие, в год «Ригас межи» регулярно восстанавливает от 300 до 400 гектаров лесных посадок. Причем все участки восстанавливаются за счет выращенных в лесопитомнике «Норупе» саженцев. Каждый год «Норупе» выращивает до 2 миллионов саженцев. Большинство из них идет как раз на восстановление лесных участков, принадлежащих «Ригас межи». Остальные реализуются на рынке. Для справки — наряду с сосновыми, у «Ригас межи» имеются также березовые, еловые и дубовые плантации.

Владимир ИВАНОВ.

Пресс-фото.