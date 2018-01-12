«Ригас сатиксме» приглашает на работу

На сегодня на предприятии 16 вакансий. Требуются работники разных специальностей – электромонтер, механик, водители автобуса, слесари и другие. Более подробная информация на портале компании. Срок подачи заявок – до 31 января.

Плюсы работы в этой компании очевидны – стабильная зарплата , страховой полис, материальные пособия и пр.. Однако и требования высоки. ООО «Ригас сатиксме» нужны специалисты высокой квалификации, связанной с транспортной сферой. Но не только.

Нужны также фельдшеры, которые проводят проверку здоровья водителей перед выходом в рейс. Требуются и контролеры, а это подходящая работа для студентов, поскольку ее можно совмещать с учебой. Важно и то, что есть возможность после получения диплома устроиться на работу в эту же фирму.

Объявления о вакансиях регулярно публикуются на домашней страничке «Ригас сатиксме» и в сети в Facebook, а также на портале Государственной службы занятости. Их можно увидеть на мониторах в общественном транспорте.

Те, кто заинтересовались работой на предприятии, должны отослать свое CV по адресу personals@rigassatiksme.lv или же заполнить анкету прямо на домашней страничке «РС». Можно и приехать в офис на ул. Вестиенас, 35 (125-1 кабинет) и на месте заполнить заявку на работу и отдать свое CV.

Если кандидатура подходит, то претендента приглашают на собеседование. Если оно успешно пройдено, то далее заключается трудовой договор, сообщил riga.lv пресс-секретарь компании «Ригас сатиксме» Виктор Закис.