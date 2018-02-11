В связи с началом строительства Rail Baltica рижан уже в будущем году ожидают многочисленные неудобства.
Мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») сообщил, что в это время будет катастрофически сложно передвигаться на частном транспорте:
«Если рижане – а я предполагаю, рижане не против, – хотят, чтобы центр города был перестроен, приведены в порядок улицы, железная дорога и вокзал, то это неизбежно сопряжено с очень серьёзными неудобствами. Если ты дома хочешь сделать, по сути, капитальный ремонт квартиры, то ты очень долго в этой квартире не сможешь ни спать, ни есть, ни мыться».
Начнется строительство Rail Baltica« ответить
----------------------------------
начнется большой распил. пилите Шура, пилите. она золотая.
Malači! 100% atbalstu Rail Baltic celtniecību!« ответить
нагадить в Риге Ушакову и разделить деньги между правящими« ответить
Gan Ušakovs ar savu bandu sēdēs aiz restēm! Rīgas Domei nacionāli patriotisku vadību! Rīgā un Latvijā jāvalda tikai Latviešiem! Kā tas bija Kārļa Ulmaņa laikā!« ответить
И кому это надо? Конечно НАТО, чтоб кататься туда-сюда. Стоимость билета зашкаливает, дешевле на машине))))В Латвии любой начатый проэкт всегда требует дополнительных вложений. Одна часть проект, другая в карманы?« ответить
Uz tevi tas neattiecas, krievvalodīgo domas Latviešus neinteresē!« ответить
А этот пидриот не робот - он програмные лозунги все время извергает , проверьте .« ответить
No Rail Baltic būves Latvijas ekonomikai nāks tikai labums! Tā kā 100% atbalstu!« ответить