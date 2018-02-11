В 2019 году Ригу ожидает транспортный коллапс. Начнется строительство Rail Baltica и рижанам на какое-то время лучше забыть о поездках в центр на личном автомобиле. Об этом предупредил мэр Риги Нил Ушаков.

В связи с началом строительства Rail Baltica рижан уже в будущем году ожидают многочисленные неудобства.

Мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») сообщил, что в это время будет катастрофически сложно передвигаться на частном транспорте:

«Если рижане – а я предполагаю, рижане не против, – хотят, чтобы центр города был перестроен, приведены в порядок улицы, железная дорога и вокзал, то это неизбежно сопряжено с очень серьёзными неудобствами. Если ты дома хочешь сделать, по сути, капитальный ремонт квартиры, то ты очень долго в этой квартире не сможешь ни спать, ни есть, ни мыться».