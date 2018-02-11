Ригу ожидает транспортный коллапс. Спасибо Rail Baltica (8)

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Владимир Бучельников
10:42 11.02.2018
Экономика / Транспорт

В 2019 году Ригу ожидает транспортный коллапс. Начнется строительство Rail Baltica и рижанам на какое-то время лучше забыть о поездках в центр на личном автомобиле. Об этом предупредил мэр Риги Нил Ушаков.

В связи с началом строительства Rail Baltica рижан уже в будущем году ожидают многочисленные неудобства.

 

Мэр Риги Нил Ушаков («Согласие») сообщил, что в это время будет катастрофически сложно передвигаться на частном транспорте:

 

«Если рижане – а я предполагаю, рижане не против, – хотят, чтобы центр города был перестроен, приведены в порядок улицы, железная дорога и вокзал, то это неизбежно сопряжено с очень серьёзными неудобствами. Если ты дома хочешь сделать, по сути, капитальный ремонт квартиры, то ты очень долго в этой квартире не сможешь ни спать, ни есть, ни мыться».

 

LTV7 / Фото
Комментарии (8)
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) 11:16 11:02:2018

Начнется строительство Rail Baltica
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начнется большой распил. пилите Шура, пилите. она золотая.

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Latviešu patriots 12:54 11:02:2018

Malači! 100% atbalstu Rail Baltic celtniecību!

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естественно , что ты "за" 14:07 11:02:2018

нагадить в Риге Ушакову и разделить деньги между правящими

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Latviešu patriots 15:19 11:02:2018

Gan Ušakovs ar savu bandu sēdēs aiz restēm! Rīgas Domei nacionāli patriotisku vadību! Rīgā un Latvijā jāvalda tikai Latviešiem! Kā tas bija Kārļa Ulmaņa laikā!

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шери 14:53 11:02:2018

И кому это надо? Конечно НАТО, чтоб кататься туда-сюда. Стоимость билета зашкаливает, дешевле на машине))))В Латвии любой начатый проэкт всегда требует дополнительных вложений. Одна часть проект, другая в карманы?

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Latviešu patriots 15:15 11:02:2018

Uz tevi tas neattiecas, krievvalodīgo domas Latviešus neinteresē!

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эй , вести.лв 17:06 11:02:2018

А этот пидриот не робот - он програмные лозунги все время извергает , проверьте .

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Latviešu patriots 17:56 11:02:2018

No Rail Baltic būves Latvijas ekonomikai nāks tikai labums! Tā kā 100% atbalstu!

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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