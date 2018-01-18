Воображение западных журналистов, пишущих о России или русских, в последнее время не знает границ. Их «открытия» и путевые заметки переплюнули даже знаменитую развесистую клюкву.

Одну из таких «клюкв» опубликовал недавно консервативный британский журнал The Spectator. Его автор Уильям Кук поделился с читателями своими «этнографическими заметками», основанными на его путешествии в Латвию. И не нашел ничего лучшего, как обвинить во всех бедах этой страны этнических русских, проживающих на ее территории.

Побывав несколько раз в Латвии, британский автор открыл там для себя то, что столица страны поделена на красивые «латышские» районы и жуткие «русские».

Свою первую поездку в Ригу, состоявшуюся всего 7 лет назад, Кук вспоминает с содроганием. Он даже сравнивает латвийскую столицу того времени с Белфастом периода конфликтов в Северной Ирландии. «После 20 лет независимости Рига все еще оставалась разделенным городом», — пишет автор, обнаруживший, что центр (надо полагать, латышский) выглядел вполне по-европейски, а вот «русская часть города» напомнила ему «недобрые старые дни Советского Союза». Итак, первое открытие: Рига имеет «русскую часть», а значит, и «латышскую».

И вот на прошлой неделе Кук снова побывал в Риге. «Я увидел ее еще более забитой, чем когда бы то ни было, заполненной туристами и бизнесменами, тратящими деньги, заключающими сделки. Но на неправильной стороне пути, где живут русские, все осталось как прежде», — рассказывает автор The Spectator.

Самое поразительное во всем этом — тот факт, что в Риге нет и не было каких-то особых этнических анклавов. Разделение столицы Латвии на «русские» и «латышские» кварталы — это та самая развесистая клюква, которую в последнее время генерируют некоторые западные репортеры, возомнившие себя «этнографами».

В позапрошлом году журналисты новостного балтийского портала Baltnews поражались подобным «открытиям», обнародованным немецким телеканалом ZDF. Там также выявили, что русские, оказывается, живут в Латвии «в отдельных собственных кварталах».

Мы не знаем, откуда данную информацию взяли немцы, однако британский путешественник Кук, похоже, черпал ее из немецких источников, а не собственных впечатлений. Во всяком случае, наши попытки узнать у жителей Риги, где находятся «неправильные русские», а где «правильные латышские» кварталы, не увенчались успехом. Абсолютно все опрошенные нами рижане только разводили руками, заслышав о результате «этнографического исследования» от The Spectator. Вот некоторые из их ответов, данных специально для РИА Новости:

Игорь Пащенко, бизнесмен, уроженец Риги: «Ну, это бред, конечно! Исторически есть районы (например, Московский район), в которых в советские времена давали квартиры приезжей рабочей силе, однако за эти годы пропорции поменялись… В том районе, где я живу, соотношение примерно 50 на 50».

Ирина Сморыго, специалист IT, также родившаяся в Риге: «Нет, это ерунда. Просто в годы независимости Латвии некоторые районы центра действительно превратились в трущобы и «бомжатники»… Но это общенациональное явление».

Надежда Емельянова, домохозяйка, жительница Риги: «Это ложь. Даже комментировать нет смысла. Мы здесь все смешанно живем… Нет никаких «русских» и «латышских» кварталов».

Для чего же западному журналисту понадобилось придумывать свою развесистую клюкву о русских в Латвии? Косвенный ответ он дает сам. «Проблема», по его мнению, заключается в том, что «они смотрят российское телевидение, они читают российские газеты, они держатся своей компании». И Кук задается поразительным с точки зрения сегодняшних европейских ценностей вопросом: «Как же государство может ассимилировать их?»

До сих пор Евросоюз (частью которого является и Латвия, и все еще Британия) официально осуждал политику ассимиляции этнических, религиозных, языковых меньшинств. Но в отношении русских такие подходы британским журналистам кажутся нормальными. Так и до идеи «окончательного решения русского вопроса» рукой подать.