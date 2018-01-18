Ригу превратили в сплошные трущобы и «бомжатники»(15)

Лента новостей
Украина узаконила войну с Россией Cert.lv: кибератаки на СЭЗ и агентство ЛЕТА могли быть заказными Безобидное гавканье Латвии на Путина Дима Зицер: «Оценивая детей, мы убиваем в них интерес» 2018 год богат на трудности для ЕС Walt Disney Studios поделились сюжетом «Соло: Звёздные войны. Истории» Стартует фестиваль «Сандэнс» Больные десна ведут к раку Эмбер Роуз решилась на операцию по уменьшению груди
Eще в разделе
Cert.lv: кибератаки на СЭЗ и агентство ЛЕТА могли быть заказными Гундяев заявил об угрозе семейным ценностям в Латвии и искажении нравственности детей Ножом в горло девочке ради телефона: в Цесисе начался суд по громкому делу ФОТО: в Риге произошла массовая авария с участием автобуса Лопнувшая труба в Риге основательно затопила улицу Дзирнаву
Анатолий Тарасов
08:56 18.01.2018
Наша Латвия / Мнения

Воображение западных журналистов, пишущих о России или русских, в последнее время не знает границ. Их «открытия» и путевые заметки переплюнули даже знаменитую развесистую клюкву.

Одну из таких «клюкв» опубликовал недавно консервативный британский журнал The Spectator. Его автор Уильям Кук поделился с читателями своими «этнографическими заметками», основанными на его путешествии в Латвию. И не нашел ничего лучшего, как обвинить во всех бедах этой страны этнических русских, проживающих на ее территории.

 

Побывав несколько раз в Латвии, британский автор открыл там для себя то, что столица страны поделена на красивые «латышские» районы и жуткие «русские».

 

Свою первую поездку в Ригу, состоявшуюся всего 7 лет назад, Кук вспоминает с содроганием. Он даже сравнивает латвийскую столицу того времени с Белфастом периода конфликтов в Северной Ирландии. «После 20 лет независимости Рига все еще оставалась разделенным городом», — пишет автор, обнаруживший, что центр (надо полагать, латышский) выглядел вполне по-европейски, а вот «русская часть города» напомнила ему «недобрые старые дни Советского Союза». Итак, первое открытие: Рига имеет «русскую часть», а значит, и «латышскую».

 

И вот на прошлой неделе Кук снова побывал в Риге. «Я увидел ее еще более забитой, чем когда бы то ни было, заполненной туристами и бизнесменами, тратящими деньги, заключающими сделки. Но на неправильной стороне пути, где живут русские, все осталось как прежде», — рассказывает автор The Spectator.

 

Самое поразительное во всем этом — тот факт, что в Риге нет и не было каких-то особых этнических анклавов. Разделение столицы Латвии на «русские» и «латышские» кварталы — это та самая развесистая клюква, которую в последнее время генерируют некоторые западные репортеры, возомнившие себя «этнографами».

 

В позапрошлом году журналисты новостного балтийского портала Baltnews поражались подобным «открытиям», обнародованным немецким телеканалом ZDF. Там также выявили, что русские, оказывается, живут в Латвии «в отдельных собственных кварталах».

 

Мы не знаем, откуда данную информацию взяли немцы, однако британский путешественник Кук, похоже, черпал ее из немецких источников, а не собственных впечатлений. Во всяком случае, наши попытки узнать у жителей Риги, где находятся «неправильные русские», а где «правильные латышские» кварталы, не увенчались успехом. Абсолютно все опрошенные нами рижане только разводили руками, заслышав о результате «этнографического исследования» от The Spectator. Вот некоторые из их ответов, данных специально для РИА Новости:

 

Игорь Пащенко, бизнесмен, уроженец Риги: «Ну, это бред, конечно! Исторически есть районы (например, Московский район), в которых в советские времена давали квартиры приезжей рабочей силе, однако за эти годы пропорции поменялись… В том районе, где я живу, соотношение примерно 50 на 50».

 

Ирина Сморыго, специалист IT, также родившаяся в Риге: «Нет, это ерунда. Просто в годы независимости Латвии некоторые районы центра действительно превратились в трущобы и «бомжатники»… Но это общенациональное явление».

 

Надежда Емельянова, домохозяйка, жительница Риги: «Это ложь. Даже комментировать нет смысла. Мы здесь все смешанно живем… Нет никаких «русских» и «латышских» кварталов».

 

Для чего же западному журналисту понадобилось придумывать свою развесистую клюкву о русских в Латвии? Косвенный ответ он дает сам. «Проблема», по его мнению, заключается в том, что «они смотрят российское телевидение, они читают российские газеты, они держатся своей компании». И Кук задается поразительным с точки зрения сегодняшних европейских ценностей вопросом: «Как же государство может ассимилировать их?»

 

До сих пор Евросоюз (частью которого является и Латвия, и все еще Британия) официально осуждал политику ассимиляции этнических, религиозных, языковых меньшинств. Но в отношении русских такие подходы британским журналистам кажутся нормальными. Так и до идеи «окончательного решения русского вопроса» рукой подать.

РИА Новости / Фото
Комментарии (15)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
KOZA 09:02 18:01:2018

В моём подъезде есть две блатхаты,в которых собирается вся шелупонь с района,з а с р а л и весь подъезд,крики и днём и ночью.Догадайтесь кто хозяева этих квартир?.........правильно.......латыши!

« ответить
Profile_default
Мнение 09:43 18:01:2018

Все видно на Новый год, где пуляют салют "по Мацкве", там и эти кварталы, понаблюдайте за Плявниеками с высоты например, Москачкой, и Кенгарагсом, правда в этом году как-то сникл, было поменьше..

« ответить
Profile_default
КАЗЕ 09:54 18:01:2018

Бутылки собирашь после них наверно, нормальный человек давно бы место сменил.

« ответить
Profile_default
быдлу Мнение 09:59 18:01:2018

варзилов, дебил, ты из своего хлева можешь видеть только библиотеку-родар, так что не хрюкай тут.

« ответить
Profile_default
По поводу архитектуры и Старого города с ассимиляцией вкупе 10:58 18:01:2018

для информации: Старая Рига занимает меньшую площадь, чем Старый город в 30 000-ном городе Кедайняй в Литвет (перекресток водных и дорожных торговых путей от Балтики, кстати,очень даже еврейский, польский, русский в разные времена.
То, что Вы видите, объезжая Старую Ригу с любой стороны, с большими окнами и красивыми фасадами, это работы питерских архитекторов начала 20-го века. Стоит учить историю и знакомиться хотя бы с архитектурой, иначе "Авалон отель" станет признаком архитектуры Старой Риги 21-го века и правительства ее.

« ответить
Profile_default
Пророк 09:38 18:01:2018

Стоит пройти в центре по переходу от автобусной станции в сторону автобусов в Задвинье и аэропорт, там такое, а кривые ступеньки на выходе, если под ноги не смотреть, то шею свернешь запросто. И это самый центр города

« ответить
Profile_default
1 09:41 18:01:2018

какое государство - такие и города.
Натовская воровская деревня сама себя довела до истерии.
Смешные недополитики

« ответить
Profile_default
555 09:43 18:01:2018

Автор когда последний раз был в Лондоне и Париже? Мигранты там срут посреди толпы народа и никто нихрена не может сделать. Политкорректность, блин!

« ответить
Profile_default
ugu 09:45 18:01:2018

это русские бривибас в бомжатник превратили и Вэф ухайдокали?

« ответить
Profile_default
1 11:46 18:01:2018

ВЭФ кстати русские бандиты разворовали.

« ответить
12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV