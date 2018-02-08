Ригу приукрасят к юбилею страны

Около Латвийского национального театра разобьют аллею под названием «Кулиса времени»

Жюри оценило 26 эскизов, поданных в рамках конкурса на создание так называемой аллеи столетия около Латвийского национального театра. В итоге победителем признана работа под названием «Кулиса времени».

Автором этой работы является некая компания H2E, которая в своей концепции указала: «Театральная сцена, занавес, который открывается перед началом представления, являются элементами, связанными с театром. Актеры на сцене — это образы, которые несут послание в течение спектакля. Этот ассоциативный элемент кулис является основой идеи объекта городской среды, который пластично проходит через липовую аллею, подчеркивая самые важные события в истории Латвийского национального театра и столетия Латвии. Наиболее важные даты запечатлены в образе актеров на сцене длиной в 100 шагов. Даты снабжены разъясняющими текстами на нескольких языках».

От «Кулисы времени» немного отстала «Аллея мечты», которую придумали Алисе Екабсоне и Дайла Слока. В основе этой работы — концепция, предполагающая, что «важно осознавать направление своего движения и верить в силу мысли, жить будущим, с уважением оглядываясь в прошлое. Объект «Аллея мечты» создан как концептуальный и функциональный элемент. Его линейное расположение направляет людей вперед, позволяя остановиться благодаря скамейкам в средней части объекта. Бетонные плиты синего цвета служат символом воздушных мечтаний, и «Аллея мечты» отражает желания и цели жителей Латвии, обращенные в будущее».

Аллею столетия планируется разбить на территории от восточного фасада здания театра до городского канала, включив также территорию до здания на бульв. Кронвальда, 4, где когда–то находился биологический факультет Латвийского университета.

Призовой фонд конкурса составляет 9500 евро. Обладатель первого места получит 4 тыс. евро, второго — 2,5 тыс. евро. В соответствии с уставом конкурса расходы на реализацию проекта не должны превышать 135 тыс. евро.

Олег УГРЮМОВ.