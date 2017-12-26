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Rīgas satiksme за 11 месяцев этого года взыскало с безбилетников штрафов на 167,899 тыс. евро, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия Байба Барташевича.

Контролеры за 11 месяцев выписали «зайцам» 9225 квитанций на уплату штрафа, которые были оплачены на месте, и 32,822 тыс. счетов на оплату штрафа в течение 30 дней.

До 1 декабря 2017 года контролеры провели в общественном транспорте 265,946 тыс. проверок билетов.

К середине декабря Rīgas satiskme перевезло 130,82 млн пассажиров: 61,94 млн — автобусами, 29,91 млн — трамваями и 38,96 млн — троллейбусами.

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