Контролеры за 11 месяцев выписали «зайцам» 9225 квитанций на уплату штрафа, которые были оплачены на месте, и 32,822 тыс. счетов на оплату штрафа в течение 30 дней.
До 1 декабря 2017 года контролеры провели в общественном транспорте 265,946 тыс. проверок билетов.
К середине декабря Rīgas satiskme перевезло 130,82 млн пассажиров: 61,94 млн — автобусами, 29,91 млн — трамваями и 38,96 млн — троллейбусами.
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а что это за срань-реклама на автобусе?« ответить