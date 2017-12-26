Rīgas satiksme «настригло» штрафов на 168 тысяч евро(1)

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Фото: Twitter
Герман Бергер
17:15 26.12.2017
Наша Латвия / Социум

Rīgas satiksme за 11 месяцев этого года взыскало с безбилетников штрафов на 167,899 тыс. евро, сообщила агентству ЛETA представитель предприятия Байба Барташевича.

Контролеры за 11 месяцев выписали «зайцам» 9225 квитанций на уплату штрафа, которые были оплачены на месте, и 32,822 тыс. счетов на оплату штрафа в течение 30 дней.

 

До 1 декабря 2017 года контролеры провели в общественном транспорте 265,946 тыс. проверок билетов.

 

К середине декабря Rīgas satiskme перевезло 130,82 млн пассажиров: 61,94 млн — автобусами, 29,91 млн — трамваями и 38,96 млн — троллейбусами.

 

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LETA / Фото
Комментарии (1)
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дед 20:40 26:12:2017

а что это за срань-реклама на автобусе?

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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