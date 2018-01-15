Рики Мартин пообещал организовать трехдневную вечеринку, чтобы отпраздновать брак с Джаном Йозефом. Пока же дело ограничилось подписанием официальных документов.

Ранее сообщалось, что 46-летний Рики Мартин (Ricky Martin) сочетался браком со своим бойфрендом, 33-летним шведским художником сирийского происхождения Джаном Йозефом (Jwan Yosef). Однако шумной свадьбы пока не было. Мужчины ограничились скромной официальной церемонией. «Мы подписали все документы, которые должны были подписать, брачные контракты и все такое» — сказал Рики Мартин.

«Я теперь супруг, но через пару месяцев у нас будет большая вечеринка.» — добавил музыкант, уточнив, что свадьба будет «типичной трехдневной».

Накануне также появилось видео, в котором Рики и Джан предлагают читателям журналу «AD» совершить небольшую экскурсию по их семейному гнездышку в Лос-Анджелесе.

Рики Мартин с мужем и двумя сыновьями, Маттео и Валентино, в своем роскошном особняке в Лос-Анджелесе