Рики Мартин пообещал гулять трое суток на свадьбе с Джаном Йозефом (видео)(2)

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Герман Бергер
19:45 15.01.2018
Lifenews / Интересно

Рики Мартин пообещал организовать трехдневную вечеринку, чтобы отпраздновать брак с Джаном Йозефом. Пока же дело ограничилось подписанием официальных документов.

Ранее сообщалось, что 46-летний Рики Мартин (Ricky Martin) сочетался браком со своим бойфрендом, 33-летним шведским художником сирийского происхождения Джаном Йозефом (Jwan Yosef). Однако шумной свадьбы пока не было. Мужчины ограничились скромной официальной церемонией. «Мы подписали все документы, которые должны были подписать, брачные контракты и все такое» — сказал Рики Мартин.

 

«Я теперь супруг, но через пару месяцев у нас будет большая вечеринка.» — добавил музыкант, уточнив, что свадьба будет «типичной трехдневной».

 

Накануне также появилось видео, в котором Рики и Джан предлагают читателям журналу «AD» совершить небольшую экскурсию по их семейному гнездышку в Лос-Анджелесе.

 

 

Рики Мартин с мужем и двумя сыновьями, Маттео и Валентино, в своем роскошном особняке в Лос-Анджелесе 

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu хуууесос 19:52 15:01:2018

сколько можно писать про этого пииидара?или этот хуууй друг риньки?

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СОВЕТНИК БОГА 20:33 15:01:2018

Вот нахрена Вы нам пишете про этих пидаров....???
Нахрена рекламируете..???

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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