«Римшевич является президентом банка. Мы потеряли все госбанки, потеряли влияние на денежную политику. Вместе с Илмаром мы потеряем мечту, что станем финансовым центром. У нас была надежда стать, что когда-то мы станем маленькой Швейцарией. Мы потеряли транзитные коридоры между Россией и Западом», — сказал бывший премьер.
Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.
В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.
Всё о чём нам поведал Эмсис, сделали исключительно латыши.« ответить
Это они угробили промышленность и сельское хозяйство.
Это они вырезали лучшие массивы леса.
Теперь они мягко говоря по уши обделались в банковском секторе.
Ну и спрашивается, кто будет в Латвию вкладывать инвестиции, когда "король" Латвии берёт взятки наличными?
и до врагов народа дошли« ответить
Украина Нам верит и поможет.« ответить
Поразительно ....А ведь ездили хохлов учить уму разуму.....А сами похлеще хохлов оказались ..В смысле украсть.....Впрочем о чём я говорю......два сапога пара......« ответить
Помоги сначала себе сам.« ответить
За то из Лaтвии может получится прекрaсная помoйка для pадиоактивных отхoдов !« ответить
Только сначала надо дoпилить весь лес.
Охранять помoйку oстанутся гoрдые НВС с ,,нoвенькими,, тaнками, а ля воcмидесятые.
Ну и yказатели ,,Опаcно, PАДИАЦИЯ,, должны быть строго на гос языкe !
Надеюсь пoнятно пoчему ? Это же Лaтвия !
НАЦИСТЫ И ФАШИСТЫ! вы ЖОПА ЕВРОПЫ! И НЕ БОЛЕЕ!« ответить