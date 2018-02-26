Латвию лишили мечты! Не стать нам Швейцарией...(13)

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LETA
Герман Бергер
18:03 25.02.2018
Политика / Политики

Подозреваемый в крупном взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич лишил Латвию мечты о крупном «финансовом центре», связывающем Восток и Запад, сказал в интервью радио Baltkom в рамках программы Baltkom-онлайн экс-премьер Индулис Эмсис.

«Римшевич является президентом банка. Мы потеряли все госбанки, потеряли влияние на денежную политику. Вместе с Илмаром мы потеряем мечту, что станем финансовым центром. У нас была надежда стать, что когда-то мы станем маленькой Швейцарией. Мы потеряли транзитные коридоры между Россией и Западом», — сказал бывший премьер.

 

Напомним, президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (13)
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Знак Зодиака 18:09 25:02:2018

Всё о чём нам поведал Эмсис, сделали исключительно латыши.
Это они угробили промышленность и сельское хозяйство.
Это они вырезали лучшие массивы леса.
Теперь они мягко говоря по уши обделались в банковском секторе.
Ну и спрашивается, кто будет в Латвию вкладывать инвестиции, когда "король" Латвии берёт взятки наличными?

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ну вот 18:12 25:02:2018

и до врагов народа дошли

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саня 18:15 25:02:2018

Украина Нам верит и поможет.

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Вован 18:40 25:02:2018

Поразительно ....А ведь ездили хохлов учить уму разуму.....А сами похлеще хохлов оказались ..В смысле украсть.....Впрочем о чём я говорю......два сапога пара......

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)))))))))))))))))) 18:45 25:02:2018

Помоги сначала себе сам.

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Бздышь 18:37 25:02:2018

За то из Лaтвии может получится прекрaсная помoйка для pадиоактивных отхoдов !
Только сначала надо дoпилить весь лес.
Охранять помoйку oстанутся гoрдые НВС с ,,нoвенькими,, тaнками, а ля воcмидесятые.
Ну и yказатели ,,Опаcно, PАДИАЦИЯ,, должны быть строго на гос языкe !
Надеюсь пoнятно пoчему ? Это же Лaтвия !

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ВАКУ 19:01 25:02:2018

НАЦИСТЫ И ФАШИСТЫ! вы ЖОПА ЕВРОПЫ! И НЕ БОЛЕЕ!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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