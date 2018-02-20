Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич утверждает, что получал угрозы убийства.

Римшевич сегодня на пресс-конференции рассказал, что в прошлую пятницу «ABLV Bank» обратился в Банк Латвии за помощью и попросил выделить ему миллиард евро на поддержку ликвидности. Банк Латвии выделить миллиард евро не может, и во второй половине дня в пятницу, когда «ABLV Bank» получил ответ, что кредит предоставлен не будет, в Банке Латвии начались обыски.

«Ясно, что я для многих в Латвии постепенно становился неудобен. Мне ясно высказывали угрозы убийства, точнее, грозили застрелить, и об этих угрозах я сообщал во многие учреждения», — сказал Римшевич. Источник угроз он не конкретизировал.

Кроме того, подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии заявил, что не уйдет с должности.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 — требование и принятие взятки в крупном размере. Как заявил вчера начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме, речь идет о взятке в размере по крайней мере 100 тыс. евро и дело не связано с кредитными учреждениями, работающими сейчас в Латвии, в том числе с «ABLV Bank» и «Norvik».

KNAB в рамках уголовного процесса задержало Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. В пятницу на рабочем месте и по месту жительства Римшевича прошли обыски. В пятницу Мартинсонс был задержан, а в воскресенье отпущен. Римшевича освободили из следственного изолятора вечером в понедельник под залог в размере 100 тыс. евро. Также ему установлен запрет на выполнение должностных обязанностей.

О том, что Римшевич должен уйти с должности, заявили несколько политиков, в том числе президент Латвии Раймонд Вейонис. Римшевич руководит банком Латвии с 2001 года.