Римшевич: меня угрожали застрелить(33)

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Виталий Вавилкин
12:40 20.02.2018
Политика

Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич утверждает, что получал угрозы убийства.

Римшевич сегодня на пресс-конференции рассказал, что в прошлую пятницу «ABLV Bank» обратился в Банк Латвии за помощью и попросил выделить ему миллиард евро на поддержку ликвидности. Банк Латвии выделить миллиард евро не может, и во второй половине дня в пятницу, когда «ABLV Bank» получил ответ, что кредит предоставлен не будет, в Банке Латвии начались обыски.

 

«Ясно, что я для многих в Латвии постепенно становился неудобен. Мне ясно высказывали угрозы убийства, точнее, грозили застрелить, и об этих угрозах я сообщал во многие учреждения», — сказал Римшевич. Источник угроз он не конкретизировал.

 

Кроме того, подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии заявил, что не уйдет с должности.

 

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 — требование и принятие взятки в крупном размере. Как заявил вчера начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Екаб Страуме, речь идет о взятке в размере по крайней мере 100 тыс. евро и дело не связано с кредитными учреждениями, работающими сейчас в Латвии, в том числе с «ABLV Bank» и «Norvik».

 

KNAB в рамках уголовного процесса задержало Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. В пятницу на рабочем месте и по месту жительства Римшевича прошли обыски. В пятницу Мартинсонс был задержан, а в воскресенье отпущен. Римшевича освободили из следственного изолятора вечером в понедельник под залог в размере 100 тыс. евро. Также ему установлен запрет на выполнение должностных обязанностей.

 

О том, что Римшевич должен уйти с должности, заявили несколько политиков, в том числе президент Латвии Раймонд Вейонис. Римшевич руководит банком Латвии с 2001 года.

LETA / Фото
Комментарии (33)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 12:47 20:02:2018

ОБЫЧНО ЕСЛИ ХОТЯТ ЛИКВИДИРОВАТЬ.
ТО
ОБ ЭТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ НЕ ГОВОРЯТ....ПРОСТО
ПРИ
УДОБНОМ СЛУЧАЕ УНИЧТОЖАЮТ....И ФСЁ...

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Уue 13:18 20:02:2018

Дурень, если от тебя хотят чего-то получить, то сначала предупреждают о последствиях отказа в этом, и не обязательно выполняют свои угрозы, если ты не зассал.

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ЩА 13:20 20:02:2018

он будет сказки выдумывать, что мол под дулом пистолета брал взятки... Обвинять всех и вся... Банк просит о помощи, а у тебя нету... Куда млрд дел...??? Значит и у госва денег в казне нет, а трындит, что мы успешные...

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ДАВАЯ 13:26 20:02:2018

банкам лицензии сам гарантировал стабильность и процветание, а так же безопасность всех вкладов.

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CCCP 13:27 20:02:2018

Привет от Вовы! Хватит зарабатывать на мойке Рубля.

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ин-на 12:48 20:02:2018

корумпант пративный!

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Саня™ 12:51 20:02:2018

Источник угроз он не конкретизировал(молча кивает в сторону востока)

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ужосы нашего городка 12:51 20:02:2018

я тырил потому что мне было страшно....я слышал голоса...но....это не главное,а главное...это то,что я .....я лотыш и я знаю лотышский язык!!!

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lozungs 12:54 20:02:2018

Кабмин сознательно давно замалчивал это дело. Все ОБЯЗАНЫ уйти в отставку. Стыд и позор ворам, аферистам и коррупционерам, во главе с президентом Латвии!

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Санта Барбара 27 серия 13:03 20:02:2018

Будут теперь тянуть Яшу за пимпяшу. Переходите уже у главному - угрожал друг самого Пу и , вообще, виновата во всем Россия. А мы вам говорили, предупреждали, что она будет вмешиваться в наши выборы.)))
PatriotSS бьется в экстазе, все счастливы, брейк !

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Ну и что так мало........ 13:23 20:02:2018

Сумма залога в 500 тысяч не с неба упала а назначена судом. Значит что они знают -сколько этот администратор смог *выдавить* у клиентов и сможет заплатить. А сколько у этого ворья еще в ЗАНАЧКЕ осталось?????? Вот где деньги от *богатого* народа.

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)