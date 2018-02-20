На состоявшейся во вторник пресс-конференции адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сообщил, что в связи с этим фотоснимком, по всей вероятности, будет подано заявление в Полицию безопасности (ПБ).
Римшевич заявил, что не знаком с Пильщиковым.
Он утверждает, что был в России всего два раза, когда ездил на Камчатку на рыбалку, ловить лосося. Эти поездки были в 2010 и 2012 гг. В первой поездке его попутчиком был теперь уже покойный Валерий Малыгин, крупнейший владелец АО «Olainfarm», во второй — предприниматель Андрис Крейслерс. Информацию о том, что он ездил в Россию через Белоруссию, Римшевич опроверг.
Об опубликованной АП фотографии он сказал: «В моем архиве такой фотографии нет, я был проинформирован, что это фото смонтировано и сфальсифицировано».
Свою поездку на рыбалку на Камчатку он сравнил с поездкой в туристическом автобусе, где разные люди едут в один пункт назначения. «Это не моя компания, все эти люди были посажены в самолет и прилетели на Камчатку. Съехались разные люди с разных рейсов, и их просто отвезли на реку», — сказал он.
Римшевич подтвердил, что по-прежнему имеет допуск к гостайне.
АП сообщило, что Римшевич в последние годы регулярно посещал Россию, где с 2010 года побывал как минимум восемь раз.
В 2010 году он поехал в Россию, чтобы участвовать в охоте, как можно судить по имеющимся в распоряжении АП фотографиям, на которых он изображен вместе с Пильщиковым, который возглавляет институт, подпавший под санкции США..
Mūsdienās foto noviltot kā divus pirkstus apčurāt - viegli!« ответить
Kas pačurāja uz taviem pirkstiem? Ваня? Un kas pakakāja tavā mutē? Arī viņš?« ответить
Vejonim ari bija foto ar arabu oligarhiem, Sleseri un ar milako, AAE. Apgalvoja, ka viltota, bet bija ista. Ari, ka seit!!!« ответить
Вотка есть, а рюмок нет, они что, "с горла" пили?« ответить
pietiek.com/raksti/cik_ista_ir_rimsevicu_kompromitejosa_fotografija_no_krievijas« ответить
местная олениха до сих пор помнит,как ты её с козой перепутал« ответить
Он не исключает, значит возможно, а по пьяни он мог и не олениху, 100% atbalstu!« ответить
А КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ФОТОГРАФИЯ С ОХОТЫ ? С чего решил ?« ответить
Прокололся, значит фотография настоящая....
Будет лишён допуска к гостайне.В банке уже не работник.« ответить
Пильщиков. Охренеть, какая знаменательная фамилия. Ради прикола мог бы и сменить на Разпильщиков.« ответить
Ar foto viltojumiem neko nepanāks! Rimšēvičs turpinās vadīt Latvijas Banku!« ответить
Vai ir pierādījumi, ka foto ir viltojums?« ответить
Ir pierādījumi!« ответить
Rādi šurp!« ответить
Tie ir Drošības Policijā! Interesējies tur!« ответить