Римшевич: моя фотография с охоты в России – подделка (24)

Лента новостей
Журналист CNN залез в мусорный бак в поисках российских троллей Банковский скандал: Гусельников радуется за Латвию Разоблачение рижского любителя малолетних мальчиков попало на видео Лавров призвал США не играть с огнём Газпром не могут выгнать из Латвии Латвийцы трогательно поздравили Эстонию со столетием (+ВИДЕО) Впервые премию «Оскар» будет вручать актриса-трансгендер (видео) Судью за разглашение приговорили к штрафу KNAB: Римшевичу запретили покидать страну и занимать пост президента Банка Латвии
Eще в разделе
KNAB: Римшевичу запретили покидать страну и занимать пост президента Банка Латвии Рейзниеце-Озола: Латвию пытаются очернить! Лапса: Латвию нагло атакует Кремль! Римшевич: меня угрожали застрелить Латвийский плевок в души узников концлагерей
Виталий Вавилкин
15:20 20.02.2018
Политика

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АП фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сообщил, что в связи с этим фотоснимком, по всей вероятности, будет подано заявление в Полицию безопасности (ПБ).

 

Римшевич заявил, что не знаком с Пильщиковым.

 

Он утверждает, что был в России всего два раза, когда ездил на Камчатку на рыбалку, ловить лосося. Эти поездки были в 2010 и 2012 гг. В первой поездке его попутчиком был теперь уже покойный Валерий Малыгин, крупнейший владелец АО «Olainfarm», во второй — предприниматель Андрис Крейслерс. Информацию о том, что он ездил в Россию через Белоруссию, Римшевич опроверг.

 

Об опубликованной АП фотографии он сказал: «В моем архиве такой фотографии нет, я был проинформирован, что это фото смонтировано и сфальсифицировано».

 

Свою поездку на рыбалку на Камчатку он сравнил с поездкой в туристическом автобусе, где разные люди едут в один пункт назначения. «Это не моя компания, все эти люди были посажены в самолет и прилетели на Камчатку. Съехались разные люди с разных рейсов, и их просто отвезли на реку», — сказал он.

 

Римшевич подтвердил, что по-прежнему имеет допуск к гостайне.

 

АП сообщило, что Римшевич в последние годы регулярно посещал Россию, где с 2010 года побывал как минимум восемь раз.

 

В 2010 году он поехал в Россию, чтобы участвовать в охоте, как можно судить по имеющимся в распоряжении АП фотографиям, на которых он изображен вместе с Пильщиковым, который возглавляет институт, подпавший под санкции США..

LETA / Фото
Комментарии (24)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 15:28 20:02:2018

Mūsdienās foto noviltot kā divus pirkstus apčurāt - viegli!

« ответить
Profile_default
ыыы 16:04 20:02:2018

Kas pačurāja uz taviem pirkstiem? Ваня? Un kas pakakāja tavā mutē? Arī viņš?

« ответить
Profile_default
latviesu pedriots 16:16 20:02:2018

Vejonim ari bija foto ar arabu oligarhiem, Sleseri un ar milako, AAE. Apgalvoja, ka viltota, bet bija ista. Ari, ka seit!!!

« ответить
Profile_default
Станиславский 16:52 20:02:2018

Вотка есть, а рюмок нет, они что, "с горла" пили?

« ответить
Profile_default
ИвАн 18:09 20:02:2018

pietiek.com/raksti/cik_ista_ir_rimsevicu_kompromitejosa_fotografija_no_krievijas

« ответить
Profile_default
я не я и хата не моя 15:33 20:02:2018

местная олениха до сих пор помнит,как ты её с козой перепутал

« ответить
Profile_default
Пророк 16:52 20:02:2018

Он не исключает, значит возможно, а по пьяни он мог и не олениху, 100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
Бог 15:44 20:02:2018

А КАК ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ФОТОГРАФИЯ С ОХОТЫ ? С чего решил ?
Прокололся, значит фотография настоящая....

« ответить
Profile_default
Fog 15:45 20:02:2018

Будет лишён допуска к гостайне.В банке уже не работник.

« ответить
Profile_default
ИвАн 17:43 20:02:2018

Пильщиков. Охренеть, какая знаменательная фамилия. Ради прикола мог бы и сменить на Разпильщиков.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:23 20:02:2018

Ar foto viltojumiem neko nepanāks! Rimšēvičs turpinās vadīt Latvijas Banku!

« ответить
Profile_default
ыыы 16:55 20:02:2018

Vai ir pierādījumi, ka foto ir viltojums?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:05 20:02:2018

Ir pierādījumi!

« ответить
Profile_default
ыыы 17:19 20:02:2018

Rādi šurp!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:53 20:02:2018

Tie ir Drošības Policijā! Interesējies tur!

« ответить
123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV