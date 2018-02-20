Президент Банка Латвии Илмар Римшевич не исключает, что опубликованная агентством АП фотография, на которой он запечатлен вместе с человеком, похожим на руководителя российского НИИ информационных технологий Дмитрия Пильщикова, сфабрикована.

На состоявшейся во вторник пресс-конференции адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сообщил, что в связи с этим фотоснимком, по всей вероятности, будет подано заявление в Полицию безопасности (ПБ).

Римшевич заявил, что не знаком с Пильщиковым.

Он утверждает, что был в России всего два раза, когда ездил на Камчатку на рыбалку, ловить лосося. Эти поездки были в 2010 и 2012 гг. В первой поездке его попутчиком был теперь уже покойный Валерий Малыгин, крупнейший владелец АО «Olainfarm», во второй — предприниматель Андрис Крейслерс. Информацию о том, что он ездил в Россию через Белоруссию, Римшевич опроверг.

Об опубликованной АП фотографии он сказал: «В моем архиве такой фотографии нет, я был проинформирован, что это фото смонтировано и сфальсифицировано».

Свою поездку на рыбалку на Камчатку он сравнил с поездкой в туристическом автобусе, где разные люди едут в один пункт назначения. «Это не моя компания, все эти люди были посажены в самолет и прилетели на Камчатку. Съехались разные люди с разных рейсов, и их просто отвезли на реку», — сказал он.

Римшевич подтвердил, что по-прежнему имеет допуск к гостайне.

АП сообщило, что Римшевич в последние годы регулярно посещал Россию, где с 2010 года побывал как минимум восемь раз.

В 2010 году он поехал в Россию, чтобы участвовать в охоте, как можно судить по имеющимся в распоряжении АП фотографиям, на которых он изображен вместе с Пильщиковым, который возглавляет институт, подпавший под санкции США..