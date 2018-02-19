Адвокат подтвердил, что вчера после того как Римшевич явился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по приглашению учреждения, было объявлено о его задержании. Причиной задержания послужило событие, которое произошло много лет назад.
Сейчас Римшевич находится в изоляторе Госполиции. Варпиньшу сейчас неизвестно, как дальше будет действовать KNAB в отношении Римшевича.
Более подробную информацию о задержании и проверках, проведенных KNAB, адвокату запрещено разглашать.
Римшевич и Варпиньш считают задержание незаконным и совершенным с целью вызвать широкий общественный резонанс.
Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.
i kakoi punkt zakona narushen? on podast v sud na KNAB za ih "nezakonnie" deistvija?« ответить
Tas būtu tikai loģiski!« ответить
Эта статья только что была, ты только загласие поменял. Про пидаров давай, это твоя любимая тема, пидарок.« ответить
Этот от скромности не умрет! А законно ли, человеку долг которого тянет на миллион, занимать такую хлебную должность?« ответить
Коррупция бессмертна, как мафия...« ответить
А что искали-то? Нашли чего???« ответить