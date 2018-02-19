LETA

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, статус подозреваемого ему пока не присвоен. Об этом рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет nra.lv.

Адвокат подтвердил, что вчера после того как Римшевич явился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по приглашению учреждения, было объявлено о его задержании. Причиной задержания послужило событие, которое произошло много лет назад.

Сейчас Римшевич находится в изоляторе Госполиции. Варпиньшу сейчас неизвестно, как дальше будет действовать KNAB в отношении Римшевича.

Более подробную информацию о задержании и проверках, проведенных KNAB, адвокату запрещено разглашать.

Римшевич и Варпиньш считают задержание незаконным и совершенным с целью вызвать широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.