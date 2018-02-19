Римшевич назвал действия KNAB незаконными(6)

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LETA
Герман Бергер
19:57 18.02.2018
Политика / Политики

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает свое задержание незаконным, статус подозреваемого ему пока не присвоен. Об этом рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет nra.lv.

Адвокат подтвердил, что вчера после того как Римшевич явился в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по приглашению учреждения, было объявлено о его задержании. Причиной задержания послужило событие, которое произошло много лет назад.

 

Сейчас Римшевич находится в изоляторе Госполиции. Варпиньшу сейчас неизвестно, как дальше будет действовать KNAB в отношении Римшевича.

 

Более подробную информацию о задержании и проверках, проведенных KNAB, адвокату запрещено разглашать.

 

Римшевич и Варпиньш считают задержание незаконным и совершенным с целью вызвать широкий общественный резонанс.

 

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не будет просить суд дать санкцию на арест задержанных президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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janka 20:12 18:02:2018

i kakoi punkt zakona narushen? on podast v sud na KNAB za ih "nezakonnie" deistvija?

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Latviešu patriots 20:20 18:02:2018

Tas būtu tikai loģiski!

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Бергер! Что ты куришь? 20:22 18:02:2018

Эта статья только что была, ты только загласие поменял. Про пидаров давай, это твоя любимая тема, пидарок.

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гаао 20:25 18:02:2018

Этот от скромности не умрет! А законно ли, человеку долг которого тянет на миллион, занимать такую хлебную должность?

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:28 18:02:2018

Коррупция бессмертна, как мафия...

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:29 18:02:2018

А что искали-то? Нашли чего???

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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