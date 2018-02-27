Римшевич: обвинения в свой адрес я связываю с местью «Trasta komercbanka»(1)

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Виталий Вавилкин
17:40 27.02.2018
Политика

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич связывает обвинения в свой адрес с желанием «Trasta komercbanka» отомстить ему. Об этом он аявил в интервью передаче «De facto».

«Обвинения в свой адрес я связываю с местью «Trasta komercbanka» за то, что ему не дали удержаться на плаву. Правда, я никак не мог повлиять на это», — сказал Римшевич.

 

Он напомнил, что «Trasta komercbanka» был закрыт в 2016 году. Римшевич не рассказал подробно, встречался ли он с должностными лицами банка и с какими конкретно, указав, что в рамках расследования подписался о неразглашении информации.

 

Он не ответил и на вопрос о том, мстит ли ему «Trasta komercbanka» через посредничество Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

 

Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и получении взятки.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
А народ все связывает, 21:13 27:02:2018

с твоим воровством и взятничеством!Так управлять сможет, каждый!))

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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