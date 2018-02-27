Президент Банка Латвии Илмар Римшевич связывает обвинения в свой адрес с желанием «Trasta komercbanka» отомстить ему. Об этом он аявил в интервью передаче «De facto».

«Обвинения в свой адрес я связываю с местью «Trasta komercbanka» за то, что ему не дали удержаться на плаву. Правда, я никак не мог повлиять на это», — сказал Римшевич.

Он напомнил, что «Trasta komercbanka» был закрыт в 2016 году. Римшевич не рассказал подробно, встречался ли он с должностными лицами банка и с какими конкретно, указав, что в рамках расследования подписался о неразглашении информации.

Он не ответил и на вопрос о том, мстит ли ему «Trasta komercbanka» через посредничество Госполиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, Римшевич подозревается в требовании и получении взятки.