Римшевич недоволен судом Латвии. Будет международный скандал?(6)

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LETA
Герман Бергер
22:43 27.02.2018
Политика / Политики

Суд отклонил просьбу отменить избранные в отношении подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича меры пресечения, поэтому он рассматривает возможность обратиться в международные структуры, сообщил агентству LETA адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

Адвокат просил суд отменить две примененные к Римшевичу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией меры пресечения — запрет выполнять должностные обязанности и подписку о невыезде.

 

Так как возможности обжалования мер пресечения в Латвии исчерпаны, защита Римшевича взвешивает возможности обратиться в международные структуры. В какие именно, Варпиньш не сообщил.

 

27 февраля Римшевич сообщил в интервью Латвийскому телевидению, что с понедельника снова ходит на работу в Банк Латвии. Варпиньш сказал агентству LETA, что Римшевич соблюдает меры пресечения и не выполняет в центробанке никаких обязанностей, связанных с принятием решений.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 23:12 27:02:2018

Paskatīsimies, kas būs tālāk!

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ПОШЁЛ 23:14 27:02:2018

он в ... международный скандал... не выпускать его из страны до народного суда, а после - из зала в наручниках на нары лет на 15.

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) 23:25 27:02:2018

с конфискацией. с всех офшоров, с всех родственников, с офшоров родственников. и еще очень хорошо потрести "лучшего друга" кто залог внес.

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janka 23:22 27:02:2018

Адвокат просил суд отменить подписку о невыезде.
===
a kuda emu ehatj? kuda namililsa? k repse? k stabinja? k vashkevicu?

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Latviešu patriots 23:31 27:02:2018

Nav tava suņa daļa!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 08:11 28:02:2018

ЩА
РИМШЕВИЧ ОБРАТИТСЯ в БАСМАНЫЙ СУД г. МОСКВЫ...
ТАМ
ЕМУ НУ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПОМОЧЬ....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (7)

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