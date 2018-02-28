Адвокат просил суд отменить две примененные к Римшевичу Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией меры пресечения — запрет выполнять должностные обязанности и подписку о невыезде.
Так как возможности обжалования мер пресечения в Латвии исчерпаны, защита Римшевича взвешивает возможности обратиться в международные структуры. В какие именно, Варпиньш не сообщил.
27 февраля Римшевич сообщил в интервью Латвийскому телевидению, что с понедельника снова ходит на работу в Банк Латвии. Варпиньш сказал агентству LETA, что Римшевич соблюдает меры пресечения и не выполняет в центробанке никаких обязанностей, связанных с принятием решений.
Paskatīsimies, kas būs tālāk!« ответить
он в ... международный скандал... не выпускать его из страны до народного суда, а после - из зала в наручниках на нары лет на 15.« ответить
с конфискацией. с всех офшоров, с всех родственников, с офшоров родственников. и еще очень хорошо потрести "лучшего друга" кто залог внес.« ответить
Адвокат просил суд отменить подписку о невыезде.« ответить
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a kuda emu ehatj? kuda namililsa? k repse? k stabinja? k vashkevicu?
Nav tava suņa daļa!« ответить
ЩА« ответить
РИМШЕВИЧ ОБРАТИТСЯ в БАСМАНЫЙ СУД г. МОСКВЫ...
ТАМ
ЕМУ НУ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПОМОЧЬ....