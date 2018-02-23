Римшевич сознался: скандальное фото на охоте — не фотошоп(17)

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Виталий Вавилкин
18:45 23.02.2018
Политика

Подозреваемый во взяточничестве глава Банка Латвии Илмар Римшевич подтвердил, что фотография 2010-го года, на которой он сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым (на тот момент глава российской военнотехнологической компании), является подлинной, пишет Financial Times.

При этом он подчеркнул, что оказался рядом с российским бизнесменом случайно, и не был с ним знаком во время рыбалки в Сибири.

 

«Сотрудникам латвийской внутренней безопасности об этом фото хорошо известно», — добавил Римшевич, указав, что публикация снимка была «еще одной попыткой оскорбить меня и испортить мою репутацию», — сказал Римшевич.

 

По словам главы БЛ, «это хорошо спланированная кампания, организованная несколькими лицами и банками, которые в разное время обслуживали нерезидентов, которым я стал неудобен».

 

Ранее Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности.

 

«Я был несколько раза на рыбалке на Камчатке. Со мной были Валерий Малыгин и мой хороший друг Андрис Крейсерс. Я часто езжу на рыбалку и охоту. Но представьте, что вы едете на экскурсию, вас сажают в автобус с разными людьми, вы проводите день, потом ужинаете. Но это не круг моего общения. Пильщикова я не знаю», — отметил он на пресс-конференции в понедельник.

 

Его адвокат Саулведис Варпиньш отметил, что фото сфабриковано, а сам Римшевич часто ездит на рыбалку и охоту, где встречается с большим количеством людей.

 

Ранее о подлинности снимка заявило агентство AP. По словам директора по общественным отношениям AP Лорены Истоне, фотография была подвергнута анализу редактором и после признания ее достоверной была внесена в международную базу Scanpix.

 

Позднее Эксперты НАТО проверили фото с Римшевичем на подлинность и заявили, что признаков подделки не обнаружено.

 

В свою очередь ранее крупнейший акционер Norvik Banka Григорий Гусельников в интервью агентству АР сообщил, что Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.

 

Сам Римшевич указал, что не считает себя виновным, поэтому в отставку уходить не собирается.

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (17)
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СМЕРШ 18:49 23:02:2018

Влипла лживая свинья!?

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Пророк 18:59 23:02:2018

То фотошоп, то не фотошоп, то знаю, то не знаю, тут помню, здесь забыл. Можно такому верить? Остальные такие же, тоже "Абсолютно ЧЕСТНЫЕ"

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Ну 19:04 23:02:2018

А ты помнишь, кто тебя в компании какой-то сфоткал десять лет назад, и кто там присутствовал из друзей тех, к кому ты в гости попал ?

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janka 20:41 23:02:2018

da. ja pomnju esli ja tam bil vsego 2 raza. eto on tak skazal cto bil vsego 2 raza.
ili poezdki po zagranicam na stolko obidenno proisestvie cto ne pomnish?
za to pomnit s kem ehal. ne stranno li?
kstati na ribalke cto delaet vtomat? vrode ribu na udocki lovjat. a avtomat dlja cego? otstrelivatsa ot medvedei?

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Пророк 20:43 23:02:2018

я бы точно запомнил кто мне 100 евро дал, а 100000 ежемесячно товарищ не помнит, про фотографию чего говорить :)

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Знак Зодиака 18:51 23:02:2018

Вынужденное признание, - Ассошейтед Пресс не ошибается, - уровень не тот.

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Хрень все это 19:02 23:02:2018

Кто из нас не был в разных компаниях, в банях, на сводьбах, днях рождения, на той же охоте или рыбалке, где и половины присутствующих не знаешь, тем более, чем они занимаются. Если у вас есть такая же фотка, вам её тоже дали, то она вам о чем-то может говорит, но если её просто снял кто-то из присутствующих, а вы даже в обьектив не смотрели, то кто это помнит. В 2010 году у России и Латвии были более-менее нормальные отношения

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Ага 20:01 23:02:2018

+100/500!

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Latviešu хуууесос 18:52 23:02:2018

агент кремля как пить дать!

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Знак Зодиака 18:52 23:02:2018

Вынужденное признание, - Ассошейтед Пресс не ошибается, - уровень не тот.

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Саня 18:53 23:02:2018

_ранее Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности_
Ведь можно закон изменить и отправить беспредельщика на нары?

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)