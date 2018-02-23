При этом он подчеркнул, что оказался рядом с российским бизнесменом случайно, и не был с ним знаком во время рыбалки в Сибири.
«Сотрудникам латвийской внутренней безопасности об этом фото хорошо известно», — добавил Римшевич, указав, что публикация снимка была «еще одной попыткой оскорбить меня и испортить мою репутацию», — сказал Римшевич.
По словам главы БЛ, «это хорошо спланированная кампания, организованная несколькими лицами и банками, которые в разное время обслуживали нерезидентов, которым я стал неудобен».
Ранее Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности.
«Я был несколько раза на рыбалке на Камчатке. Со мной были Валерий Малыгин и мой хороший друг Андрис Крейсерс. Я часто езжу на рыбалку и охоту. Но представьте, что вы едете на экскурсию, вас сажают в автобус с разными людьми, вы проводите день, потом ужинаете. Но это не круг моего общения. Пильщикова я не знаю», — отметил он на пресс-конференции в понедельник.
Его адвокат Саулведис Варпиньш отметил, что фото сфабриковано, а сам Римшевич часто ездит на рыбалку и охоту, где встречается с большим количеством людей.
Ранее о подлинности снимка заявило агентство AP. По словам директора по общественным отношениям AP Лорены Истоне, фотография была подвергнута анализу редактором и после признания ее достоверной была внесена в международную базу Scanpix.
Позднее Эксперты НАТО проверили фото с Римшевичем на подлинность и заявили, что признаков подделки не обнаружено.
В свою очередь ранее крупнейший акционер Norvik Banka Григорий Гусельников в интервью агентству АР сообщил, что Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka.
Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.
Председатель правления банка Оливер Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.
Как сообщалось, Римшевича подозревают в вымогательстве и и получении крупной взятки. В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), чьи сотрудники провели многочасовой допрос главы Банка Латвии, считают, что размер взятки был не менее 100 тысяч евро.
Сам Римшевич указал, что не считает себя виновным, поэтому в отставку уходить не собирается.
Влипла лживая свинья!?« ответить
То фотошоп, то не фотошоп, то знаю, то не знаю, тут помню, здесь забыл. Можно такому верить? Остальные такие же, тоже "Абсолютно ЧЕСТНЫЕ"« ответить
А ты помнишь, кто тебя в компании какой-то сфоткал десять лет назад, и кто там присутствовал из друзей тех, к кому ты в гости попал ?« ответить
da. ja pomnju esli ja tam bil vsego 2 raza. eto on tak skazal cto bil vsego 2 raza.« ответить
ili poezdki po zagranicam na stolko obidenno proisestvie cto ne pomnish?
za to pomnit s kem ehal. ne stranno li?
kstati na ribalke cto delaet vtomat? vrode ribu na udocki lovjat. a avtomat dlja cego? otstrelivatsa ot medvedei?
я бы точно запомнил кто мне 100 евро дал, а 100000 ежемесячно товарищ не помнит, про фотографию чего говорить :)« ответить
Вынужденное признание, - Ассошейтед Пресс не ошибается, - уровень не тот.« ответить
Кто из нас не был в разных компаниях, в банях, на сводьбах, днях рождения, на той же охоте или рыбалке, где и половины присутствующих не знаешь, тем более, чем они занимаются. Если у вас есть такая же фотка, вам её тоже дали, то она вам о чем-то может говорит, но если её просто снял кто-то из присутствующих, а вы даже в обьектив не смотрели, то кто это помнит. В 2010 году у России и Латвии были более-менее нормальные отношения« ответить
+100/500!« ответить
агент кремля как пить дать!« ответить
Вынужденное признание, - Ассошейтед Пресс не ошибается, - уровень не тот.« ответить
_ранее Римшевич указал, что фото сфальсифицировано и он намерен по этому поводу подать заявление в Полицию Безопасности_« ответить
Ведь можно закон изменить и отправить беспредельщика на нары?