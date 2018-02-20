Как сообщалось, Norvik banka подал в международный арбитраж иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.
Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников сказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik banka отмывать деньги российского происхождения.
Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс по заявлению «Norvik banka» о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.
Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении международном арбитражному суду утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.
-to the schosse -affa-« ответить
на нары черта с полной конфискацией« ответить
ворюга и всё ему мало .« ответить
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Что-то не понял;вымогал деньги 5-10 лет тому назад(не понятно,давали или нет...)а заявили в феврале е.г.Выходит,такие же жулики как и Рымшевич...« ответить