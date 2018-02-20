«Римшевич требовал отмывать деньги из РФ и вымогал взятки»(34)

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Глава Банка Латвии Илмар Римшевич
Герман Бергер
20:10 19.02.2018
Политика / Политики

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka, заявил председатель правления банка Оливер Брамуэлл в интервью агентству АР.

Как сообщалось, Norvik banka подал в международный арбитраж иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников сказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik banka отмывать деньги российского происхождения.

 

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс по заявлению «Norvik banka» о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.

 

Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении международном арбитражному суду утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.

LETA / Фото
Комментарии (34)
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-der kinder- 20:28 19:02:2018

-to the schosse -affa-

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беня 20:36 19:02:2018

на нары черта с полной конфискацией

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60 20:36 19:02:2018

ворюга и всё ему мало .

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-дети- 20:51 19:02:2018

.

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Ну и...? 20:54 19:02:2018

Что-то не понял;вымогал деньги 5-10 лет тому назад(не понятно,давали или нет...)а заявили в феврале е.г.Выходит,такие же жулики как и Рымшевич...

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
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