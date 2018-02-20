Глава Банка Латвии Илмар Римшевич

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka, заявил председатель правления банка Оливер Брамуэлл в интервью агентству АР.

Как сообщалось, Norvik banka подал в международный арбитраж иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением. Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников сказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik banka отмывать деньги российского происхождения.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс по заявлению «Norvik banka» о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.

Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении международном арбитражному суду утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.