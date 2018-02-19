Римшевич вымогал взятку в 100 тысяч евро?(16)

Лента новостей
Задержан глава Банка Латвии. За что? Турция пригрозила Сирии войной «Латышский народ не жалеет жидов» 2.0 Die Welt: у Европы нет «фиги» для Путина. Как быть? Скандал в банке. Центральном Миллионер о задержании Римшевича: в России прыгают до потолка! Перевод на латышский Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери Латвийские бобслеисты завоевали бронзу на Олимпиаде
Eще в разделе
FKTK приостановила платежи клиентов ABLV Bank Министр финансов: государство не будет спасать ABLV Bank Полиция начала уголовный процесс o вымогательстве взяток у акционера «Norvik banka» Американцы помогут Латвии расправиться с «ABLV Bank» «Северный поток — 2» ставит крест на планах Польши
Владимир Бучельников
14:15 19.02.2018
Экономика / Финансы

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 330-й статьи Уголовного закона, подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

 

Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в «ABLV Bank».

LETA / Фото
Комментарии (16)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
vyvody 14:21 19:02:2018

Власти отвлекают народ от себя, своих коррупционеров и взяточников: вот мы какие, честные! Думают, что можно народ обмануть ?!

« ответить
Profile_default
шери 15:34 19:02:2018

Крикни: “Вор!” — и все обернутся. Крикни: “Человек!” — и никто ухом не поведет.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:06 19:02:2018

Раз вымогал, значит надо возбуждать уголовное дело и на нары.
И кто интересно браслеты на руки ему одевать будет?
Или его отпустили чтобы рн из Латвии слинял.
Высылайте наряд в Лангстини и в кутузку за шкварник его.

« ответить
Profile_default
Знак Зодиака 14:37 19:02:2018

Народ и сам обманываться рад.
Посмотрите что в Двинске произошло, - выбрали управлять городом жульё и откровенное ворьё, а теперь приседают всем городам и причитая ладошками по ляжкам себя хлопают.

« ответить
Profile_default
Так мы и на государственном уровне выбираем то же самое 14:44 19:02:2018

А потом начинаем ходить к Сейму петь и танцевать.)))

« ответить
Profile_default
Г2 16:56 19:02:2018

Да.Двинск давно странно не предсказуем.

« ответить
Profile_default
Дык 14:48 19:02:2018

Всё латышское руководство состоит или из откровенного жулья или из упёртых дураков, смотря кто на какой должности сидит.
Но этот по любому будет очередная буря в стакане воды, поговорят и разойдутся, давно всё и всем известно.

« ответить
Profile_default
Факт 14:55 19:02:2018

Люди задумайтесь!На трёх из пяти континентах аборигенам не дали самостоятельно "рулить" на своих территориях и только в лаптии рискнули на такой эксперимент.Ряженые в дорогие костюмы вчерашние посталоносы решили "похозяйствовать"....что из этого вышло за 27 лет...приезжайте в лaптию увидите своими глазами.....

« ответить
Profile_default
Папанофф 15:07 19:02:2018

Teбя посодют ,а ты не воруй

« ответить
123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV