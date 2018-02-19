Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.
Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в «ABLV Bank».
Власти отвлекают народ от себя, своих коррупционеров и взяточников: вот мы какие, честные! Думают, что можно народ обмануть ?!« ответить
Крикни: “Вор!” — и все обернутся. Крикни: “Человек!” — и никто ухом не поведет.« ответить
Раз вымогал, значит надо возбуждать уголовное дело и на нары.« ответить
И кто интересно браслеты на руки ему одевать будет?
Или его отпустили чтобы рн из Латвии слинял.
Высылайте наряд в Лангстини и в кутузку за шкварник его.
Народ и сам обманываться рад.« ответить
Посмотрите что в Двинске произошло, - выбрали управлять городом жульё и откровенное ворьё, а теперь приседают всем городам и причитая ладошками по ляжкам себя хлопают.
А потом начинаем ходить к Сейму петь и танцевать.)))« ответить
Да.Двинск давно странно не предсказуем.« ответить
Всё латышское руководство состоит или из откровенного жулья или из упёртых дураков, смотря кто на какой должности сидит.« ответить
Но этот по любому будет очередная буря в стакане воды, поговорят и разойдутся, давно всё и всем известно.
Люди задумайтесь!На трёх из пяти континентах аборигенам не дали самостоятельно "рулить" на своих территориях и только в лаптии рискнули на такой эксперимент.Ряженые в дорогие костюмы вчерашние посталоносы решили "похозяйствовать"....что из этого вышло за 27 лет...приезжайте в лaптию увидите своими глазами.....« ответить
Teбя посодют ,а ты не воруй« ответить