Президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 330-й статьи Уголовного закона, подозревается в требовании и принятии взятки в крупном размере.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме, в данном уголовном процессе два фигуранта: высокопоставленное должностное лицо Банка Латвии и одно физическое лицо. В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро.

Дело не связано с действующими в Латвии кредитными учреждениями и с высказанными Министерством финансов США подозрениями о нарушениях в «ABLV Bank».