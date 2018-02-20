Главу Банка Латвии эвакуировали из следственного изолятора на скорой помощи?(4)

Лента новостей
Минус еще семь трущоб Турлайс: «Главная опасность – популизм и раскол в обществе» Учёба не покладая рук… Капсула времени Чичваркин о Римшевиче: рад, что Латвия вырвалась из «совка»! Рунгайнис: Россия всегда хотела ослабить Банк Латвии! Банкир: в отмывании денег замешан ряд чиновников Латвии. Их надо «подвинуть» Вейонис: Римшевич должен уйти сам! Танец под шансон, Ноймайер и латино
Eще в разделе
Банкир: в отмывании денег замешан ряд чиновников Латвии. Их надо «подвинуть» Миллионер о задержании Римшевича: ура, прыгаю до потолка! Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери В пожаре в Гаркалнском крае погибли четыре человека «Русские с чудовищным акцентом ничего не добьются»
LETA
Герман Бергер
20:23 19.02.2018
Наша Латвия / Политика

Правоохранительные органы освободили президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

В понедельник вечером он был перевезен из следственного изолятора Госполиции в Чиекуркалнсе в помещения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

 

Как сообщил корреспондент Mixnews, около 18:15 автомобиль Госполиции выехал из следственного изолятора.

 

До этого из того же здания выехала машина Службы неотложной медицинской помощи.

 

В одной из этих машин, предположительно, Илмар Римшевич покинул следственный изолятор

 

На выходе из здания KNAB Римшевич заявил журналистам, что не признает свою вину и завтра на пресс-конференции предоставит более подробные комментарии.

 

Начальник KNAM Екаб Страуме на пресс-конференции сообщил, что бюро не будет требовать для Римшевича ареста как меры пресечения, а установит залог и запрет выполнять должностные обязанности.

 

Напомним, ранее KNAB установил залог в размере 100 тысяс евро, который уже утром был внесен на счет в Государственной казне. Об этом сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш.

 

Залог — один из видов меры пресечения, которая применяется к подозреваемому. По данным адвоката, KNAB приняло решение о признании Римшевича подозреваемым и установлении залога. Деньги внес один из лучших друзей Римшевича.

 

Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.

 

В декларации за 2016 год Римшевич декларировал безналичные накопления в размере 67 133 евро в Банке Латвии и 28 574 евро в коммерческих банках. Его зарплата за работу в Банке Латвии составила в 2016 году 150 тыс. евро.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Римшевич заявил журналистам, что не признает свою вину 20:31 19:02:2018

и тут заговорил гусейнов

« ответить
Profile_default
уверен 21:34 19:02:2018

А послезавтра уйдет на больничный на полгода- год.

« ответить
Profile_default
Знак Зодиака 22:14 19:02:2018

Как мне осточертела эта информационная возня около ворья.
Неужели не о чем писать?
Целыми днями главные новости только о государственном ворье.

« ответить
Profile_default
Зритель 23:05 19:02:2018

Очередной спектакль

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)