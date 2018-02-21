К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель KNAB Лаура Душа.
Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.
В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, санкция может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.
tormoz. dva casa nazad uze drugoi tut zakopiroval etu "novostj"« ответить
Вроде бы наплевать, а подумаешь - как приятно« ответить
odin tut Rimševics bil sebe v grud- nizasto: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выполнять функции в банке Латвии.« ответить