Римшевичу запретили «рулить» Банком Латвии и покидать страну(3)

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LETA
Герман Бергер
21:50 20.02.2018
Экономика / Финансы

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.

К Римшевичу применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам, сообщила представитель KNAB Лаура Душа.

 

Римшевич о примененных к нему мерах пресечения информирован.

 

В случае, если лицо нарушает условия меры пресечения, санкция может быть заменена на более строгую. Самой ограничивающей мерой пресечения является помещение под арест.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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janka 21:53 20:02:2018

tormoz. dva casa nazad uze drugoi tut zakopiroval etu "novostj"

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Aliens 22:01 20:02:2018

Вроде бы наплевать, а подумаешь - как приятно

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konservburka 22:38 20:02:2018

odin tut Rimševics bil sebe v grud- nizasto: Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выполнять функции в банке Латвии.

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