Ринкевич: из-за санкций Магнитского от России может «прилететь ответка»(4)

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Тимур Пушкарев
12:51 05.02.2018
Политика / Политика

Латвия, введя санкции против лиц, причастных к делу юриста Сергея Магнитского, может ожидать от России ответных шагов, сказал в интервью газете «Латвияс авизе» министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

По словам Ринкевича, министерство информировало о возможных последствиях этого решения парламентскую комиссию по иностранным делам, которая одобрила введение санкций.

 

Министр отметил, что парламенту хорошо известно о практике санкций по делу Магнитского в других странах и ответных шагах России. «Во внешней политике часто встает вопрос — где граница между ценностями и прагматичным подходом. Мы обсудили возможные последствия. Конечно, мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список», — сказал Ринкевич.

 

Сейм на прошлой неделе из-за возражений ряда депутатов еще не принял документ, в котором призывает правительство ввести санкции против лиц, имевших отношение к делу Магнитского. Этот вопрос парламент планирует рассмотреть на этой неделе.

LETA / Фото LETA
Комментарии (4)
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Оооо! 12:54 05:02:2018

Наш любитель садо-мазо прокукарекал.

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Не может быть! 12:55 05:02:2018

А нас-то за что ?! ))))

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семен 12:57 05:02:2018

ценность это народ латвии . а не выпрашиванее пряника у сильных , которые и так понятно его не дадут .

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10 дюймов 13:03 05:02:2018

фэйковый псевдо-министр уже совсем заврался, то Россия нарушает Минские соглашения, то Магнитский оказывается вдруг, юристом!-----с каких это пор проворовавшийся бухгалтер занимавшийся уходом от налогов и подделкой документов стал вдруг "борцом с тоталитарным режимом и правозащитником всех обездоленных"?====поменьше выдумок, а то получается, что МИД Латвии распространяет одни фэйки!!!.

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 