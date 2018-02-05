По словам Ринкевича, министерство информировало о возможных последствиях этого решения парламентскую комиссию по иностранным делам, которая одобрила введение санкций.
Министр отметил, что парламенту хорошо известно о практике санкций по делу Магнитского в других странах и ответных шагах России. «Во внешней политике часто встает вопрос — где граница между ценностями и прагматичным подходом. Мы обсудили возможные последствия. Конечно, мы можем предположить, что Россия предпримет ответные шаги, установив санкции на латвийские товары или включив конкретных латвийских чиновников и журналистов в черный список», — сказал Ринкевич.
Сейм на прошлой неделе из-за возражений ряда депутатов еще не принял документ, в котором призывает правительство ввести санкции против лиц, имевших отношение к делу Магнитского. Этот вопрос парламент планирует рассмотреть на этой неделе.
Наш любитель садо-мазо прокукарекал.« ответить
А нас-то за что ?! ))))« ответить
ценность это народ латвии . а не выпрашиванее пряника у сильных , которые и так понятно его не дадут .« ответить
фэйковый псевдо-министр уже совсем заврался, то Россия нарушает Минские соглашения, то Магнитский оказывается вдруг, юристом!-----с каких это пор проворовавшийся бухгалтер занимавшийся уходом от налогов и подделкой документов стал вдруг "борцом с тоталитарным режимом и правозащитником всех обездоленных"?====поменьше выдумок, а то получается, что МИД Латвии распространяет одни фэйки!!!.« ответить