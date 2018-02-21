Ринкевич на встрече с албанскими «уголовниками» опять услышал про Путина(36)

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Владимир Бучельников
18:08 21.02.2018
Политика / Политики

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретился с албанским министром иностранных и европейских дел Дитмиром Бушати и пообещал помочь албанцам поскорее вступить в ЕС. А то вдруг Путин попробует подкупить Албанию?

Напомним, что Албания — это самая нищая, тупиковая и мафиозная страна Европы, главным ее занятием является наркотрафик, а также отправка проституток и беженцев в Западную Европу. 

 

Но Латвия в лице Ринкевича поддерживает интенсивные переговоры о вступлении Албании в ЕС и готова оказать ей политическую и практическую помощь, сказал журналистам Эдгар Ринкевич после встречи с Бушати.

 

Во время встречи главы МИД двух стран обсудили двухсторонние отношения Латвии и Албании, вопросы политики безопасности и сотрудничество в рамках НАТО, процесс евроинтеграции Албании, ситуацию на Западных Балканах, возможности регионального сотрудничества и другие актуальные международные вопросы. Перед совместной пресс-конференцией был подписан согласительный меморандум о сотрудничестве между МИД Латвии и Албании в вопросах евроинтеграции.

 

Ринкевич охарактеризовал двухсторонние отношения Латвии и Албании как прекрасные и поблагодарил Албанию за участие в боевой группе НАТО в Латвии. Стороны обсудили также экономическое сотрудничество и торговые отношения двух стран.

 

Бушати подчеркнул, что у Албании и Латвии схожие взгляды по вопросам укрепления сотрудничества в рамках НАТО и ЕС.

 

Комментируя прозвучавшие опасения о том, что медленный процесс приема западно-балканских стран в ЕС Россия может использовать в своих интересах, Бушати отметил, что Западные Балканы — своего рода шахматная доска для геополитических игр, и заверил, что Албания не видит никаких альтернатив вступлению в ЕС.

 

Албания является страной-кандидатом в ЕС с 2014 года и надеется в этом году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

LETA / Фото
Комментарии (36)
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Latviešu patriots 18:13 21:02:2018

Atbalstu Albānijas iestāšanos ES! Albānija, Latvijas sabiedrotie!

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фыв 18:30 21:02:2018

ты - робот?

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pedriots 18:38 21:02:2018

Lатвия супернезависимая страна. От неё в мире ни хрена не зависит.

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саксофоб 18:14 21:02:2018

Давай,давай заднеприводной,пусть сюда ещё и албанцы завалят,а то у Янисов лишние почки и печени организмы жмут.

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Latviešu patriots 18:27 21:02:2018

Saksafob, fobijas ir jāārstē!

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Latviešu klaunam-patriotam 18:57 21:02:2018

А тебе адрес дать,что бы ты "фобию"вылечил или страшно,тварь-такая х..ня,как ты только и способна из норки г..ном плеваться.Были бы у тебя между ног яйца,а не америкосовский член в попе,я тебы при встрече рыло свернул бы с великим удовольствием.

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Latviešu patriots 19:16 21:02:2018

Gribi sarunāt strelku, bet baidies? Nebūsi pirmais krievs, kas pēc piekaušanas ārstējas slimnīcā! Pret tādu kā tevi nav žēl rokas smērēt!

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Саня 18:20 21:02:2018

А я не услышал в статье написанного в заголовке.

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ПЕДУАРДАМ 18:26 21:02:2018

АЛБАНИЯ - ЭТО ПОДПОЛЬНАЯ МАФИОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ
В
ОГРОМНЫХ РАЗМЕРАХ...

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Latviešu patriots 18:42 21:02:2018

Varēsim tavus orgānus izvietot! No tevis beidzot Latvijai būs labums!

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не фига себе 18:43 21:02:2018

А Ринька получается сообщник? раз он с преступной группировкой о чём-то договаривается? О наркоте, или об органах?

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Latviešu patriotu DEBILU 20:39 21:02:2018

Ой, опять петушара дырявый вылез, отпустили хозяева девочку повонять на русских сайтах?

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ринька дурачек 18:31 21:02:2018

Вот его уровень, блин. Дальнейших успехов.

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Мнение
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19.02.2018

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