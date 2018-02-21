Напомним, что Албания — это самая нищая, тупиковая и мафиозная страна Европы, главным ее занятием является наркотрафик, а также отправка проституток и беженцев в Западную Европу.
Но Латвия в лице Ринкевича поддерживает интенсивные переговоры о вступлении Албании в ЕС и готова оказать ей политическую и практическую помощь, сказал журналистам Эдгар Ринкевич после встречи с Бушати.
Во время встречи главы МИД двух стран обсудили двухсторонние отношения Латвии и Албании, вопросы политики безопасности и сотрудничество в рамках НАТО, процесс евроинтеграции Албании, ситуацию на Западных Балканах, возможности регионального сотрудничества и другие актуальные международные вопросы. Перед совместной пресс-конференцией был подписан согласительный меморандум о сотрудничестве между МИД Латвии и Албании в вопросах евроинтеграции.
Ринкевич охарактеризовал двухсторонние отношения Латвии и Албании как прекрасные и поблагодарил Албанию за участие в боевой группе НАТО в Латвии. Стороны обсудили также экономическое сотрудничество и торговые отношения двух стран.
Бушати подчеркнул, что у Албании и Латвии схожие взгляды по вопросам укрепления сотрудничества в рамках НАТО и ЕС.
Комментируя прозвучавшие опасения о том, что медленный процесс приема западно-балканских стран в ЕС Россия может использовать в своих интересах, Бушати отметил, что Западные Балканы — своего рода шахматная доска для геополитических игр, и заверил, что Албания не видит никаких альтернатив вступлению в ЕС.
Албания является страной-кандидатом в ЕС с 2014 года и надеется в этом году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
Atbalstu Albānijas iestāšanos ES! Albānija, Latvijas sabiedrotie!« ответить
ты - робот?« ответить
Lатвия супернезависимая страна. От неё в мире ни хрена не зависит.« ответить
Давай,давай заднеприводной,пусть сюда ещё и албанцы завалят,а то у Янисов лишние почки и печени организмы жмут.« ответить
Saksafob, fobijas ir jāārstē!« ответить
А тебе адрес дать,что бы ты "фобию"вылечил или страшно,тварь-такая х..ня,как ты только и способна из норки г..ном плеваться.Были бы у тебя между ног яйца,а не америкосовский член в попе,я тебы при встрече рыло свернул бы с великим удовольствием.« ответить
Gribi sarunāt strelku, bet baidies? Nebūsi pirmais krievs, kas pēc piekaušanas ārstējas slimnīcā! Pret tādu kā tevi nav žēl rokas smērēt!« ответить
А я не услышал в статье написанного в заголовке.« ответить
АЛБАНИЯ - ЭТО ПОДПОЛЬНАЯ МАФИОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ« ответить
В
ОГРОМНЫХ РАЗМЕРАХ...
Varēsim tavus orgānus izvietot! No tevis beidzot Latvijai būs labums!« ответить
А Ринька получается сообщник? раз он с преступной группировкой о чём-то договаривается? О наркоте, или об органах?« ответить
Ой, опять петушара дырявый вылез, отпустили хозяева девочку повонять на русских сайтах?« ответить
Вот его уровень, блин. Дальнейших успехов.« ответить