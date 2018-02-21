Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретился с албанским министром иностранных и европейских дел Дитмиром Бушати и пообещал помочь албанцам поскорее вступить в ЕС. А то вдруг Путин попробует подкупить Албанию?

Напомним, что Албания — это самая нищая, тупиковая и мафиозная страна Европы, главным ее занятием является наркотрафик, а также отправка проституток и беженцев в Западную Европу.

Но Латвия в лице Ринкевича поддерживает интенсивные переговоры о вступлении Албании в ЕС и готова оказать ей политическую и практическую помощь, сказал журналистам Эдгар Ринкевич после встречи с Бушати.

Во время встречи главы МИД двух стран обсудили двухсторонние отношения Латвии и Албании, вопросы политики безопасности и сотрудничество в рамках НАТО, процесс евроинтеграции Албании, ситуацию на Западных Балканах, возможности регионального сотрудничества и другие актуальные международные вопросы. Перед совместной пресс-конференцией был подписан согласительный меморандум о сотрудничестве между МИД Латвии и Албании в вопросах евроинтеграции.

Ринкевич охарактеризовал двухсторонние отношения Латвии и Албании как прекрасные и поблагодарил Албанию за участие в боевой группе НАТО в Латвии. Стороны обсудили также экономическое сотрудничество и торговые отношения двух стран.

Бушати подчеркнул, что у Албании и Латвии схожие взгляды по вопросам укрепления сотрудничества в рамках НАТО и ЕС.

Комментируя прозвучавшие опасения о том, что медленный процесс приема западно-балканских стран в ЕС Россия может использовать в своих интересах, Бушати отметил, что Западные Балканы — своего рода шахматная доска для геополитических игр, и заверил, что Албания не видит никаких альтернатив вступлению в ЕС.

Албания является страной-кандидатом в ЕС с 2014 года и надеется в этом году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.