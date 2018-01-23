Ринкевич обсудил глобальные дела в Брюсселе. Какие новости везёт?(2)

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EPA/LETA
Герман Бергер
22:45 22.01.2018
Политика / Политики

Министр иностранных дел Латвии поучаствовал на заседании в Брюсселе, где обсудили отношения ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана после 2020 года, когда перестанет действовать существующее соглашение о партнерстве (соглашение Котону).

В понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вместе со своими коллегами из стран Евросоюза принял участие в традиционном ежемесячной заседании Совета Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

 

На совещании министры обсудили отношения ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана после 2020 года, когда перестанет действовать существующее соглашение о партнерстве (соглашение Котону).

 

Кроме того, обсуждали ситуацию в Ливии, в особенности политические вопросы и проблемы миграции.

 

На заседании Совета также беседовали о том, как можно решить ближневосточный мирный процесс.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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KHARITON 23:39 22:01:2018

ГЛАВНЫЙ ПЕДЕРАСТ СТРАНЫ

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Jelena 00:40 23:01:2018

Как же мне стыдно за Латвию!

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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