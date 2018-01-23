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Министр иностранных дел Латвии поучаствовал на заседании в Брюсселе, где обсудили отношения ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана после 2020 года, когда перестанет действовать существующее соглашение о партнерстве (соглашение Котону).

В понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич вместе со своими коллегами из стран Евросоюза принял участие в традиционном ежемесячной заседании Совета Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

На совещании министры обсудили отношения ЕС со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана после 2020 года, когда перестанет действовать существующее соглашение о партнерстве (соглашение Котону).

Кроме того, обсуждали ситуацию в Ливии, в особенности политические вопросы и проблемы миграции.

На заседании Совета также беседовали о том, как можно решить ближневосточный мирный процесс.