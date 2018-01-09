Об этом он поведал публике в Ежегодном докладе министра иностранных дел о достигнутых результатах и предстоящей работе в сфере внешней политики страны и по вопросам Европейского союза, размещенном 4 января на сайте МИД Латвии.
«В настоящее время безопасность Латвии обеспечена на более высоком качественном уровне, чем за всю многовековую историю Латвии», — сообщает Ринкевичс в своем докладе.
Я попытался связаться с Ринкевичсом в социальных сетях, учитывая, что некогда был у него в друзьях на Facebook, хотя и был вычеркнут министром из числа оных из-за моей критики МИД Латвии. Попытка оказалась безрезультатной, и я не сумел узнать, что же имел в виду министр, говоря в год столетия Латвии о «многовековой истории Латвии».
Пользователь Facebook из Даугавпилса Эдуард Мичун объяснил заявление министра иностранных дел тем, что на территории Латвии некогда существовало Герсикское княжество, иные образования, но «все эти зачатки балтийской государственности были уничтожены тевтонским вторжением».
Действительно, спор, когда праздновать столетие Латвии, среди историков ведется. Так, именитый профессор Инесис Фелдманис в свое интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze отметил, что 18 ноября 2018 года будет столетие «ульманисовской» Латвии, а сама Латвия была провозглашена 2 декабря 1917 года в неоккупированной немцами Валке, когда сам Ульманис пребывал в оккупированной Германией Риге.
Я в своей статье высказал мнение, что столетие Латвии надо было праздновать 6 января этого года. Напомнив, что 24 декабря 1917 года по старому стилю или 6 января 1918 года по новому стилю в Валке первая латвийская республика, Исколат, приняла декларацию о самоопределении Латвии.
Спор идет, но временной разброс спора – год. А тут сразу много веков. И тем более за подписью официального лица, министра иностранных дел, на официальном портале МИД Латвии.
Возможно, Ринкевичс хотел сказать о многовековой истории латышского народа. Но тогда читал ли Ринкевичс то, что подписывал?
По-любому, хотелось бы дождаться от МИД Латвии разъяснения, преемником какого государства является в рамках концепции «многовековой истории» Латвия? Какие правовые последствия это будет иметь?
Нам это небезынтересно, так как, судя по всему, а других вариантов и нет, Ринкевичс решил объявить Латвию преемником Российской империи. А может, сразу Ливонского ордена?
Слабоват Ринка на "патриотическую историю", пусть у протоукров, которые, как оказалось, ещё и отцы-основатели шумерской цивилизации, а не только строители пирамид и копатели Чёрного моря (насыпатели Кавказа)! :)« ответить
А тем временем в Польше двоих клоунов-министров уволили:
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский и глава министерства национальной обороны страны Антони Мачеревич отправлены в отставку, о соответствующем решении объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Соответствующее решение глава польского кабмина представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве. Ващиковский и Мачеревич на церемонии не присутствовали, они покинул президентский дворец за несколько минут до ее начала. :)
В России ведь тоже говорят Россия про ту територию, на которой находится сегоднящая Россия. Никто ведь не говорит российкая государство, а просто Россия. Вот и Ринкевичь имел ввиду територию Латвии. Автору просто хотелось поблевать.« ответить
А на счёт дат, их точность не имеют никакого смысла. 1 января, 2 или 3. Какая разница. Одну дату выброли среди многих и праздних состоялся. Это как Рождетсво. Ночь на 24 декабря, 31 декабря или 6 января. Главная отметить Рождетсво, а когда, это всё второстепенное.
Да, земля ливов, земгалов, латгалов, куршей, селов, а потом ливонский орден, остланд и лсср это всё Латвия, если даже государсвенность было другая или отсуствала. Скулите, сторонники империи тартарской! Гав гав гав ))))))
Дегенерат ты, Шерстобитов! :)« ответить
О какой татарской империи ты вообще тут бредишь, если по результатам исследований генетиков, в Латвии 60% "этнического населения" - носители славянского гена (почти по 20% - фино-угры и германцы), а в России - более 80%?! :)
_Ты суслика видишь? 14:46 09:01:2018_« ответить
Во первых, ты п.дор и х.й сосал! Т.арь ползучая и х.есос.
Во вторых, ты д.бил! Пошёл НАХ, 4мо!
В принципе, Адам и Ева были тоже латышами, кто не знает...« ответить
Ты не прав. они были украми, а уж потом от них произошли латыши и все остальные евреи.« ответить
Ни фига они были латгальцами.« ответить
Рыцарь-ПИДОР!? Что-то новенькое)))))))))))))))« ответить
Они же все в школе двоишниками были. А заразился пи—рок от хохлов , те тоже от дерьма динозавров родились , поэтому и вонь до сих пор« ответить
вот такие безграмотные и рулят в лаптии===у ринкевича своё видение истории.« ответить