Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс стал автором сенсации. Оказывается, Латвии уже далеко не сто лет, как считают латвийские историки и власти. Латвия, с точки зрения министра иностранных дел страны, имеет многовековую историю.

Об этом он поведал публике в Ежегодном докладе министра иностранных дел о достигнутых результатах и предстоящей работе в сфере внешней политики страны и по вопросам Европейского союза, размещенном 4 января на сайте МИД Латвии.

«В настоящее время безопасность Латвии обеспечена на более высоком качественном уровне, чем за всю многовековую историю Латвии», — сообщает Ринкевичс в своем докладе.

Я попытался связаться с Ринкевичсом в социальных сетях, учитывая, что некогда был у него в друзьях на Facebook, хотя и был вычеркнут министром из числа оных из-за моей критики МИД Латвии. Попытка оказалась безрезультатной, и я не сумел узнать, что же имел в виду министр, говоря в год столетия Латвии о «многовековой истории Латвии».

Пользователь Facebook из Даугавпилса Эдуард Мичун объяснил заявление министра иностранных дел тем, что на территории Латвии некогда существовало Герсикское княжество, иные образования, но «все эти зачатки балтийской государственности были уничтожены тевтонским вторжением».

Действительно, спор, когда праздновать столетие Латвии, среди историков ведется. Так, именитый профессор Инесис Фелдманис в свое интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze отметил, что 18 ноября 2018 года будет столетие «ульманисовской» Латвии, а сама Латвия была провозглашена 2 декабря 1917 года в неоккупированной немцами Валке, когда сам Ульманис пребывал в оккупированной Германией Риге.

Я в своей статье высказал мнение, что столетие Латвии надо было праздновать 6 января этого года. Напомнив, что 24 декабря 1917 года по старому стилю или 6 января 1918 года по новому стилю в Валке первая латвийская республика, Исколат, приняла декларацию о самоопределении Латвии.

Спор идет, но временной разброс спора – год. А тут сразу много веков. И тем более за подписью официального лица, министра иностранных дел, на официальном портале МИД Латвии.

Возможно, Ринкевичс хотел сказать о многовековой истории латышского народа. Но тогда читал ли Ринкевичс то, что подписывал?

По-любому, хотелось бы дождаться от МИД Латвии разъяснения, преемником какого государства является в рамках концепции «многовековой истории» Латвия? Какие правовые последствия это будет иметь?

Нам это небезынтересно, так как, судя по всему, а других вариантов и нет, Ринкевичс решил объявить Латвию преемником Российской империи. А может, сразу Ливонского ордена?