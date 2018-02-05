Журналист газеты Latvijas Avīze заявил спросил Ринкевича в интервью этому изданию, считает ли он достойными дипломата слова российского посла, на что глава внешнеполитического ведомства Латвии ответил следующее:
«Вы упомянули то, что один представитель России сказал в латвийском публичном пространстве. Для послов Латвии в ООН, ОБСЕ и Совете Европы выражение позиции о реформе образования, о Законе о ветеранах Второй мировой войны, негражданах, традиционные споры об истории, которые затрагивают 16 марта — это еженедельная практика в переговорах с представителями России. Они между собой обмениваются острыми заявлениями.
Решения нашего государства о реформе образования или о других делах, которые затрагивают латвийскую отраслевую политику — являются внутренней политикой Латвии. Наши дипломаты также много работают с российским посольством в Латвии. Ранее были случаи, когда, когда после того, как посол высказывался в СМИ, мы позднее говорили с ним и российским посольством. Это постоянная работа МИДа — бороться с этими ложными утверждениями.
Нужно помнить, что посол России представляет общий политический курс государства и нет ничего такого, что он бы выдумал. Наши дипломаты работают над тем, чтобы справиться с большим пропагандистским давлением».
Если МИД (в Латвии - ПИД ) официально называет посла иностранного государства лгуном, то в ответ на это государство просто обязано отозвать своего посла.« ответить
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, что ты знаешь кроме как ласкать мужской член? Наверно быть ласкаемым в ответ? Масаж ануса и простаты? Российский посол прав, реформа образования это очень сравнима с «насильственной ассимиляцией»! Точно как и стадневный парад педрил и лезбосов по Риге! Хватит насиловать наших детей, сперва заберёте язык, потом замените пол на ОНО! А там научите что если мальчику отказала девочка, то сделай такое же предложение другому мальчику, может он не откажет?« ответить
Нагло врать , врать и врать. Заврались дальше не куда, а всемдля того чтоб народ не снес это правительство за разграбление и повышения налогов и себе зарплат и обеспечение экономики США. Выводя туда более 2х% . И себе в офшоры.« ответить
Русские просто не могут не врать и не гнать демагогию. Это у них заложено в софт.« ответить
У которого это на уровне "железа".« ответить
Rinkēvičam taisnība! Vispār šādus sūtņus jāsūta dillēs par meliem!« ответить
" назвал грядущую в Латвии реформу образования «насильственной ассимиляцией». А разве не так? И как можно с этим бороться?« ответить