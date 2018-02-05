МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал недавнее высказывание российского посла в Латвии Евгения Лукьянова, в котором тот назвал грядущую в Латвии реформу образования «насильственной ассимиляцией».

Журналист газеты Latvijas Avīze заявил спросил Ринкевича в интервью этому изданию, считает ли он достойными дипломата слова российского посла, на что глава внешнеполитического ведомства Латвии ответил следующее:

«Вы упомянули то, что один представитель России сказал в латвийском публичном пространстве. Для послов Латвии в ООН, ОБСЕ и Совете Европы выражение позиции о реформе образования, о Законе о ветеранах Второй мировой войны, негражданах, традиционные споры об истории, которые затрагивают 16 марта — это еженедельная практика в переговорах с представителями России. Они между собой обмениваются острыми заявлениями.

Решения нашего государства о реформе образования или о других делах, которые затрагивают латвийскую отраслевую политику — являются внутренней политикой Латвии. Наши дипломаты также много работают с российским посольством в Латвии. Ранее были случаи, когда, когда после того, как посол высказывался в СМИ, мы позднее говорили с ним и российским посольством. Это постоянная работа МИДа — бороться с этими ложными утверждениями.

Нужно помнить, что посол России представляет общий политический курс государства и нет ничего такого, что он бы выдумал. Наши дипломаты работают над тем, чтобы справиться с большим пропагандистским давлением».