Ринкевич: постоянная задача МИД — бороться с ложными утверждениями посла РФ(11)

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МИД Латвии
Тимур Пушкарев
14:51 05.02.2018
Политика / Политика

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал недавнее высказывание российского посла в Латвии Евгения Лукьянова, в котором тот назвал грядущую в Латвии реформу образования «насильственной ассимиляцией».

Журналист газеты Latvijas Avīze заявил спросил Ринкевича в интервью этому изданию, считает ли он достойными дипломата слова российского посла, на что глава внешнеполитического ведомства Латвии ответил следующее:

 

«Вы упомянули то, что один представитель России сказал в латвийском публичном пространстве. Для послов Латвии в ООН, ОБСЕ и Совете Европы выражение позиции о реформе образования, о Законе о ветеранах Второй мировой войны, негражданах, традиционные споры об истории, которые затрагивают 16 марта — это еженедельная практика в переговорах с представителями России. Они между собой обмениваются острыми заявлениями.

 

Решения нашего государства о реформе образования или о других делах, которые затрагивают латвийскую отраслевую политику — являются внутренней политикой Латвии. Наши дипломаты также много работают с российским посольством в Латвии. Ранее были случаи, когда, когда после того, как посол высказывался в СМИ, мы позднее говорили с ним и российским посольством. Это постоянная работа МИДа — бороться с этими ложными утверждениями.

 

Нужно помнить, что посол России представляет общий политический курс государства и нет ничего такого, что он бы выдумал. Наши дипломаты работают над тем, чтобы справиться с большим пропагандистским давлением».

LETA / Фото
Комментарии (11)
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однозначно 14:58 05:02:2018

Если МИД (в Латвии - ПИД ) официально называет посла иностранного государства лгуном, то в ответ на это государство просто обязано отозвать своего посла.

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Защитники Pусских школ объединяйтесь! 16:02 05:02:2018

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, что ты знаешь кроме как ласкать мужской член? Наверно быть ласкаемым в ответ? Масаж ануса и простаты? Российский посол прав, реформа образования это очень сравнима с «насильственной ассимиляцией»! Точно как и стадневный парад педрил и лезбосов по Риге! Хватит насиловать наших детей, сперва заберёте язык, потом замените пол на ОНО! А там научите что если мальчику отказала девочка, то сделай такое же предложение другому мальчику, может он не откажет?

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Главная цель МИД 14:59 05:02:2018

Нагло врать , врать и врать. Заврались дальше не куда, а всемдля того чтоб народ не снес это правительство за разграбление и повышения налогов и себе зарплат и обеспечение экономики США. Выводя туда более 2х% . И себе в офшоры.

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ИвАн 15:00 05:02:2018

Русские просто не могут не врать и не гнать демагогию. Это у них заложено в софт.

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В отличие от ИвАна. 15:20 05:02:2018

У которого это на уровне "железа".

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Latviešu patriots 15:11 05:02:2018

Rinkēvičam taisnība! Vispār šādus sūtņus jāsūta dillēs par meliem!

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А в чем он не прав 15:32 05:02:2018

" назвал грядущую в Латвии реформу образования «насильственной ассимиляцией». А разве не так? И как можно с этим бороться?

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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