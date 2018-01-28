Латвия как страна ЕС ответственна за то, чтобы не затягивать процесс ратификации Стамбульской конвенции, заявило Министерство иностранных дел (МИД).

Международные договоры, к которым присоединился ЕС, как правило, ратифицируются после того, как ратификацию провели национальные парламенты, но Совет ЕС может ратифицировать конвенцию и до того, как это сделает Латвия.

Это может потенциально привести к юридическим противоречиям, так как страны ЕС должны действовать в соответствии со Стамбульской конвенцией независимо от того, ратифицировали ли они ее.

МИД напоминает, что в Латвии насилие в семье и против женщин распространено больше, чем в среднем в ЕС, и Латвия получила рекомендацию ратифицировать Стамбульскую конвенцию от ООН, обещав выполнить ее до конца 2018 года.

Конвенция направлена против насилия в семье и против женщин, а одновременно и против насилия по отношению к другим членам семьи. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, и ее ратифицировали 28 стран Совета Европы. Среди стран ЕС ратифицировали конвенцию 17.

В комитете правительства вопрос о ратификации конвенции отложен. Пока что из правящих партий ее поддерживает только «Единство».