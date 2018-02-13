«У Латвии с Россией есть жесткие принципиальные разногласия по поводу международного права, по поводу аннексии Крыма, по поводу того, что происходит на востоке Украины. Но есть также вопросы, где мы видим возможность сотрудничества!», — сказал Ринкевич.
Он также уточнил, что позицию государства по вопросу Крыма разделяют не все жители страны.
«По поводу аннексии Крыма латвийская позиция абсолютно четкая. Она выражена парламентом и правительством. То, что есть люди, которые живут в российском информационном пространстве — это мы знаем, это наша недоработка. Над этим надо работать», — пояснил глава ведомства.
Он добавил, что этот вопрос обсуждается в Совете по электронным СМИ.
«Я могу только принять к сведению, что есть еще в Латвии люди, которые, одурманены в некотором смысле российской пропагандой», — добавил министр.
Три Бога душу мать...« ответить
заднеприводный то транзит терять не хочет, а придёться« ответить
пидорасович совсем обкурился пиндосовской пропоганды, мелки« ответить
Что это он такое руками показывает? ))))« ответить
Может Ринке стоит помолчать и посетить Крым?« ответить
Это он размечтался .« ответить
...I.D. 22:56 12:02:2018« ответить
Что это он такое руками показывает? ))))...
Показывает ...ВОТ ТАКОЙ ЧЛЕН В ГЕЙРОПЕ ВСТАВИЛИ !
C ПИДАРАМИ СВОИМИ РАЗБЕРИСЬ ЛУЧШЕ ГОВНОМЕС« ответить
Так он уже разобрался, шествие себе заказал за народные налоги 100 дневный гейпрайд« ответить
Смотри чтобы тебя не решили, прос.титу.тка соросовская« ответить
Читая подобные статьи,от таких дигиниратов,очередной раз только убеждаешься,что такие министры,держат народ за быдло,которое не способно думать своими мозгами,а верят только тому что пишут СМИ!Это относится и к латышам,и к русским!Продолжайте латыши голосовать за этого убогого министра!« ответить
эта рыжая крыса, которая припёрлась в мид, ему насоветовала.Эта тварь всегда чужими руками г0вно русским да и всему народу делает.« ответить
...над этим надо работать...,ввести статью УЗ ЛР или развесить баннеры в Риге:Крым не Ваш?А как же свобода мнения,х...ета заднеприводная,ведь отсутствие демократии только в RU.или как?« ответить
«По поводу аннексии Крыма латвийская позиция абсолютно четкая. Она выражена парламентом и правительством."« ответить
Эту позицию , парламент и правительство получили из-за океана (в посольстве США) !!!