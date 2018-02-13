Ринкевич: латвийцы «одурманены» пропагандой РФ! Мы это решим(36)

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Герман Бергер
21:55 12.02.2018
Политика / Политики

Необходимо решить вопрос с латвийцами, которые живут в российском информационном пространстве. Об этом заявил глава МИД Эдгарс Ринкевич в эфире LR4.

«У Латвии с Россией есть жесткие принципиальные разногласия по поводу международного права, по поводу аннексии Крыма, по поводу того, что происходит на востоке Украины. Но есть также вопросы, где мы видим возможность сотрудничества!», — сказал Ринкевич.

 

Он также уточнил, что позицию государства по вопросу Крыма разделяют не все жители страны.

 

«По поводу аннексии Крыма латвийская позиция абсолютно четкая. Она выражена парламентом и правительством. То, что есть люди, которые живут в российском информационном пространстве — это мы знаем, это наша недоработка. Над этим надо работать», — пояснил глава ведомства.

 

Он добавил, что этот вопрос обсуждается в Совете по электронным СМИ.

 

«Я могу только принять к сведению, что есть еще в Латвии люди, которые, одурманены в некотором смысле российской пропагандой», — добавил министр.

LR4 / Фото
Комментарии (36)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 22:06 12:02:2018

Три Бога душу мать...

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Саня 22:19 12:02:2018

заднеприводный то транзит терять не хочет, а придёться

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ин-на 22:47 12:02:2018

пидорасович совсем обкурился пиндосовской пропоганды, мелки

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I.D. 22:56 12:02:2018

Что это он такое руками показывает? ))))

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CCCP 22:57 12:02:2018

Может Ринке стоит помолчать и посетить Крым?

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Мимоходом 23:05 12:02:2018

Это он размечтался .

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НАРОД LV 23:28 12:02:2018

...I.D. 22:56 12:02:2018
Что это он такое руками показывает? ))))...

Показывает ...ВОТ ТАКОЙ ЧЛЕН В ГЕЙРОПЕ ВСТАВИЛИ !

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Необходимо решить вопрос с латвийцами 22:12 12:02:2018

C ПИДАРАМИ СВОИМИ РАЗБЕРИСЬ ЛУЧШЕ ГОВНОМЕС

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Пророк 23:11 12:02:2018

Так он уже разобрался, шествие себе заказал за народные налоги 100 дневный гейпрайд

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ука 23:26 12:02:2018

Смотри чтобы тебя не решили, прос.титу.тка соросовская

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Не Лоялен 22:14 12:02:2018

Читая подобные статьи,от таких дигиниратов,очередной раз только убеждаешься,что такие министры,держат народ за быдло,которое не способно думать своими мозгами,а верят только тому что пишут СМИ!Это относится и к латышам,и к русским!Продолжайте латыши голосовать за этого убогого министра!

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Уверен, что 23:26 12:02:2018

эта рыжая крыса, которая припёрлась в мид, ему насоветовала.Эта тварь всегда чужими руками г0вно русским да и всему народу делает.

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Саксофоб 22:14 12:02:2018

...над этим надо работать...,ввести статью УЗ ЛР или развесить баннеры в Риге:Крым не Ваш?А как же свобода мнения,х...ета заднеприводная,ведь отсутствие демократии только в RU.или как?

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XROMAX 22:15 12:02:2018

«По поводу аннексии Крыма латвийская позиция абсолютно четкая. Она выражена парламентом и правительством."

Эту позицию , парламент и правительство получили из-за океана (в посольстве США) !!!

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)